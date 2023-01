Gabriel Heinze volvió al Coloso y se reencontró con sus hinchas. Con la excusa de jugar un partido amistoso con Godoy Cruz, el club abrió las puertas del estadio para que el entrenador reciba la ovación de su público. El partido tuvo escaso interés dado que la Lepra puso mayoría de suplentes. El Gringo salió un rato antes del partido al campo de juego para encontrar el primer reconocimiento de los hinchas, entre ellos Maxi Rodríguez.

El Gringo volvió al parque Independencia y miles de leprosos fueron anoche al estadio a darle la bienvenida al ídolo. Heinze volvió al club después de ocho años con una trayectoria como técnico donde rápidamente encontró reconocimiento, primero por lo realizado con Argentinos en Primera Nacional y luego con Vélez en dos temporadas. En su regreso a Newell’s el hincha recuperó la ilusión por ver a un equipo competitivo en una temporada donde la Lepra jugará además Copa Sudamericana a partir de abril. Heinze recibió toda la ovación del estadio al pisar el campo de juego y a la finalización del encuentro. Fue la gran atracción de la noche en el Coloso y algunos ex compañeros del Newell’s campeón de 2013 se acercaron para saludarlo, entre ellos la Fiera Rodríguez.

En cuanto al equipo, la mayoría de los titulares jugaron amistoso con Godoy Cruz ayer por la mañana en Bella Vista. Los que protagonizaron el encuentro de anoche fueron en su mayoría suplentes. La alineación fue con Hoyos; Méndez, Ditta, Glavinovich, Berardozzi; Sotelo, Esponda, Montenegro; Francisco González, Rossi, Sordo. El técnico leproso tuvo muchos problemas para armar al once titular. Es que en la semana la lista de lesionados en el plantel no paró de aumentar en cada entrenamiento. A las bajas de Guillermo Ortiz, Marco Campagnaro y Martín Luciano ayer se sumaron Cristian Ferreira, con golpe en la rodilla izquierda, y Facundo Mansilla, Guillermo Balzi e Iván Gómez con molestias musculares. Una situación que sin dudas eleva la preocupación a dos semanas del inicio de la competencia, el domingo 29 frente a Platense en Vicente López.

Por otra parte, ayer Newell’s presentó como refuerzo al paraguayo Jorge Recalde. Llegó con el pase en su poder y firmó por dos años con el club. Es uno de los nombres pedidos por Heinze pero no estará disponible en las primeras fechas dado que no hizo pretemporada y su condición física no es la ideal. Los leprosos ahora esperan al defensor colombiano Jherson Mosquera. El lateral por izquierda define en los próximos días su desvinculación de Deportivo Pereira para viajar a la ciudad y firmar con los leprosos por tres temporadas. Heinze lo piensa de titular dado que no le convence el uruguayo Armando Méndez.