Salta comenzó la primera quincena del año con un 55% de ocupación turística, época que corresponde a la temporada media. La provincia tiene como lugares preferidos la capital, el Valle de Lerma y los Valles Calchaquíes. En este sentido, la consultora Singerman & Makón la señaló como el destino turístico más competitivo en el país y también del mundo.

"El verano se destaca por los festivales de folclore escalonados día a día, que terminan el 26 de febrero con el más grande que es la Serenata a Cafayate", dijo a Salta/12 el presidente de la Cámara de Turismo, Gustavo Di Mécola.

La provincia posee una variedad de paisajes, diferentes circuitos y recorridos. Desde las selvas subtropicales con una biodiversidad única, hasta los amplios valles de producción agrícola. Se destacan los coloridos cerros, algunos superando los 6.000 metros de altura como el Volcán Llullaillaco, que se encuentra a 6.739 metros sobre el nivel del mar. En esta época los lugares recomendados para visitar son la capital provincial, el Valle de Lerma y los Valles Calchaquíes.

A 20 minutos del centro de la ciudad de Salta, las localidades que componen el Valle de Lerma son Campo Quijano, Chicoana, Coronel Moldes, Cerrillos, Rosario de Lerma, El Carril, Guachipas, La Viña y La Merced. Entre las modalidades turísticas se destacan el turismo rural y de aventura. Se trata de pueblos tradicionales que conservan viejas casonas y también pinturas rupestres.

En Coronel Moldes se recomienda la visita al Dique y Embalse Cabra Corral, el cual contiene el espejo de agua más grande de la provincia, donde se pueden realizar actividades náuticas: paseos en catamarán, canoa, rafting y pesca con salidas nocturnas.



En los Valles Calchaquíes se encuentran las localidades de Molinos, Cachi, Cafayate, San Carlos, Seclantás, Animaná, Angastaco, La Poma y Payogasta. Se destaca en esta región la Ruta del vino, que es la más alta del mundo y que recorre desde bodegas artesanales hasta las más grandes. Se extiende por más de 500 kilómetros de paisajes muy diferentes unos de otros, en una altura superior a los 2.000 metros.

Di Mecola destacó que en la Puna está funcionando el Tren de las Nubes, que es una obra de ingeniería famosa en todo el mundo.

El presidente de la Cámara de Turismo señaló que "en el verano es más difícil captar" turistas para Salta porque prefieren la costa y las playas. Sin embargo, agregó que hay lugares recomendables en la provincia, con clima subtropical, donde no hace tanto calor, llueve, y refresca en las noches.



"Por los análisis que tenemos, uno de los atractivos (de la provincia) son sus tarifas, los precios excelentes", señaló Di Mecola como factor importante que ayuda a la tracción de turistas.

"Enero es temporada media. Tenemos una ocupacion del 55%. No la podemos comparar con el verano pasado por el Previaje", sostuvo. En 2022 el programa Previaje se usó para esta época del año, pero en 2023 volvería a estar disponible recién para abril, mayo y junio. "El Previaje es muy atractivo, seguro que la gente nos va a visitar en esa época, (...) es una muy buena herramienta", insistió el empresario.



Según explicó, el pico alto de recepción de turismo en el verano se da en febrero, por los carnavales, que traccionan mucha gente, sobre todo de las provincias vecinas de Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero.



Di Mecola destacó que en la web del Ministerio de Turismo de Salta hay guías y una agenda por día de las actividades turísticas que se desarrollan en la provincia: http://www.turismosalta.gov.ar/.

También en la web de la Municipalidad de Salta hay una agenda sobre las ofertas turísticas con las que cuenta la ciudad: https://saltaciudad.travel/. En la capital se destacan edificios coloniales, museos, iglesias y mercados.

Di Mecola señaló que en la ciudad de Salta hay un circuito de peñas, con alrededor de 15 "que se dedican específicamente a trabajar con turistas". La ciudad tiene también teatros y "una oferta gastronómica enorme". Además, el Teleférico tiene un recorrido que parte de la estación del Parque San Martín y llega a la cumbre del cerro San Bernardo y ofrece una "vista hermosa".

Destacó también que hay dos vuelos directos desde San Pablo, Brasil, a Salta, lo que facilita el arribo de turistas del país vecino. "Los brasileros están descubriendo el Norte y les está gustando", indicó.



La provincia espera recuperar los niveles del turismo extranjero de la prepandemia, aunque "falta todavía", explicó Di Mecola, y agregó que estos son los primeros 15 días, pero creen que este año se dará esa recuperación. El turismo europeo llega a Salta sobre todo "en la temporada alta desde agosto".

Di Mecola ponderó que la provincia tiene buenas ofertas en hotelería para distintos bolsillos y según los requerimientos de los y las turistas. Indicó que es muy fácil conseguir reservas.

Salta se destaca por su gastronomía que además tiene precios más accesibles que en otros lugares de Argentina. Entre los platos regionales elegidos en el verano, Di Mecola mencionó los tradicionales, humitas, tamales y empanadas, además de carnes, que se acompañan con "vinos de altura".

En lo cultural, indicó que Salta tiene una historia que parte de los pueblos originarios, el periodo incaico, la invasión española y la conformación de la "argentinidad". Consideró que la historia de Salta también contiene "la esencia de todos los argentinos" y por eso quienes vienen de otras provincias "sienten como si fuera su casa". Dijo que en promedio los y las turistas vuelven por los menos 6 veces.

"Destino turístico más competitivo"

El estudio de la consultora Singerman & Makón señaló a Salta como la más competitiva del país en un comparativo de 28 destinos turísticos del mundo. En el rubro gastronomía se ubica en el primer lugar, mientras que en hotelería y city tours, en el tercero.

La competitividad se valora como un elemento central al analizar las posibilidades de crecimiento en el contexto actual y también en un análisis a mediano y largo plazo respecto al mercado turístico internacional. La consultora estableció una matriz de análisis a través de la cual los Estados pueden evaluar sus fortalezas y debilidades desde una mirada comparativa.

Para la realización de la muestra fueron seleccionados los destinos internacionales mejor posicionados, en el caso de la Argentina se incluye a Salta, Ciudad de Buenos Aires, Bariloche, Iguazú y Mendoza.

Los destinos argentinos fueron comparados con los internacionales más destacados como Nueva York, Miami, Dubai, Tokio, México, Río de Janeiro, Bogotá y La Paz, entre otros.

El estudio relevó precios de bienes y servicios hoteleros, gastronómicos, turísticos (city tour), sistemas de transporte (taxis), indumentaria, espectáculos y una canasta de productos básicos para turistas.

Para la comparación se fijó una estadía de 7 días y 6 noches teniendo en cuenta un pasajero. Los precios se indicaron en dólares estadounidenses, con cotización al 16 de diciembre de 2022. En el caso de los destinos nacionales se consideraron el tipo de cambio oficial y libre.

Tomando la variable de tipo de cambio libre, Salta se ubica como la tercera ciudad de mayor competitividad con una canasta turística de 142 dólares. La provincia es solo superada por Bogotá y La Paz (U$S133) en la comparativa internacional.

En cuanto a la comparativa nacional, Salta se posiciona en el primer lugar, seguida por Iguazú (USD 163), Mendoza (U$S 184), Bariloche (U$S 239).

En hotelería, Salta se ubicó como el tercer destino de mayor competitividad de la muestra con un valor de U$S 67 en dólar libre por noche en instalaciones de 4 estrellas ubicadas en la zona céntrica con desayuno incluido.

En gastronomía, el gasto promedio es de 8 dólares diarios, lo que implica un total de 20 dólares menos que Río de Janeiro, que es el destino más costoso de Latinoamérica. Asimismo se puede acceder a City Tours por U$S 10. Mientras que un viaje en taxi promedio de 5 kilómetros cuesta U$S 2. La canasta de productos básicos para el turista ronda los U$S 10.

Además, la entrada a museos tiene un costo promedio de 3 dólares, mientras que el gasto en espectáculos de 5 dólares.