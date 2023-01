Dos meses después de meter el cabezazo que le dio a Racing el Trofeo de Campeones frente a Boca, Carlos Alcaraz fue vendido al Southampton inglés por 13.650.000 euros (14,6 millones en dólares), transformándose en la segunda transacción más cara de la historia del club de Avellaneda.

“No creí que ese gol iba a ser el último. Estuve cerquita de la revancha pero ya hablé con mis compañeros y sé que dejarán todo porque merecemos el título”, declaró este lunes el volante de 20 años a TyC Sports en referencia al partido que se avecina entre Racing y Boca, el próximo viernes 20 en Emiratos Árabes Unidos por la Supercopa.



Alcaraz, categoría 2002, se va de Racing con 83 partidos (48 como titular) y 12 goles, una cifra altísima de festejos para tratarse de un mediocampista. Debutó en enero de 2020 con Sebastián Beccacece como DT en un empate liguero 1-1 con Atlético Tucumán. En su segundo partido, dos meses después ante Aldosivi, ya marcó su primer gol: nada menos que el del triunfo 4-3 a los 90 minutos.

Una venta histórica para Racing

"Carlos Alcaraz fue transferido al Southampton, de la Premier League de Inglaterra, en 13.650.000 euros más un 15% de plusvalía en caso de una futura venta -superior a lo que pagó el club inglés-. ¡Éxitos, Charly querido, en esta nueva etapa!", publicó Racing en su cuenta de Twitter al oficializar la venta del juvenil nacido en La Plata.

La primera oferta del Southampton a Racing llegó días atrás, mientras Alcaraz se entrenaba bajo las órdenes de Fernando Gago, pero aquellos 10 millones de euros resultaron insuficientes por el jugador cuya cláusula de rescisión ascendía a los 21 millones.

Así las cosas, la venta de "Charly" es la segunda más cara en la historia de Racing, por detrás de los 25 millones que pagó el Inter de Milán por Lautaro Martínez y por delante de los 10 que puso el Sporting Lisboa por otro campeón del mundo, Marcos Acuña.

El Southampton, un clásico de la Premier

Casi que sin tiempo para despedidas, Alcaraz estará llegando a Inglaterra este martes para hacerse la revisión médica, firmar un contrato por cinco años (hasta junio de 2027) y sumarse al equipo que marcha último en la Premier League tras 18 fechas, a tres puntos de los puestos de permanencia.



“Estaba por arrancar a entrenar y me dijeron que estaba todo cerrado y que me tenía que ir. No sé si era el momento para irme o no, eso lo deciden los clubes. Voy a a seguir mi sueño y sé que voy a extrañar mucho a Racing porque es mi casa, el día a día y también a la gente por lo que te hace sentir”, se sinceró el juvenil antes de partir hacia la vieja Europa.



El Southampton, homónimo de la ciudad portuaria del sur inglés -a 110 kilómetros de Londres-, es un histórico de la Premier League: jugó 25 de las 30 temporadas e incluso fue uno de los clubes fundadores de la misma en 1992.

La actual es su undécima temporada seguida en la máxima división inglesa y la primera bajo nueva gestión: el año pasado el magnate serbio Dragan Solak, empresario de las telecomunicaciones, compró el 80 por ciento del club a un grupo chino por "sólo" 120 millones de euros. El porcentaje restante pertenece a Katharina Liebherr, pionera en el rubro mujeres dueñas de clubes de fútbol y quien tomó posesión del Southampton como parte de la gigantesca herencia de su padre, el magnate suizo Markus Liebherr. Este compró a la institución en 2009, cuando militaba en Segunda, por 15 millones. Y ocho años más tarde, su hija vendió el 80% por 210 millones. Nada mal.

Un club que conoce de argentinos

El Southampton cuenta actualmente en sus filas con el experimentado arquero Wilfredo Caballero, de 41 años, y tercera opción en el arco para el galés Nathan Jones, DT del equipo. Alcaraz será el séptimo argentino en la historia del club portuario, que ya vio pasar al exVélez Federico "Torpedo" Arias (2002-2003), el exArgentinos Marcelo Sarmiento (2006-2007), el arquero Paulo Gazzaniga (2012-2017), el delantero Daniel Osvaldo (2013) y su colega el exEstudiantes Guido Carrillo (2018).

También hubo albiceleste en los bancos, ya que el Southampton fue dirigido por Mauricio Pochettino en dos etapas: 2013-2014 y 2017-2018, totalizando 94 partidos.

Muchos millones, varias figuras

El Southampton nunca fue campeón de liga, su mejor posición fue el segundo puesto en la First Division de 1983/84 mientras que en la Premier supo ser sexto en 2016/16 con el neerlandés Ronald Koeman como DT. Así, su mayor gesta es la conquista de la FA Cup en la temporada 1975/76.

De todos modos, por el club pasaron grandes figuras del fútbol inglés y mundial: no hace tanto tuvo en sus filas al neerlandés Virgil van Dijk y el senegalés Sadio Mané, luego vendidos al Liverpool para ser campeones de Europa. Además, fue el club de donde surgió el gales Gareth Bale, el goleador inglés Alan Shearer y donde brilló el mediocampita Matt Le Tissier, un fenómeno casi que de culto que hizo toda su carrera en Los Santos y dejó incontables golazos para el recuerdo con su notable pegada de larga distancia.

El Southampton 2023 tiene 70 por ciento de extranjeros en su plantel, por lo que Alcaraz no tendrá problemas en acomodarse. Con la compra del platense, el club llegó a los 100 millones de euros gastados en fichajes esta temporada -ninguna venta-. La adquisición previa había sido la del croata Mislav Orsic, extremo izquierdo de buen paso en el Mundial de Qatar, donde hizo un gol (en el partido por el tercer puesto vs Marruecos) y una asistencia (ante Brasil, nada menos).