”Quería seguir jugando en un equipo grande y Central es exigente y pasional”, explicó Lucas Rodríguez, el nuevo jugador que presentó ayer Central. Los canayas sumaron por un año al defensor que viene de vestir la camiseta de Independiente. Juega de lateral por izquierda, quizá la posición que más problemas le trae a Miguel Russo para encontrar un titular. Rodríguez entrenó ayer por primera vez en Arroyo Seco, es el quinto refuerzo, aunque el entrenador espera por dos contrataciones más, entre ellas la del paraguayo Alan Rodríguez.

La gira que hizo Central por Chile para jugar a amistosos le sirvió a Russo para enfatizar su reclamo por refuerzos. El entrenador de Central no está conforme con el equipo disponible y a una semana del cierre del libro de pases reclama por jugadores a pesar de los problemas económicos del club. En este sentido, Central presentó ayer a Lucas Rodríguez, el lateral por izquierda que viene para pelear un puesto de titular. “Fue fácil decidir porque quería seguir jugando en un equipo grande, Central es un club que exige y eso es lo que pretendía para este momento de mi carrera. Hacía días que esperaba que se resuelva la negociación”, expresó el ex Independiente. “Estoy en un momento lindo de mi carrera, maduro y con experiencia en el fútbol local que es exigente. Es un lindo desafío y estoy con muchas ganas. Terminé mi contrato a fines de diciembre en Independiente y por eso hice toda la pretemporada. Estos últimos días entrené con un profe. Me faltan los trabajos con pelota y en lo grupal, algo que tendré en los próximos días", acotó el defensor de 29 años. Russo lo quiere a Rodríguez de defensor pero el jugador aclaró que también puede jugar de volante: "Estoy abierto a las necesidades del técnico. Además de lateral puedo hacerlo como carrilero en caso de que el equipo necesite un volante. Puedo ayudar al equipo sin problemas", aseguró la nueva cara de los canayas.

A pesar de las limitaciones económicas, la dirigencia que preside Gonzalo Belloso reunió dinero para hacer frente a los gastos de refuerzos. El aporte de lo billetes lo hicieron colaboradores de la dirigencia a devolver sin intereses. Y parte de esos fondos se quieren destinar a contratar a Alan Rodríguez, el lateral que juega en Cerro Porteño de Paraguay. Si bien Central tiene todo acordado con el jugador, la negociación entre clubes no se cerró por el reclamo de Cerro Porteño a recibir un pago al momento de la firma del acuerdo. Los canayas comprarán la mitad del pase del jugador y la forma de pago es lo que está resuelto entre los clubes.