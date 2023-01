La oposición comienza a dar indicios de una posible gran alianza para enfrentar al peronismo santafesino en las próximas elecciones, con la conformación del “frente de frentes” que aglutinaría a sectores de ideologías y principios muy dispares. A través de un mensaje unificado, las principales fuerzas políticas opositoras denunciaron la discriminación en la distribución de “fondos Covid” a todos los municipios y comunas que no son del mismo signo político que el oficialismo. Por su parte, desde el gobierno provincial negaron tal hecho y lo asociaron a una movida electoral para mostrarse unidos contra el oficialismo.

Todavía quedan algunos meses para los cierres de listas electorales –sería entre fines de abril y principios de mayo- pero la posibilidad de que se concrete el denominado “frente de frentes” entre sectores políticos de bases programáticas muy diferentes parece estar cerca. El único punto común que aparece hasta el momento entre partidos que hasta hace poco se atacaban es la aireada crítica a la gestión del gobernador Omar Perotti. Como primer mensaje unificado, los distintos espacios partidarios que aglutinan a Intendentes y Presidentes de Comuna emitieron un comunicado en el que apuntan directamente a “la triste intencionalidad política del partido gobernante en el uso de los recursos públicos, discriminando a las localidades que no son de su partido político”. El documento cuenta con la firma de la UCR, el PRO, el Partido Socialista (PS), el PDP, el GEN y Creo, la fuerza que lidera el intendente rosarino, Pablo Javkin.

Concretamente, cuestionan la aplicación de la resolución 586 emitida por el gobierno provincial que, en el marco del "Programa de Atención Gobierno Locales –Emergencia Covid-19”, determina la distribución de los fondos Covid a casi todas las localidades de la provincia, quedando excluidas aquellas que no tienen al peronismo al frente del Ejecutivo, incluyendo las dos ciudades más importantes, Rosario y la capital provincial. En ese sentido, consideran que, en función de los datos que expone la resolución, “un ciudadano santafesino que viva en una localidad gobernada por el peronismo, recibirá en proporción cinco veces más fondos para salud que uno que viva bajo otro gobierno, sumando a esto que las dos ciudades con mayor cantidad de habitantes no recibirán fondos”.

Al mismo tiempo, el comunicado opositor afirma que "el Gobernador Omar Perotti sigue demostrando que para el peronismo hay ciudadanos de primera y de segunda” ya que, “además de delegar en los gobiernos locales la atención de la salud pública en toda la provincia -solventándola con recursos propios, que de por si son escasos, para asegurar a sus vecinos una atención de salud de calidad-, discrimina en el repartos de fondos tras una de las peores pandemias que el mundo haya vivido”. Finalmente, evaluaron conjuntamente que “dar prioridad al equilibrio territorial y poblacional entre las diferentes Regiones y Departamentos debe ser la base para el desarrollo de una provincia más justa, en la que todos tengan la posibilidad de acceder a una salud pública de calidad, y en donde nadie sea discriminado por no ser de tal o cual partido político”.

Desde el gobierno provincial quien salió a contestarles fue el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, negando tal discriminación de fondos y vinculando la denuncia a una estrategia electoral: “Ni siquiera son originales, ya es repetido, es el copie y pegue de la oposición con el tema de la discriminación a municipios y comunas. Que les pregunten a los intendentes y jefes comunales si recibieron los recursos o no, no solo los referidos al Covid sino también por el Plan Incluir, por obras menores o gastos corrientes”, comentó en diálogo con LT8. Además, el funcionario provincial advirtió que “si quieren conformar el frente de frentes, que lo hagan de una vez, no necesitan hablar de discriminación del gobierno”.

Este comunicado conjunto no es la primera señal de lo que puede llegar a ser una alianza electoral entre la oposición para derrotar al peronismo en las próximas elecciones. Los equipos técnicos de cada partido vienen reuniéndose en los últimos meses para tratar de alcanzar puntos comunes y durante el 2023 se pudieron ver fotos de dirigentes políticos del frente progresista, radicales y del PRO juntos. Por su parte, el martes por la noche el intendente Pablo Javkin publicó un tweet un tanto confuso en el que citó una nota al diputado provincial Federico Angelini, en la cual el legislador macrista criticaba las gestiones nacional, provincial y municipal por “dormir la siesta” ante la inseguridad, y luego escribió: “A Rosario la joden los narcos, las mafias, los poderes que no nos dan los que nos merecemos".