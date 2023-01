En lo que respecta a la TV y el streaming, la edición 80° de los Globos de Oro supuso el dejavú de este tipo de gala: el nombre del ganador tallado de antemano en varias estatuillas, desaires imperdonables, alguna que otra novedad en el horizonte catódico, corrección política y la pimienta en un puñado de discursos. Todo había comenzado con el presentador de la gala, Jerrod Carmichael, quien bromeó sobre los motivos por los que lo eligieron para esa tarea. “Estoy aquí porque soy negro”, dijo en relación a una de las tantas sombras que pesaban sobre la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Un poco de acidez como mea culpa para que el show continúe, o en este caso, regrese.

Finalizada la transmisión, con sus tres premios Abbot Elementary resultó la gran ganadora de la noche. La comedia de la ABC (aquí se ve por Star+) resultaba la opción más lógica –y cómoda- ante competidores de fuste como The Bear, Merlina, Hacks y Only Murders in the Building. Amén de sus méritos (que los posee), la mockumentary centrada en el universo escolar, resulta perfecta para esta nueva versión de los Globos de Oro: efervescente sin ser maliciosa, con algún dejo de crítica social, la tan mentada inclusión, y un toque de vieja escuela televisiva. Quinta Brunson- creadora y protagonista- remarcó “el factor multigeneracional” al que apunta la sitcom. “Me encanta poder tener personas que pueden reír junto con Janine (su personaje). Me gusta que los niños vean el programa con sus padres”, dijo ayer. Brunson se llevó dos premios a casa, mientras que su compañero de elenco, Tyler James Williams, se impuso como mejor actor de reparto ante otros competidores de peso como John Lithgow, Jonathan Pryce, John Turturro y Henry Winkler.

Abbot Elementary.

El único motivo por el que Abbot Elementary no se llevó un cuarto reconocimiento tiene nombre y apellido: Julia Garner. Las dos nominadas como mejor actriz de reparto (Janelle James y Sheryl Lee Ralph) no pudieron hacer demasiado contra la chica de Ozark. Tremenda cosecha para quien ya había sido galardonada con tres Emmy por su Ruth “I Don't Know Shit About Fuck” Langmore. Por suerte para el resto, esta fue la despedida de la temible chica sureña por el final de la serie de Netflix.

A nadie sorprendió, más bien todo lo contrario, que Zendaya (Euphoria), Evan Peters (Dahmer) y Amanda Seyfried (The Dropout) se hayan alzado con sus estatuillas. Lo mismo podría decirse de Paul Walter Houser con su irrupción en el true crime Black Bird como un asesino serial tan insondable como aniñado. Otro de los novatos y premiados fue Jeremy Allen White (The Bear). El protagonista agradeció su premio en un tono acorde con Carmy Berzatto, el desbordado chef que encarnó en una de las producciones mejor recibidas en el 2022.

En la terna de mejor actor en drama, y negativa de cariño a Bob Odenkirk, los Globos de Oro se hermanaron con los Emmy. Once veces nominado entre las dos ceremonias por Better Call Saul, el actor ayer vio esfumar sus chances frente a Kevin Costner. El protagonista de Yellowstone, por su parte, no pudo estar en la ceremonia debido a las inundaciones en Santa Barbara. Un consuelo para Odenkirk… sobrevivió a un ataque al corazón en medio del rodaje de la última temporada de BCS.

The White Lotus continuó con su buena racha. La antología de HBO se llevó dos Globos de Oro con la yapa de los mejores momentos de la gala. Mike White -su guionista, director y productor- confesó estar “demasiado borracho” como para tener coherencia en sus palabras. Pero la frutilla de la torta vino, una vez más, con Jennifer Coolidge premiada por su papel de reparto. Si en los Emmy bailó al ritmo de “Hit The Road, Jack”, aquí ofreció su arsenal de capocómica, chicanas y elogios hacia el responsable de The White Lotus. “Mike White, me has dado un nuevo comienzo. Incluso si este es el final –porque me mataste–, pero eso no importa. Incluso si este es el final, cambiaste mi vida de un millón de maneras diferentes”, dijo en su hilarante discurso. “Mis vecinos me están hablando y cosas así. Lo digo en serio. Nunca antes me habían invitado a una fiesta, y ahora todos me invitan. Simplemente... ya sabes, es por ti, Mike White.”

Tras esa performance, podrían haber finiquitado la premiación. Pero faltaba una sorpresa para el cierre. La elección de House of the Dragon como mejor drama frente a otra novata como Severance y veteranas como Better Call Saul, The Crown, Ozark. Un detalle, la precuela de Game of Thrones logró superar a la serie madre, nominada en premios cinco veces y sin ningún Globo en su haber.



Todos los premios

Serie dramática: House of the Dragon

Actriz en serie dramática: Zendaya por Euphoria

Actor en serie dramática: Kevin Costner por Yellowstone

Serie musical o comedia: Abbott Elementary

Actriz en serie musical o comedia: Quinta Brunson por Abbott Elementary

Actor en serie musical o comedia: Jeremy Allen White por The Bear

Actriz de reparto en serie dramática, musical o comedia: Julia Garner por Ozark

Actor de reparto en serie dramática, musical o comedia: Tyler James Williams por Abbott Elementary

Serie limitada, antología o película para televisión: The White Lotus

Actriz en serie limitada, antología o película para televisión: Amanda Seyfried por The Dropout

Actor en serie limitada, antología o película para televisión: Evan Peters por Dahmer

Actriz de reparto serie limitada, antología o película para televisión: Jennifer Coolidge por The White Lotus

Actor de reparto serie limitada, antología o película para televisión: Paul Walter Houser por Black Bird