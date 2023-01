El 15 de enero se celebra el aniversario del nacimiento de Martin Luther King Jr., un líder del Movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos de las décadas de 1950 y 1960. Se destacó por luchar por la igualdad racial utilizando la no violencia como táctica. En 1986, el Congreso de los Estados Unidos designó el tercer lunes de enero como el Día de Martin Luther King Jr. Para honrar su legado, muchas personas participan en voluntariado y servicio comunitario en honor a King, se realizan desfiles y marchas en su memoria.

Martin Luther King Jr. fue uno de los líderes del movimiento de los derechos civiles, su enfoque se centraba en el "amor radical" y la lucha por la igualdad racial y la eliminación de la discriminación racial a través de métodos pacíficos y no violentos. King creía que el amor y la compasión eran fundamentales para superar la discriminación y el odio, y que la violencia solo perpetuaba el ciclo de violencia y opresión.

La no violencia fue una estrategia clave en la lucha por los derechos civiles, utilizada tanto por King como por otros líderes y organizaciones del Movimiento. King se inspiró en las enseñanzas de Mahatma Gandhi, quien utilizó la no violencia como medio para lograr la independencia de la India del dominio británico. La no violencia se convirtió en una forma de resistencia activa en la lucha contra la discriminación racial y la desigualdad, y se utilizó en acciones como desfiles, marchas y sentadas pacíficas, desobediencia civil y boicots económicos.

El King más radical

En su famoso discurso "I Have a Dream" (Tengo un Sueño), King decía: "No podemos odiar a nuestros opresores, no podemos odiar a aquellos que nos oprimen. Tenemos que aprender a amar a nuestros opresores, tenemos que aprender a amar a aquellos que nos odian". Martin Luther King Jr. creía que este amor radical era la clave para lograr un cambio real en la sociedad y alcanzar la verdadera igualdad y justicia para todos. El concepto de no violencia para King iba más allá de la ausencia de violencia física en la lucha, también implicaba la ausencia de odio y/o deseo de venganza.



Cornel West es un académico, activista y pensador afroestadounidense, que ha escrito varios libros sobre la vida y el legado de Martin Luther King Jr. Uno de estos libros es "The Radical King" (El Rey Radical), publicado en 2015. En él, West presenta una colección de textos y discursos no tan conocidos de King, incluyendo cartas, discursos y ensayos, que ilustran su compromiso con la justicia económica y social, así como su lucha contra la guerra, la pobreza y la opresión de la clase trabajadora. West argumenta que estos textos y discursos ilustran un lado más radical de King y ofrecen una visión más completa de su legado.



West destaca que, a pesar de que King es conocido principalmente por su lucha contra la discriminación racial, también fue un defensor apasionado de la igualdad económica y social, y un crítico feroz de la guerra y la pobreza. West sostiene que King vio estos problemas como aspectos interrelacionados de la opresión y la desigualdad. Martin Luther King luchó por un cambio radical en la sociedad estadounidense que trascendía los derechos civiles.

West también destaca que King vio la no violencia como una forma de resistencia activa y de lucha por el cambio social, y que su enfoque en la no violencia no era solo una táctica, sino una ética y una filosofía de vida. West argumenta que King vio la no violencia como una forma de resistir la opresión y la desigualdad, mientras al mismo tiempo se buscaba la redención del opresor.

En resumen, en "The Radical King", Cornel West presenta una visión más completa y radical de Martin Luther King Jr, destacando su compromiso con la justicia económica y social, su lucha contra la guerra, la pobreza y la opresión de la clase trabajadora, y su enfoque en la no violencia como una forma de resistencia activa y de lucha por el cambio social.

Este libro ha sido recientemente traducido al español y publicado en Argentina por la editorial Tinta Limón. El próximo martes 17 de enero a las 18:00 hs., en el marco del Día de Martín Luther King Jr., harán su presentación oficial en Espacio Malcolm (Aguirre 456, C.A.B.A.). La actividad es gratuita con inscripción previa.

Invitación a la presentación del libro de Martin Luther King Jr en Espacio Malcolm (Villa Crespo, CABA).