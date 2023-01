Un hombre de 30 años fue asesinado este martes por la noche cuando abrió la puerta de su casa de Moreno al 4600. En la balacera también fue herida su pareja, de 20 años, y un niño de 3. Se estima que los agresores efectuaron más de una docena de disparos.

Walter Grondona, conocido por sus vecinos como un cartonero del barrio, estaba en su casa de zona sur cuando al menos dos personas golpearon la puerta y apenas abrió comenzaron los disparos.

Según se pudo saber, el hombre intentó escapar de las balas, pero cayó en el comedor. En ese interín, resultaron lesionadas las dos personas que estaban con él, en el interior del domicilio.

"Él cartoneaba en bici. ¿Qué pasó? No lo sé, pero le dieron varios tiros. Fueron 15 o 16. Se escuchaba que gritaban, pero no me quería meter porque no sabíamos lo que pasaba. Está complicado. Uno no sabe lo que pasa y tampoco se quiere hacer ver", dijo un vecino en el móvil de Radio2.

La investigación que quedó a cargo de la fiscal Marisol Fabbro dio cuenta de que tras efectuar los disparos, los agresores se dieron a la fuga.

En tanto, desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que la joven M. A. fue trasladada al Hospital Roque Sáenz Peña para su atención; mientras que el niño fue llevado por personas de la zona al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, con una herida en el glúteo, según indicaron vecinos.

En el lugar del hecho, personal policial secuestró 13 vainas servidas calibre 9mm y 2 vainas calibre 40mm, enviadas todo para realización de pericias.