DOMINGO 15

ETCÉTERA

Somos Puede verse la exposición de ilustraciones e historietas sobre diversidad sexual e identidades de género. Se trata de una serie de cuarenta y cinco obras: ilustraciones, dibujos, bordados, posters, historietas, comics, mangas y collages que fueron desarrollados en técnicas y soportes variados, seleccionados por Gustavo Blázquez, en representación del Ministerio de Cultura de la Nación, Diego Trerotola, de parte del suplemento Soy, y Jules Mamone, Andrea Nogueira Pasut y Giovi Novello, referentes del ámbito cultural y/o especialistas en ilustración e historieta, entre los más de 600 trabajos enviados por artistas de todo el país.

En la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

MÚSICA

Unísono En 141 emisiones, más de 1130 grupos y solistas de todas las provincias y estilos musicales difundieron su arte a todo el país por la pantalla de la Televisión Pública a través de este programa, que hoy contará con una emisión con la presentación de Fabiana Cantilo y María Rosa Yorio. Producido por el Instituto Nacional de la Música, Unísono difunde grupos y solistas que producen su música de forma independiente, con la palabra de sus protagonistas quienes presentan propias obras.

A las 17.30, por la Televisión Pública.

Sin Cordones La banda se presenta con su show Verano desatado, una propuesta eléctrica, rockera y dinámica en la que despliega las canciones más frescas y divertidas de su discografía. Durante enero y febrero, en el marco de una gira nacional, Sin Cordones recorre el país con una propuesta inclusiva con perspectiva de género que aborda temáticas actuales necesarias para desarrollar en las infancias. El estilo desatado de Sin Cordones cautiva a las familias con el carisma, las letras ingeniosas de sus canciones y la producción musical del grupo brindando un espectáculo que disfrutan chicos y grandes.

A las 18, en Plaza Billinghurst, San Martín. Gratis.

Alejandro Santos El flautista, multi-instrumentista y compositor argentino, vuelve a los escenarios porteños con su show de Jazz-Tango. Después de sus presentaciones en Nueva York y Boston, su Master Class en Berklee College of Music y su concierto en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, Santos presenta la música de sus discos: Candombe del Parque Chacabuco, 5 Carnavales 4, Adoquines y Reflejos, y Visión Panamericana, junto a una banda de importantes músicos: Hernán Jacinto en piano, Marcelo Torres en bajo, Germán Damianich en guitarra, Fer Moreno en batería, y como invitada Caro Santos en voz.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $1600.

TEATRO

Radojka Lucía llega a casa de Radojka y encuentra a Gloria con una terrible noticia: Radojka murió, es por eso que ambas deciden mantenerla aparentemente viva en el freezer para seguir cobrando su sueldo hasta que el plan se les empieza a ir de las manos cuando su hijo viaja a visitarla. Con Patricia Palmer, Cecilia Dopazo y Paula Cabrero. Dirección de Diego Martín Rinaldi.

A las 20.30, en el Teatro Picadilly, Av. Corrientes 1524. Entrada: $3400.

LUNES 16

ETCÉTERA

La voz de la tierra La vida de Mercedes Sosa es vastísima, tajante en sus creencias, en los miles de formas de su existencia, en la sucesión de paisajes que habitó y pudo contar. Una cantora popular, una voz política, una artista internacional, siempre protagonista de su tiempo, dialogando con la historia apasionadamente, iluminando las llagas del mundo. Amorosa o aguerrida, sin concesiones. Esta exposición se presenta como un acercamiento, un intento de contar desde diferentes vértices la diversidad y el compromiso de una artista popular. Una mujer y un repertorio. Un pueblo, una historia, una tierra y su voz. Con curaduría de Álvaro Rufiner.

En el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

Salpicado fluorescente El Moderno invita al espacio de exploración continua a cargo del equipo educativo. La intención es crear un mundo lleno de fantasía a partir de hermosos dibujos con témperas fluorescentes y mesas lumínicas. Te esperamos para disfrutar una tarde con mucha creatividad. Orientado a niños, niñas y familias.

A las 15, en el Museo de Arte Moderno, Av. San Juan 350. Gratis.

ARTE

¡Opi! Se inaugura en Mar del Plata la muestra individual de Marcela Cabutti. Con una gran instalación que ocupa toda la sala 1 del Museo, la artista recupera la memoria en relación a los juegos infantiles y la naturaleza en vínculo con la cosmología ancestral. ¿Qué convocan estas bolitas de un pasado común de juegos y calles de tierra? ¿Qué futuro vaticinan las constelaciones animales que las custodian? En un doble movimiento, la muestra de Cabutti conecta el arriba y el abajo, mientras ofrece pistas para pensar el presente desde lo material, desde el azul profundo de estas pequeñas esferas. Texto de sala a cargo de Jordana Blejmar y Natalia Fortuny.

En el Museo Mar, en el Museo MAR, López de Gomara y la Costa, Mar del Plata. Gratis.

Tocar el velo En los últimos años, Leticia Obeid produjo obras que dan un leve giro respecto de proyectos anteriores. Mediante el acto de calcar y sus derivas, Obeid construye velos, tanto visibles como invisibles, para crear dobles que acercan tiempos, geografías y universos bajo su atenta mirada. En un paseo a través de grandes dibujos, piezas sonoras y fotografías, la artista entrelaza su propia letra, su propia voz, y hasta su cuerpo, con la escritura de los otros. Las piezas sonoras corresponden a textos propios y de Fabio Morabito, Natalia Ginzburg, Mario Levrero, Silvina Ocampo y César Aira, entre otros. Curaduría de Marcos Krämer.

En Hache Galería, Loyola 32. Gratis.

Schhhiii Malba presenta la primera exposición panorámica de la artista brasileña Anna Maria Maiolino en la Argentina, que abarca más de cincuenta años de producción artística. La exhibición reúne una selección de más de 200 obras, entre las que se incluyen pinturas, dibujos, xilograbados, esculturas, fotografías, videos, piezas sonoras e instalaciones, realizadas desde fines de los años 70 hasta la actualidad. Curada por Paulo Miyada.

En el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: desde $450.

MARTES 17

CINE

La tara A partir del hallazgo de la banda sonora de Tararira, la única película surrealista argentina de 1936, perdida desde entonces, y actuada por sus tíos bisabuelos, los hermanos Aguilar se disponen a desenmarañar la historia familiar en cruce con los eventos políticos del siglo XX. Un documental de Amparo Aguilar que recorre Argentina, España y otros lugares del mundo para volver a preguntarse, cien años después, si tal vez la revolución no sea también una estética. La tara participó en la 67° Semana internacional de Cine de Valladolid y en la Competencia Argentina de Largometrajes en el FIDBA donde se llevó el premio Mejor Película.

A las 12.45, 16.40 y 20, en el Cine Gaumont, Rivadavia 1635. Entrada: $200.

Mujeres heroicas Recién llegada a Auschwitz, Martha Weiss es seleccionada como intérprete y toda su familia es asesinada. Al trabajar con otras prisioneras en la enfermería, mientras esperan que el Ejército Rojo las libere, atestiguan la crueldad de los guardias y los asesinatos masivos perpetrados por las SS. Reconocida como “la madre de todas las películas sobre el Holocausto”, la obra de la directora polaca Wanda Jakubowska se basa en sus experiencias en Auschwitz, a donde regresó para filmar en 1948. La resistencia sobresale en este hermoso canto a la solidaridad femenina en los tiempos más oscuros. Estreno exclusivo de la plataforma.

Disponible a través de MUBI.

Cine judío Lumiton recibe una vez más al ciclo de Cine de Temática Judía. Esta 7ma edición ofrece la oportunidad de conocer más a fondo la cultura Judía, promoviendo el intercambio cultural y la observación de temas universales a través de relevantes filmes provenientes de diversos países del mundo.

En Lumiton, Sargento Cabral 2354, Munro, Vicente López. Gratis.

La luz mala Ante la caída de auspiciantes en la radio, René y Walter deciden llevar su programa sobre ovnis a la TV. El destino parece acompañarlos y ese día cae uno en los Esteros del Iberá. Una conductora de un programa de la capital se les suma en esta temeraria búsqueda. Esta es la primera película de Carlos Kbal, ganadora del concurso Ópera Prima Nacional del INCAA y protagonizada por Jorge Román, Juan Solanas y Oscar Godoy, entre otros.

Disponible a través de Cine.ar. Entrada: $200.

ARTE

¿Entre tanto? Se exhibe la muestra que acompaña la publicación del libro sobre la obra de Graciela Taquini, una artista extraordinaria, considerada pionera del videoarte argentino, quien a través de sus obras ha cuestionado, experimentado y llevado al límite del lenguaje audiovisual. El recorrido se acompaña de un texto realizado por Georgina Gluzman especialmente para esta edición.

En Pasaje 17, Bartolomé Mitre 1559. Gratis.

MIÉRCOLES 18

ARTE

La eternidad de la noche Dice el texto de sala, sobre la inauguración de la muestra de Miguel Rothschild: “Dos salas oscuras, donde el vidrio martillado de dos esculturas de connotación sacra, dibuja estrellas que brillan y se reflejan en el espacio. Ambas obras están conformadas por diversos triángulos, figura geométrica tomada por diversas religiones metafóricamente como representación de la divinidad. Lo trascendente, infinito y sublime de la esfera celeste, contrasta con la violencia que se estrella contra la cúpula y aguja gótica de vidrio. Lo poético y lo trágico se unen en la noche. Ésta se eleva y se hunde, una dualidad que recorre la muestra”.

En Galería Ruth Benzacar, Velasco 1287. Gratis.

MÚSICA

Lucy Patané Canciones pasadas y presentes, propias y ajenas. Patané y sus guitarras de 6 y 12 cuerdas se presentan en un formato poco habitual para sus actuaciones en la Ciudad de Buenos Aires, acompañada de algunos invitados. Lucy Patané se inició como solista en 2019, tras más de una década de integrar bandas como Las Taradas, El Tronador y La Cosa Mostra. Con su disco debut homónimo obtuvo los premios Mejor Canción Rock del Fondo Nacional de las Artes y el Gardel 2020 a "Mejor disco de Rock Alternativo". Lidera una banda explosiva que no pierde sensibilidad en su impronta de rock de vanguardia.

A las 21.30, en Dumont 4040, Santos Dumont 4040. Entrada: desde $2500.

CINE

Peña sin cadenas Todos los miércoles Fernando Martín Peña proyectará dos películas en fílmico. Nunca se sabrá de antemano de qué películas se trata si es que no asisten a la proyección. Dos películas sorpresa. Calidad garantizada. ¡Alegría sin fin! El público deposita su fe e intriga en las elecciones de quién muy posiblemente sea la persona que más sabe de cine en Argentina, y más allá también. El ciclo lleva muchos años realizándose en este cálido espacio que cuenta con teatro y bar propio, donde se puede consumir antes de ingresar a la sala.

A las 19 y a las 21, en Hasta Trilce, Maza 177. Entrada: $600.

ETCÉTERA

Favio El CCK continúa con el ciclo de exhibiciones que celebran a grandes figuras de nuestra cultura, presentando en esta oportunidad el homenaje a Leonardo Favio, a diez años de su partida. Referente indiscutible del cine y la música local, su obra trasciende las generaciones. Su repertorio de canciones y de películas, íntimamente vinculadas al sentir popular, son de culto. La presente exposición es una invitación a adentrarnos en su mundo a través de archivos muy diversos, además de sus películas, cuenta con fotografías, entrevistas, guiones y material de rodaje inédito para ofrecer un recorrido dinámico de su vida y su obra.

A las 18, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

TEATRO

Deforme "Hola, me llamo Esteban Menis y definir esto es muy difícil. Te podría decir que es una mezcla entre el stand up y lo teatral. También, que parte de lo que digo es verdad menos esa parte que es mentira. ¿Pero acaso la vida no es una ficción permanente plagada de absurdos al que uno trata de adjudicar sentido para seguir viviendo? Viste, te dije que era difícil."

A las 20, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: desde $1600.

JUEVES 19

CINE

¿Qué hago en este mundo tan visual? ¿Cómo es producir imágenes en 2020 siendo ciego? Zezé Fassmor es un artista multidisciplinario peruano que vive en Buenos Aires: “Hago de todo, menos ver”, dice su biografía de las redes sociales que utiliza. Perdió la vista a los 25 años y hoy, a los 32 y con la idea de volver a ver, filma y saca fotos creando su propio archivo de imágenes para el futuro. Viajamos a las Cataratas del Iguazú, explorando la geografía de los sentidos para filmar otra escena de su imaginación. ¿Qué es una imagen? ¿Lo que vemos o lo que tenemos en nuestra mente? La película está dirigida por Manuel Embalse.

A las 19.15, en el Cine Gaumont, Rivadavia 1635. Entrada: $200.

El eco de mi voz María Luisa Bemberg nació en los años 20 en una de las familias más poderosas del país y su educación hizo lo posible por volverla una esposa bella, devota y silenciosa. Empezó a dirigir casi a los 60 años y llegó a realizar seis películas. Recorrió festivales, ganó premios, alcanzó una nominación al Oscar. Alejandro Maci trabajó con ella durante una década y, días antes de su muerte, grabaron una serie de conversaciones que dan cuenta de su mirada sobre el cine. Este documental sigue sus pasos.

A las 18, en el Museo del Cine, Agustín R. Caffarena 49. Entrada: desde $100.

TEATRO

Fuck me En este proyecto Marina Otero se propone construir una obra inacabable sobre su vida. Se trata de la tercera parte del proyecto inacabable Recordar para vivir, luego de las obras Andrea y Recordar 30 años para vivir 65 minutos. La pieza indaga sobre el paso del tiempo y las marcas que guarda un cuerpo. Fuck me transita los bordes entre el documental y la ficción, la danza y la performance, el accidente y la representación. Performers: Performers: Augusto Chiappe, Juanfra López Bubica, Fred Raposo, Matías Rebossio, Miguel Valdivieso, Cristian Vega y Marina Otero.

A las 21, en el Centro Cultural 25 de mayo, Av. Triunvirato 4444. Entrada: desde $1300.

ETCÉTERA

Cómo saber si gusta de ti El profesor I Acevedo dicta una clase magistral con diferentes metodologías para saber si esa persona especial gusta de ti. La clase incluye un trabajo práctico con cuya aprobación pasarás al siguiente módulo: Cómo conseguir tu primera cita. ¡El dato que tanto nos desvela por fin se confirmará! Una propuesta con mucho humor y originalidad.

A las 20, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

MÚSICA



Diosque El artista tucumano inquieto pero constante se presenta en vivo con Dj Dolor.La composición de Diosque tiene un sistema propio que él asocia con el freestyle, en donde asegura estar siempre delirando un poco.

A las 22, en Congo, Honduras 5329. Entrada: $1500.

VIERNES 20

ETCÉTERA

Verano techno El director de Artlab, Gonzalo Solimano, fue convocado nuevamente para programar una selección de contenidos de música electrónica en los Museos Sívori y BAM. La programación que comprende también otros estilos la completan Tito del Águila y Maru Frohmann. La producción escenotécnica de estas locaciones está a cargo de Artlab: se espera entonces audiovisión de alta performance. Estas actividades son parte de Verano en la Ciudad, la iniciativa del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires que despliega cantidad de contenidos en diferentes espacios públicos. Esta noche habrá show del compositor y artista sonoro Outro.

En el Museo Sívori, Av. Infanta Isabel 555. Gratis.

La residuoteca Este es un proyecto colectivo de gestión, aprendizaje e investigación sobre los residuos en el Delta de Tigre. Desde 2005, Guadalupe Boado acopia, registra y procesa sus residuos con el fin de reflexionar sobre sus propios hábitos de consumo y los de su entorno. Esta experiencia que continúa hasta la actualidad, se fue expandiendo a nivel comunitario como un ejercicio que promueve la conciencia ambiental a partir del encuentro con la basura propia y su materialidad en el espacio. Boado se presentará para conversar sobre su iniciativa en el marco de la 8° edición de la exposición Arte en Territorio.

A las 15, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

TEATRO

Dos bacalaos noruegos La obra de Patricio G. Bazán, Octavio Bustos, María Rosa Frega y Leticia Torres se presenta en el Festival Mar del Sud en Escena 2023. Popovski, un hombre solitario, rutinario y casi misántropo, se cruza por accidente, en la plaza del barrio, con Yoco Onda, una excéntrica y misteriosa mujer, tan solitaria como él. A partir de ese primer contacto aparentemente fortuito, y a lo largo de sucesivos encuentros, ella lo ayudará a recordar episodios que había reprimido, a replantearse una existencia que creía intrascendente y a valorar la vida.

En Mar del Sud, Calles 102 y 31. Gratis.

MÚSICA

Orkesta Popular San Bomba La banda festeja doce años de música. Mucha cumbia, un poco de salsa y otro poco de rock, una combinación que invita a bailar a su ritmo. Ellos son: Matías Jalil, compositor y director musical, Santiago Varela en batería, Elena Guarner en voz, Pablo Vaira en bajo, Martín Meis en vibrafono, Walter Aquino en trombón, Ezequiel Silva en guitarra criolla, Carla Caberlotto en clarinete, Marco Antonio Manduca en percusión y Catalina Gutierrez Ortiz en maracas.

A las 21, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

Brian Chambouleyron Tangos, canciones latinoamericanas y europeas, románticas y demodés. Con el espíritu de los chansonniers, del cabaret y de la noche del siglo XX, Brian Chambouleyron, artista itinerante, músico y performer, invita a un viaje íntimo entre melodías e historias de amor que han poblado el repertorio de nuestras canciones urbanas. Acompañado de la banda Mare Nostrum: Gabriel Spiller en batería, Mono Hurtado en contrabajo y Roger Helou en piano.

A las 20:30, en Hasta Trilce, Maza 177. Entrada: $1500.

SÁBADO 21

CINE

Hékate Con el nombre de esta diosa de la mitología griega que porta una llave y se la convocaba para resolver encrucijadas, Nadia Benedicto (Interludio) bautiza su segunda película. Como una conjura en contra de los milenios de silencio que habitan en los cuerpos de las mujeres, clamando por ese fuego o en búsqueda de la llave para salir de la violencia. Helena y Kira discuten al costado de la ruta luego de escapar de una escena violenta en la casa de una de ellas. Este thriller noctámbulo está narrado con pocas palabras y grandes hallazgos sonoros y visuales. Con Sabrina Macchi y Rosario Varela.

A las 19, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

MÚSICA

Ardientes Gardel y Le Pera Los Amados presentan por primera vez un concierto con repertorio íntegramente argentino basado en las bellas canciones que compusieron juntos Carlos Gardel y Alfredo Le Pera. Con ritmos latinoamericanos de boleros, salsas y cha,cha,chá, su impronta tropical y el delicado humor que los caracteriza.

A las 21, en el Teatro Auditorio Belgrano, Virrey Loreto 2348. Entrada: desde $3000.

Punto electrónica Electrónica Bonaerense comienza el año en Mar del Plata con su primer festival provincial. El programa inicia el año con un evento multidisciplinario donde se brindarán charlas, shows y dj sets. La propuesta comenzó en mayo de 2022 con el objetivo de impulsar y fomentar a las y los artistas emergentes de la industria y la producción de la música electrónica de la Provincia de Buenos Aires. El encuentro comenzará con los shows distribuidos en un escenario principal, otro alternativo y un espacio de instalación donde se desarrollará en simultáneo una fiesta sigilosa, donde los concurrentes podrán bailar eligiendo que dj escuchar desde sus auriculares. Hoy tocarán Gabriel Di Marzio, Lupe y Mandiboola, entre otros.

Desde las 18, en el Museo MAR, López de Gomara y la Costa, Mar del Plata. Gratis.

Luciana Jury Con una interpretación dúctil y libre de ataduras, Luciana Jury aborda los temas desde la mirada de una mujer comprometida con su época y su territorio, lo que ha convertido en una referente femenina de la canción. Su canto y su repertorio exceden las fronteras del folklore, llevando la música de raíz a los extremos de la intensidad y el desgarro. Habita el mismo universo estético impredecible.

A las 21, en Casa Brandon, Luis María Drago 236. Entrada: $2000.

TEATRO

La sala roja La primera obra de Victoria Hladilo cumple diez años de permanencia y lo celebra con funciones especiales. Un jardín de infantes. Una reunión de padres. Un grupo de adultos convive forzadamente para tratar de coordinar y acordar todo tipo de detalles que involucran a sus hijos. Defender las necesidades de sus niños es la excusa para expresar las pretensiones individuales e imponer opiniones como verdades. Deseos, secretos y frustraciones aparecen, convirtiendo la tarea en una disputa de ego y poder. Con Víctor Vignau y Carolina Marcovsky, entre otros.

A las 22, en el Teatro Picadero, Pasaje Santos Discépolo 1857. Entrada: $3000.

