Un hombre y una mujer murieron al ser atropellados por una combi de pasajeros que circulaba por el carril exclusivo del Metrobús de la autopista 25 de Mayo, a la altura del barrio porteño de Parque Chacabuco, y se investiga si hubo una pelea entre ambas víctimas, informaron fuentes policiales.



El hecho ocurrió cerca de las 6.30 en el carril del Metrobús de la autopista 25 de Mayo a la altura de la calle Carabobo, donde una camioneta Mercedes Benz Sprinter que pertenece a la empresa de combis La Medalla, radicado en la zona del partido bonaerense de Ezeiza, embistió a dos personas que invadieron ese carril.



Todo se inició en la calle Carabobo cuando un automóvil Peugeot 207, patente JMO733, en el que viajaban tres personas, detuvo su marcha al parecer por un altercado entre uno de los hombres que estaban en su interior y una mujer, quien se bajó del vehículo.



En ese momento, la mujer de unos 35 años subió por la rampa de acceso a la autopista 25 de Mayo, cruzó la traza principal y saltó el paredón que divide la mano que va hacia el centro porteño con el carril del Metrobús, mientras era seguida por uno de los hombres --de 40-- que estaban en el auto.



Al parecer mientras ambos mantenían una discusión, la combi que iba por ese carril exclusivo intentó esquivarlos, pero debido al poco espacio, no pudo frenar y los embistió, explicaron las fuentes.



Como consecuencia del impacto, la pareja murió en el acto según lo constató personal médico del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) que llegó al lugar.



Desde entonces, personal policial cerró la traza del Metrobús y los dos carriles rápidos de ambas manos para realizar las pericias ordenadas por la justicia; al tiempo que individualizó al hombre que permaneció dentro del Peugeot, debajo de la autopista, quien sería el marido de la mujer fallecida, y que tuvo que ser asistido ya que se encontraba en una crisis nerviosa.



Por el siniestro, se registraron importantes demoras en el tránsito en ambos sentidos, en especial de la mano que va hacia la avenida 9 de Julio, debido a que los conductores aminoraban la marcha para observar lo sucedido, pese a que personal de la Policía de la Ciudad había instalado dos carpas para ocultar los cuerpos.



Interviene en el hecho el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 9, a cargo de Martín Peluso, y la secretaría Nº108, de Diego Villanueva, quienes ordenaron el peritaje correspondiente y la demora del chofer del transporte de pasajeros, que fue identificado como Oscar Fariña.