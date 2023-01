El primer día habil del 2023, el 2 de enero, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires llevó a cabo la primera reunión con el objetivo de conformar e impulsar el funcionamiento del Consejo del Empleo Municipal (CEM), establecido en el artículo 49 de la ley que regula las relaciones laborales y negociaciones colectivas de los trabajadores municipales de la Provincia de Buenos Aires, sancionada en el 2015. Conformado por 11 representantes de los intendentes distribuidos de forma seccional, y 11 representantes de las entidades gremiales con mayoría representativa en el territorio provincial, el Consejo funcionará como un “órgano consultivo asesor de carácter no vinculante” que deberá reunirse dos veces al año.



Oriunda del barrio San José, partido de Almirante Brown. Docente y militante sindical, dirigente de SUTEBA, delegada gremial desde 1989 en la Escuela Primaria N°49 en José Mármol y hoy y Jefa de Gabinete del ministerio de Trabajo de la Provincia, Cecilia Cecchini dialogó con Buenos Aires/12 acerca de las expectativas que existen sobre la conformación y funcionamiento del Consejo. “En la provincia hay 135 municipios, pero en apenas la mitad hay convenios colectivos de trabajo”, se lamenta.

—¿Cómo fue la primera reunión con las entidades gremiales?



—Fue el inicio a la convocatoria, tal como lo marca la ley. El objetivo de nuestra gestión, por indicación del gobernador, es que este Consejo se constituya durante este año. En esta ocasión lo que hicimos fue convocar en primer lugar a las representaciones de los trabajadores para poner en su conocimiento que esto es un objetivo de la gestión. Este órgano va a contribuir a la generación de una herramienta de trabajo. El CEM va a ser dinamizador de los debates para llegar a puntos de acuerdo y los marcos de compromiso para que existan convenios en todos los municipios.

—¿Se puede?

—Esta Ley la impulso Rubén García (el secretario general de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerense - FESIMUBO) cuando era diputado provincial, y vino a darle relevancia al ámbito de discusión para los trabajadores municipales que antes de esta norma eran trabajadores muy precarizados. La ley posibilitó que en muchos territorios se avance en la consolidación del convenio colectivo. Este Consejo va a dar el empuje para que esto se logre a lo largo y lo ancho de los 135 distritos de la provincia. Garantizará que no haya trabajadores municipales de primera y otros de segunda.

—¿Cómo aportará el Consejo a esa consolidación?

—El órgano estará integrado por las representaciones sindicales y las representaciones institucionales de los ejecutivos locales. Signamos las esperanzas en que se motoricen las discusiones y se piense cuáles son las mejores herramientas para que todos los trabajadores municipales que habitan la provincia de Buenos Aires tengan garantizada sus condiciones de trabajo y todos sus derechos de una manera más uniforme.

La post pandemia, el post Gestapo





—¿Cómo fue el arribo al ministerio donde se articuló la denominada ‘Gestapo sindical’ del ministro Villegas?

—Cuando Walter Correa me convoca se me vino a la cabeza lo que representaba estar al frente de un ministerio de Trabajo que en la gestión de Vidal propiciaba la persecución a los dirigentes sindicales, de las organizaciones sindicales y, en definitiva, a los trabajadores. Todo al revés de la verdadera función de la cartera. El rol del ministerio es mediar entre relaciones que son asimétricas entre trabajadores y empleadores. Fue una convocatoria que me conmovió.

—¿La gestión actual debe enmarcarse en la denominada "post pandemia"?

—Veníamos de una gestión, la de Mara Ruiz Malec que, entre el 2019 y el 2022, había ordenado un montón de cosas, y había restituido muchos derechos. Ahora estamos en una etapa diferente porque por suerte quedo atrás la pandemia y el desafío es estar en el territorio. Seguir trabajando por la recuperación del empleo, garantizar las herramientas que la cartera laboral pone a disposición de los trabajadores, pero también articular las políticas públicas con cada uno de los ministerios que conforman el gobierno provincial.

—¿Que evalución hace desde la llegada del actual equipo al gabinete?

—Nosotros ingresamos en setiembre y en estos cuatro meses tuvimos dos incrementos salariales para los empleados públicos. En las últimas semanas de diciembre, trabajamos fuertemente para arribar a un acuerdo paritario que logró que los empleados estatales de la provincia le ganen a la inflación con propuestas salariales que garantizan la calidad del incremento con aumento del básico. Por otro lado, también conseguimos que el acuerdo incluya a los 320 mil jubilados de la provincia.

El ministro de Trabajo, Walter Correa, junto a Cecilia Cecchini

—¿Alcanza?

—Estamos con toda la fuerza. Hoy existe una definición política que se materializa en los incrementos salariales que en muchos casos superan en 5% la inflación anual. Esto demuestra que se puede gobernar garantizando los derechos de quienes generan la riqueza en la provincia, que son sus trabajadores y trabajadoras. El desafío que tiene el gobernador y que esta cartera se apropia no es otra cosa que mejorar la calidad de vida a través del salario, y eso lleva implícito una disputa por una redistribución de la riqueza. Hoy el fallo de la corte sobre la coparticipación atenta contra ello.

—¿Por qué?

—Cuando estábamos en plena negociación paritaria de los trabajadores estatales nos estábamos anoticiando de un fallo que pone en riesgo los fondos que los bonaerenses legítimamente recibían. No solo por el decreto que en su momento firmó el presidente Alberto Fernández, sino por la ley que convalidaba el mismo contra la que el fallo atentaba. Un fallo que atenta contra una decisión del Poder Legislativo.

—Estamos entrando a un año electoral. ¿Qué lectura tiene de la situación de la provincia y la gestión?



—Como bonaerense de casi 60 años, estoy convencida que la gestión de este gobernador ha venido a transformar la provincia a pesar de todos los obstáculos que se encontró. Una provincia endeudada, con una pandemia que condiciono mucho sus políticas, y un impacto negativo de lo que sucede en el mundo con una guerra impensada. A pesar de eso, esta gestión inauguro 130 edificios educativos nuevos, se generaron ámbitos genuinos de discusión salarial y de condiciones de trabajo.

—¿Entonces?

—Yo apuesto a que Axel tenga la reelección que se merece para profundizar las políticas públicas desarrolladas hasta el momento. Hay un lema en gobierno que es 6x6. Seis años de crisis y seis años de transformación. Tuvimos los cuatro años de Juntos por el Cambio y dos de pandemia. Aunque los cuatro de Vidal fueron peores que la pandemia por la decisión de hacer lo que se hizo. Es así que yo creo que los bonaerenses merecen cuatro años más de transformación para seguir poniendo de pie la salud, la educación, el acceso a la vivienda, mejora de infraestructura. Todo eso va a venir de la mano de Axel Kicillof en este 2023.