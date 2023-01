Tras haber sido baleado en noviembre de 2021, el lunes por la noche el local gastronómico El Establo, de Pellegrini 1700, recibió un llamado extorsivo en el que les pidieron 400 mil pesos para evitar una nueva balacera. La extorsión a la parrilla céntrica no fue la única del día. Un matrimonio que tiene una despensa en zona sudoeste denunció ayer que había pagado una extorsión por transferencia.

Entre las 20 y las 20.30 del lunes, se registraron dos llamadas que ingresaron al teléfono de pedidos del sector rotisería del local gastronómico que funciona en plena calle Pellegrini. Desde el Ministerio Público de la Acusación se indicó que fue comisionado el gabinete de la Agencia de Investigación Criminal para una inspección ocular y toma de testimonios. Ante ello, señalaron que ya se pusieron en marcha medidas en curso que se mantienen en reserva.

El local había fue atacado en noviembre de 2021, en medio de una saga de hechos similares cometidos contra establecimientos educativos y estaciones de servicio. En aquella oportunidad, el lugar estaba lleno de comensales y empleados. Un hombre llegó en una moto hasta la vereda y disparó. Incluso hubo gente que se tiró al suelo.

La modalidad de la extorsión a comercios tuvo otras expresiones durante el fin de semana. Un matrimonio que tiene una despensa en Pueyrredón al 6100 denunció haber recibido mensajes para que paguen si querían evitar un tiroteo contra el comercio. Las víctimas indicaron que pagaron mediante una transferencia. “El domingo a las siete de la tarde, Carina recibe en su celular una amenaza y me mira con cara de 'nos tocó a nosotros'. Ni ellos saben lo que piden. Empezaron pidiendo 250 mil pesos o 50 mil pesos semanales. Ni ven lo que es este comercio”, relató David, una de las víctimas, en Canal 3.

“Nos empezaron a decir 'o nos conseguís la plata ahora o vamos esta noche y te cueteamos la casa'. Nosotros también vivimos acá, tenemos dos hijas y a mi suegra”, señaló. Carina agregó el motivo por el que hicieron el pago: “Fue porque teníamos miedo. Nos paralizó. Me tocó negociar, le dije que no tenía efectivo. Así que deposité en un CBU. Lo tiene Fiscalía en la denuncia”, dijo la mujer, quien señaló que su madre sufrió un ACV por la situación y actualmente está internada. "Estando con mi mamá internada me mandaron un video donde se ve una ametralladora y me dice que se venían. 'Carina, ya empieza la noche, pensá lo que vas a hacer. Ahora van a ver'. No hay derecho", añadió la mujer.

En un mensaje de voz, uno de los extorsionadores les dijo: “Cualquier cosa que te llamen o te toquen timbre nos llamás, nos decís a nosotros. La zona es de nosotros”. David amplió que en la denuncia radicada ante un Centro Territorial de Denuncias están todos los mensajes intercambiados con los sospechosos y los audios. “Nosotros no estamos acostumbrados a negociar con delincuentes. Uno en el momento trata de salir de la situación como puede por la seguridad de la familia”, aseguró.