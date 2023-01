La familia de Emilia Sanja buscaba anoche establecer su paradero. Si bien la joven se comunicó con su madre a las 17.20 de ayer, dejó más dudas que certezas sobre su situación: llamó desde un teléfono que no es el suyo, habló muy poco, lloró y dijo que iba a tomar el micro para regresar a su casa y que iba a volver a llamar en cuanto lo hiciera. Hasta la medianoche de ayer eso no había ocurrido y su familia teme por su situación.

Emilia integra la Comunidad del Pueblo Wichí de Misión Chaqueña, en jurisdicción del municipio de Embarcación, a más de 300 kilómetros de la ciudad de Salta.

Según contaron la madre, Elba Romano, y la abuela, Gladis Romero, la joven salió hacia la ciudad de Salta el lunes último, con el propósito de completar unos trámites para ingresar a la carrera de suboficial en la Policía de la provincia. Una vez en la ciudad capital, a eso de las 20.30 Emilia se comunicó con ellas para informarles que no le habían permitido alojarse en la Residencia estudiantil "Otorina Zamora" y que no sabía dónde ir. Romano le indicó que pidiera ayuda a la guardia del albergue y a las 22 la joven se comunicó para decirle que iba a pasar la noche en el domicilio de esta persona.

Desde entonces "no supe más nada de ella, ni para mandarle mensaje, para llamarla, perdí todo tipo de contacto con ella", sostuvo Romano.

El viernes a la noche la joven se comunicó con ella desde un teléfono que figuraba como "privado", le dijo que se encontraba bien, que no se preocupara, pero lloró. Romano añadió que el sábado la llamó la guardia de la Residencia para decirle que no sabía dónde estaba su hija.

Ayer, ya realizada la denuncia formal por la desaparición de la joven, y lanzada una búsqueda a través de las redes sociales, Emilia volvió a comunicarse con Romano: "Me llamó a las 17 y 20 de la tarde, y también me llamó de un número privado, diciéndome 'mamá yo ya voy a sacar el boleto, ya me voy a ir a la casa", recordó su madre. Destacó que su hija lloraba, que le aseguró que iba a salir a la noche con destino a Embarcación para luego seguir a Misión Chaqueña y que iba a llamarla nuevamente en cuanto el micro saliera de la terminal de la capital provincial. Pero eso no ocurrió. "Estoy sospechando que alguien la tiene a mi hija, porque así no era ella", lamentó Romano.

Cerca de la medianocha la madre informó a Salta/12 que recibió información de que su hija habría sido vista en una finca en la localidad de Las Pampitas, ubicada en el departamento El Carmen, en Jujuy.

Por otro lado, la encargada de la Residencia estudiantil, Norma Calpanchay, negó que se le haya impedido alojarse en esa dependencia a Sanja. Según indicó, la joven ingresó a la Residencia para el período lectivo 2022, con el propósito de estudiar Enfermería en la Universidad Nacional de Salta, pero como no tuvo buenos resultados, decidió postularse para ingresar a la Policía. La encargada contó que tras pasar las festividades de fin de año con su familia en Misión Chaqueña, la joven ingresó de nuevo a la Residencia el 10 de enero a las 10, con el propósito de completar los trámites para cursar en la fuerza policial.

Calpanchay dijo que la joven tenía el dinero necesario para afrontar los gastos de los estudios médicos que debía realizarse para el ingreso a la Policía, pero Emilia quería regresar cuanto antes a su casa, incluso sin completar los trámites, que finalmente le envió un mensaje de whatsapp a las 17 de ese mismo día, informándole que iba a volver a Embarcación con la trafic de la Municipalidad y luego la llamó para confirmarle su partida. La encargada añadió que la guardia le informó que a las 20.23 del martes la joven llamó a un servicio de taxi y se retiró de la Residencia. Calpanchay se manifestó "desconcertada" por la afirmación acerca de que le habría impedido quedarse en el albergue, aunque destacó que lo importante es que la joven había sido ubicada y que se encuentra bien.

Un pastor con ocho perfiles

Por otro lado, ayer se vivió una jornada de agitación en Santa Victoria Este, cuando se supo de la partida de una joven wichí aparentemente para encontrarse con un hombre no indígena que se presenta como "sacerdote evangélico de la Argentina".

La familia de la joven, que ayer mismo pudo ser ubicada en la ciudad de Tartagal y regresó a su hogar, afirmó que el supuesto pastor la "sedujo con mentiras". Asimismo, afirmó que el hombre, que dijo llamarse Angel Federico Ponce pero que tiene al menos siete perfiles distintos en las redes sociales, "se hace llamar misionero de las comunidades wichís" y pide colaboraciones en nombre de las comunidades.