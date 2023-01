”Faltan dos refuerzos más”, aseguró un colaborador de Gabriel Heinze. La fiebre por los refuerzos en Newell’s aumenta al acercarse el cierre del libro de pases, la semana que viene. El fin de semana en el parque Independencia esperan al colombiano Jherson Mosquera, pero además el técnico busca un lateral por izquierda y otro delantero. Hay negociaciones abiertas para intentar cumplir el pedido del entrenador a una semana de que inicie la competencia en Liga Profesional. La demanda por la llegada de más jugadores se acentuó en los últimos días con las bajas que sumó por lesiones el plantel.

Los leprosos harán una apuesta fuerte por Mosquera, como en su momento lo hicieron con Willer Ditta y Fabián Angel, los otros dos colombianos del plantel. El lateral derecho logró ayer formalmente su desvinculación de Deportivo Pereira y el fin de semana lo esperan en la ciudad para firmar por dos años con Newell’s. Para Heinze el nuevo refuerzo llega para ser titular y quedarse con el puesto de lateral por derecha en la defensa.

No conforme con las contrataciones realizadas hasta ahora, entre las que están Iván Gómez, Bruno Pittón, Guillermo Ortiz, Jorge Recalde, Heinze quiere más jugadores y el reclamo llega a una semana que se cierre el libro de pases. Hay tiempo hasta el jueves para contratar futbolistas y los leprosos mantienen negociaciones para traer dos refuerzos más: “La intención es que además de Mosquera llegan dos jugadores más. Hay conversaciones en diferentes frentes pero por ahora no se cerró nada”, aceptó un asistente del técnico rojinegro. El lateral izquierdo de Independiente Ayrton Costa es uno de los apuntados. Pero en el club de Avellaneda están urgidos por fondos para cubrir deudas y no hay disposición de ceder al ex Platense a préstamo. Por Costa los Rojo reclaman dos millones de dólares por su pase, cifra que no está al alcance de los leprosos. En el parque Independencia proponen comprar una parte de la ficha de Costa pero la iniciativa aún no prosperó dado que el defensor tiene otras ofertas, algunas de ellas del extranjero.

Reforzar la defensa fue la prioridad de Heinze a pesar de la continuidad de Ditta y Gustavo Velázquez. Pero el Gringo también quiere un delantero y busca la oportunidad de encontrar también un volante. Quedan solo seis días para cerrar las negociaciones. El técnico, entre tanto, debe encontrar un equipo titular para debutar en Liga Profesional la semana que viene. La última ocasión de ensayar con la alineación principal será mañana a la mañana en Bella Vista en amistoso con Sarmiento de Junín. El gran problema de Heinze se encuentra en la condición física de sus jugadores, muchos sin entrenar al mismo ritmo que la mayoría. Ese es el caso de Pablo Pérez, quien para el entrenador es titular pero todavía no pudo jugar ningún amistoso en la pretemporada por diferentes dolencias físicas. Mañana ante Sarmiento el capitan rojinegro será probado para empezar a definir si juega en el inicio del torneo ante Platense el domingo 29.