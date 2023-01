Familiares y amigos de Juan Gómez, un joven de 23 años de Empalme Villa Constitución, reclamarán justicia y el esclarecimiento de su muerte, en una movilización que se realizará este viernes, a las 19, en la plaza Las dos manos de esa localidad. La versión policial fue que el joven murió en el marco de una persecución que inició el personal, al chocar contra un guardarrail, a la salida de la ciudad; pero la familia asegura que "es raro" y pide que se investigue el accionar de los dos agentes de policía porque sostienen que "lo encerraron, no fue un accidente". "Es como que no tomaron una alternativa. Queremos que estas personas paguen. La persecución fue muy larga y no midieron las consecuencias, incluso pusieron en riesgo la vida de terceros al circular a tan alta velocidad y no buscar otra alternativa para detenerlo, como llamar a la comisaría de Empalme y dar las carcterísticas para que lo detuvieran llegando al pueblo", señaló su hermana.

La mujer dijo que todo comenzó cuando Juan y unos amigos estaban en la plaza, mateando, el domingo 27 de noviembre, y junto con uno de los chicos salió en dos motos hacia el baño de una estación de servicio cercana. "Los policías le avisaron con las luces que paren, su amigo paró, pero Juan se había olvidado la billetera en la casa y siguió. Ahí empieza una persecución larga", que finaliza ya a la salida de la ciudad, sobre la ruta provincial 21, donde el joven falleció por causas que piden que se investiguen en profundidad.

Según se indicó desde Fiscalía, las pericias fueron realizadas por Gendarmería Nacional y para la autopsia se aplicó protocolo de Minnesota. "Al momento del hecho se demoró a dos policías que realizaban la persecución de la motocicleta en una camioneta policial. Las primeras tareas investigativas dieron por resultado que la camioneta no interviene en la pérdida de control de la motocicleta conducida por el fallecido, no tiene signos de haber impactado otro vehículo. A los agentes se les dio la libertad. Las tareas investigativas arrojaron en principio que el fallecido pierde el control de la motocicleta".

Sin embargo, para los familiares hay muchas dudas y piden que se profundice la investigación. "Sabemos que debería haber parado, pero ellos dicen que huyó de un control y no había un control. Además, a los familiares no nos dejaron acercarnos. Había mucho cordón policial, algo que no sucede en otros accidentes. Son muchas cosas y una persona nos dijo que mi hermano estaba sobre la ruta, no sobre el pasto. Además, la moto, en estado general, estaba íntegra, la bajaron rodando, no estaba quebrada, ni nada. Ellos dicen que chocó pero la marca del guardarrail es como un encerrón, como que lo encerraron. Para nosotros es todo muy raro. Estamos a la espera de los resultados de pericias en el lugar del hecho, del resultado de la autopsia y el día 9 de febrero se harán las escuchas de los handy y celulares personales", aseguró la hermana, María Isabel.