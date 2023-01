La provincia licitó las obras para la construcción de un sitio de memoria en homenaje a las víctimas de la explosión en calle Salta 2141. Se trata de un espacio cultural y educativo donde funcionará un profesorado de música, y un memorial como recordatorio de lo ocurrido la trágica mañana del 6 de agosto de 2013 en la ciudad. En total, se presentaron seis ofertas de las cuales una saldrá adjudicada en un plazo de 30 a 45 días. Desde el gobierno provincial destacaron el trabajo mancomunado con los familiares de víctimas, mientras que desde la Asociación Civil Calle Salta celebraron la puesta en marcha de las obras: “Es la primera conquista de una larga lucha de casi diez años”.

El acto de apertura de sobres tuvo lugar en el predio donde se desarrollarán las obras y estuvo encabezado por la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, entre otras autoridades provinciales y locales. También estuvieron presentes los familiares de víctimas, nucleados en la Asociación Civil Calle Salta, que además tendrá su sede en la planta baja de la futura edificación.

La obra consiste en un edificio de dos bloques con un subsuelo, donde la parte delantera tendrá seis pisos y una altura aproximada de 34 metros, mientras que el segundo cuerpo contará con cuatro pisos que llegarán a los 26 metros. El sitio de memoria contará con un espejo de agua y una escultura con estrellas de acero inoxidable, bancos de hormigón armado y el nombre de las víctimas del siniestro. “La construcción de los bloques es la primera etapa del proyecto, que contempla una inversión superior a los 400 millones. Lo que sí ya quedará finalizado es la parte del memorial”, explicó Frana en declaraciones a Rosario 12.

Las seis ofertas presentadas corresponden a Ing. Pedro Minervino SA, con $798 millones de pesos; Dyscon SA, con $775 millones; De Paoli & Trosce SRL, con $739 millones; Auge SRL, con $752 millones; Pirámide Construcciones SA, con $810 millones, y la UTE PH Constructora SRL - Construcciones Tres SRL, con $763 millones. “Ahora queda analizar las ofertas, una tarea que tardará entre 30 y 45 días, y se hace el proceso de adjudicación a la empresa que gane la obra. Yo estimo que si todo está bien, a la segunda quincena de marzo estamos en obra”, señaló la ministra.

A su vez, Frana aseguró que cada una de las instancias que se llevaron adelante desde el gobierno fueron consultadas con los familiares: “Hubo una comunicación permanente, apenas llegamos a la gestión, el gobernador Omar Perotti asignó una persona en la sede de Rosario para que se vincule permanentemente con ellos. Allí se hizo un análisis del proyecto que resultó ganador del concurso, se le hicieron las modificaciones necesarias para que tuviera las autorizaciones municipales y todas las que se requieren para cualquier obra. Y hoy ya estamos analizando las ofertas para comenzar con las obras”.

Familiares conformes

Para Marcela Nisoria, viuda de Hugo Montefusco y presidenta de la Asociación Civil Calle Salta, el acto de apertura de sobres y el recorrido por el lugar deja “una mezcla de sensaciones”, algunas positivas por ver plasmados en hechos un pedido que lleva casi diez años, y a su vez la presencia de cada uno de los familiares recordando una tragedia evitable. “Nosotros sentimos que tuvimos un juicio sin justicia y creemos que esta es la primera conquista de una larga lucha”, señaló en diálogo con este medio.

El recorrido para lograr un espacio de memoria no fue sencillo y requirió de pedidos y negociaciones constantes con los gobiernos de turno. La expropiación del terreno se dio durante el gobierno de Miguel Lifschitz que, además, propuso que en el lugar funcione el Instituto Superior del Profesorado de Música 5932 “Carlos Guastavino”, que no cuenta con edificio propio. Con el visto bueno de los familiares, también se lanzó el concurso nacional de ideas donde se presentaron más de 80 proyectos de distintos puntos del país.

Con el cambio de gobierno en 2019 los familiares se reunieron con las nuevas autoridades planteando que se continúe con el proyecto y se llevaron la promesa que de a poco comienza a hacerse realidad. Hubo algunos cambios respecto al plan original, que fueron surgiendo de las reuniones con arquitectos e ingenieros del área de infraestructura de la provincia. Como por ejemplo la construcción de dos auditorios previstos en el subsuelo, que finalmente no se realizarán por la cercanía con las napas y la posibilidad de que filtre agua.

“Cuando nos reunimos los familiares pensamos que un memorial, la asociación civil que está en la planta baja y siete pisos hacia arriba para el profesorado de música, es totalmente superador a lo que hoy tenemos. Y nosotros no queríamos correr ningún tipo de riesgo, ni que se detenga la obra”, recordó Nissoria. “Nosotros terminamos pidiendo unas pocas cosas muy puntuales: que el árbol de la puerta siga estando, porque de un lado está quemado y del otro florecido, la verdad que para nosotros es todo un símbolo. Después que estén los nombres de ellos en algún lugar y, por último, que no haya gas. No queríamos que el asesino vuelva a entrar a ese lugar”, agregó.

Por último, destacó la importancia de que después de tantos años la asociación cuente con un espacio de encuentro: “La idea no solo es reunirnos nosotros, sino dar algún tipo de capacitación en seguridad, como desalojar un edificio en caso de emergencia, o lo que surja que tenga que ver con el cuidado y la vida. Creemos que desde ese lugar se puede ejercer ciudadanía. Es un lugar que todavía no sabemos bien cuáles van a ser las actividades, pero que va a tener mucho que ver con las demandas sociales”.