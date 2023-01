El volante Fabián Ángel llegó a Newell’s hace seis meses pero no pudo debutar aún a causa de una lesión y tiene por delante otros seis meses de rehabilitación. Ayer el jugador colombiano hizo saber que fue mal asesorado por los médicos leprosos y por eso demoró en decidir someterse a una intervención quirúrgica en su rodilla derecha. “Las conclusiones del diagnóstico para mí eran un poco confusas (…) Sentía que no se estaba llevando una rehabilitación adecuada porque no se veía mejoría en mi rodilla de ninguna forma. Decidí consultar a otros especialistas. Me reuní con cuatro profesionales, los mejores de mi país, y los cuatro coincidieron en que debía operarme”, explicó Angel.