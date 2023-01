Kevin Benavides quedó a la expectativa de ganar el Dakar al vencer este sábado en la decimotercera y penúltima etapa del Rally Dakar 2023 en Arabia Saudita y este domingo peleará el título con su compañero en el equipo Red Bull KTM, el australiano Toby Price, quien lo aventaja como líder de la clasificación general por apenas 12 segundos.

El salteño, campeón 2021, se jugó entero en la búsqueda de su primera victoria parcial en esta edición durante el tramo de 675 kilómetros (154 cronometrados) entre las localidades de Shaybah y Al-Hofuf, paralelo al límite con Emiratos Árabes Unidos y Qatar. El argentino pudo recortar dos minutos, 28 segundos de desventaja, pero no lo suficiente para hacerse de la punta en la categoría motos, que el domingo propondrá un desenlace atrapante en el recorrido de 417km. (136 de especial) hasta llegar a Dammam, sobre la costa del Golfo Pérsico.

Benavides quedó en el primer lugar en la etapa, por delante del sudafricano Michael Docherty (HT Rally Raid Husqvarna) y de su hermano Luciano (Husqvarna Factory Racing). Con su quinto lugar, Price pudo defender la primera posición en la tabla acumulada y llegar como líder a la etapa final, en la que partirá último de acuerdo al criterio invertido que se establece en el reglamento para definir la competención.

A menos que la escudería Red Bull ordene respetar el orden, el australiano y el argentino establecerán una puja trepidante por un nuevo título en el rally más extremo del mundo motor. A propósito, el piloto oceánico se encargó de aclarar que la escudería no influirá en la resolución de la prueba: "No habrá órdenes, será a full, todo dependerá de nosotros. No es nada 12 segundos. Será una gran definición".

Price fue campeón en 2016 y 2019, ambas con KTM, y Benavides logró con Honda en 2021 lo que hasta el momento es la única conquista de un piloto sudamericano en la división de las dos ruedas.

En autos, el francés Sebastian Loeb (Bahrain Raid Xtreme) estableció un nuevo récord al convertirse en el primer piloto en ganar seis etapas consecutivas en el Dakar. El multicampeón del WRC se impuso sobre el qatarí Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) y el sueco Ekstrom (Team Audi Sport). En total, Loeb acumula siete jornadas triunfales, un registro que el español Carlos Sainz había alcanzado por última vez en 2011.

Al margen de lo estadístico, la corona de los autos seguirá en poder de Al-Attiyah de no mediar una catástrofe deportiva. El qatarí, ganador en 2011, 2015, 2019 y 2022, lleva una ventaja de una hora, 21 minutos y 42 segundos sobre el francés.