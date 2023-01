¿La antesala de los Oscar o la resaca de los Emmy? El avance del streaming había alterado la definición de unos Globos de Oro que ya no tiene lugar para ese tipo de exámenes de identidad. En su versión 2023, simplemente, buscan reinstalarse con un manto de dignidad tras las polémicas ampliamente conocidas. Cabe decir que en lo relativo al universo “televisivo”, la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) ha hecho la tarea con mayor cuidado. Es decir, Emily in Paris ya no cuenta con ninguna nominación. Vale recordar que las consideraciones hacia la producción de Netflix había sido una de las comidillas más oprobiosas para unos premios que venían en picada. En terminología televisiva, la edición 80 de los Globos de Oro vendría a ser la del reboot que le asegure una continuidad por algunas temporadas más.



La guerra del streaming tendrá aquí una nueva batalla entre HBO Max y Netflix. Ambos servicios cuentan con 14 nominaciones aupadas por programas que mezclan calidad y, sobre todo, repercusión entre la crítica y público. Nadie podría señalar a The White Lotus, la quinta temporada de The Crown o a la antología Dahmer como manzanas podridas. Lo mismo cabe para otras producciones como Pam & Tommy y la segunda temporada de Only Murders in the Building, que ostentan cuatro candidaturas.

La HFPA también apostó por lo seguro con la gran cenicienta de estos premios y gran contendiente a vencer con sus cinco nominaciones: Abbot Elementary. El mockumentary laboral acerca de un grupo de maestros de primaria compite en cuatro ternas y tiene asegurada al menos alguna estatuilla. ¿Cómo ir en contra de humor sencillo, risueño y efectivo? Digna heredera de The Office, creada y estelarizada por Quinta Brunson, es una fija entre galardones del entretenimiento. Es, por otra parte, una de las pocas entregas surgidas de una señal de aire (ABC). Donde Abbott Elementary la tiene más complicada es en la categoría de “mejor comedia o musical”. Cualquiera de sus rivales podría imponerse sin generar grandes altercados. La dupla de Hacks y Only Murders in the Building mezcla humor clásico, novatos y veteranos en su elenco (todos ellos nominados). ¿Quién no querría ver a Steve Martin, Martin Short o Jean Smart tirando chistes en medio de su recibimiento? Las otras dos novatas, The Bear y Merlina, vienen con hype y mucho marketing, atributos innegables, y el encanto emanado por sus protagonistas: Jenna Ortega y Jeremy Allen White. En el rictus inmutable de la primera y los ojitos tristes del otro reposa gran parte del suceso de aquellas ficciones.

Better Call Saul.

En drama, la previa es intachable y aún más dura que en humor. ¿Tendrán las temporadas finales de Better Call Saul y Ozark el reconocimiento que nunca obtuvieron en los Emmy? ¿Irán por el clasicismo monárquico de The Crown? ¿Será para el surrealismo de Severance? ¿O para el lanzamiento de House of the Dragon? Muchas candidatas con un final abierto.

Una de las grandes favoritas de la noche es The White Lotus. Primero como miniserie, luego como antología, la obra de Mike White es la única ficción en un formato fecundo para las biopics y recreaciones históricas (Black Bird, Dahmer, The Dropout, Pam & Tommy). La sátira que destripa modismos de ricos en vacaciones no tiene un talón de Aquiles, pero sí un elenco fibroso. Sin lugar a dudas, Jennifer Coolidge o Aubrey Plaza se llevarán el premio como ¿mejor actriz secundaria? Toda premiación tiene sus dislates y los Globos de Oro 2023 también tienen lo suyo.

Uno que debería preparar su discurso es Evan Peters por su papel en el true crime de Dahmer. La historia del “caníbal de Milwaukee” y el alegato contra el racismo institucionalizado, fueron acompañadas por una personificación absorbente. Zendaya por su papel en Euphoria -y ya con dos Emmy en su haber- también tendría que ir memorizando su speech para la noche del martes.

A diferencia de los últimos Emmy, los Globos de Oro sí tuvieron en su consideración a la lista A de Hollywood. Ganadores de Oscars como Julia Roberts, Hillary Swank, Jeff Bridges y Jessica Chastain, veteranos como John Lithgow y John Turturro, aparecen apiñados en diversas categorías actorales. Esta vez, Lily Collins de Emily in Paris, tendrá que ver los premios desde el sillón de su casa.

Las nominadas

Mejor serie dramática

Better Call Saul

The Crown

House of the Dragon

Ozark

Severance

Mejor actriz en serie dramática

Emma d’Arcy por House of the Dragon

Laura Linney por Ozark

Imelda Staunton por The Crown

Hilary Swank por Alaska Daily

Zenday por Euphoria

Mejor actor en serie dramática

Jeff Bridges por The Old Man

Kevin Costner por Yellowstone

Diego Luna por Andor

Bob Odenkirk por Better Call Saul

Adam Scott por Severance

Mejor serie musical o comedia

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

Merlina

Mejor actriz en serie musical o comedia

Quinta Brunson por Abbott Elementary

Kaley Cuoco por The Flight Attendant

Selena Gomez por Only Murders in the Building

Jenna Ortega por Merlina

Jean Smart por Hacks

Mejor actor en serie musical o comedia

Donald Glover por Atlanta

Bill Hader por Barry

Steve Martin por Only Murders in the Building

Martin Short por Only Murders in the Building

Jeremy Allen White por The Bear

Mejor actriz de reparto en serie dramática, musical o comedia

Elizabeth Debicki por The Crown

Hannah Einbender por Hacks

Julia Garner por Ozark

Janelle James por Abbot Elementary

Sheryl Lee Ralph por Abbot Elementary

Mejor actor de reparto en serie dramática, musical o comedia

John Lithgow por The Old Man

Jonathan Pryce por The Crown

John Turturro por Severance

Tyler James Williams por Abbott Elementary

Henry Winkler por Barry

Mejor serie limitada, antología o película para televisión

Black Bird

Dahmer

The Dropout

Pam & Tommy

The White Lotus

Mejor actriz en serie limitada, antología o película para televisión

Jessica Chastain por George & Tammy

Julia Garner por Inventing Anna

Lily James por Pam & Tommy

Julia Roberts por Gaslit

Amanda Seyfried por The Dropout

Mejor actor en serie limitada, antología o película para televisión

Taron Edgerton por Black Bird

Colin Firth por The Staircase

Andrew Garfield por Under the Banner of Heaven

Evan Peters por Dahmer

Sebastian Stan por Pam & Tommy

Mejor actriz de reparto serie limitada, antología o película para televisión

Jennifer Coolidge por The White Lotus

Claire Danes por Fleishman is in Trouble

Daisy Edgar-Jones por Under the Banner of Heaven

Niecy Nash por Dahmer

Aubrey Plaza por The White Lotus

Mejor actor de reparto serie limitada, antología o película para televisión

F. Murray Abraha por The White Lotus

Domhnall Gleeson por The Patient

Paul Walter Houser por Black Bird

Richard Jenkins por Dahmer

Seth Rogen por Pam & Tommy