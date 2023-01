Nada de lo que nos está pasando debe sorprendernos. Cuando hablamos de dictadura y lo que sigue generando, no se lo toma con seriedad y se ve como algo lejano, pero no se pone atención a todo lo que vino después: su economía y parte de esa cultura sigue vigente en una gran mayoría que no analiza lo que fue y el por qué de esos años que nos cruzaron como sociedad.



Desde la política, se trató de cerrar ese modelo impuesto que tuvo tres etapas: la del 76, la de los 90 y la tercera, entre 2015 y 2019.

Este gobierno que venía a traer dignidad, con políticas populares, sigue apostando a la desigualdad, excusándose en que no existen otros caminos para cambiar.

Nada es casualidad. Las palabras, si no se asemejan a la realidad, son solo palabras bonitas en frases armadas.

No podemos negar la realidad, pero necesitamos hacer un esfuerzo para entenderla. Creemos que, efectivamente, los sectores del poder están cosechando lo que sembraron con sangre y muerte en los 70, que cultivaron en los 40 años de esta democracia que supimos conseguir.

Se empeñaron en hacer de la política una mala palabra. En plantear que la solución es profundizar esas prácticas, quitando derechos con violencia, para sumar más marginalidad.

Claro que la historia no es lineal, está hecha de marchas y contra marchas. La expresión, más o menos vehemente, de los conflictos de clase es lo que mueve el amperímetro. Aunque necesite una articulación más eficiente, la resistencia está.

Por más que la manipulación de los medios la niegue, las distintas movilizaciones docentes y de muchos gremios tienen una masividad que les impide ocultarlas. Aun así, las muestran a su modo, para el desprestigio y la espectacularización del hecho político.

Las marchas de “paren de fumigarnos”, la defensa de los pueblos originarios que recuperan sus territorios, las marchas de los 24 de marzo con miles de personas recorriendo las calles diciendo Nunca más, la histórica del 2x1 con las pañuelos blancos como embleas de la resistencia por Memoria Verdad y Justicia. Todas estas manifestaciones no se pueden tapar con una mano.

Los grandes medios desinforman y mucha gente repite. No negamos la violencia, que existe y es cruel, pero está probado que no se detiene con más muertes. El problema de la seguridad no tiene nada que ver con la perdida de garantías. Todo lo contrario, garantizar los derechos humanos básicos es más seguridad.

La violencia institucional, las asociaciones ilícitas que aparecen diariamente en los diarios, son el mensaje descarado: actúen que serán protegidos. Necesitamos justicia, derechos, igualdad, comprensión, amor. Debemos ser capaces de construir otra cosa y aún estamos lejos de contar con una alternativa política que realmente cambie el paradigma. Que no tenga todas las soluciones, que se pregunte, que escuche lo colectivo.

Ruben Eduardo Kelo Moreno