TEATRO

Fiesta en el jardín

Año nuevo en Buenos Aires. Isabel reune en su casa a varios artistas, escritores y poetas: un evento al que preferiría haber ido como invitada. Mientras intenta esquivar a su novio ingeniero y enamorarse de un escritor últimamente muy solicitado, su única amiga en esa fiesta –su nexo con ese mundo artístico– está ocupada arruinando su propia relación. El rumor de un hombre envenenado por su esposa en la casa de al lado irrumpe como un huracán que salva el momento o lo hunde en la desesperación. Mora Monteleone y María Sevlever –co directoras de la obra escrita por Monteleone, basada en cuentos de Katherine Mansfield– asumen el desafío de llevar el universo de la poesía al escenario, con música original de Jazmín Esquivel. Con Lucía Tomas, Nahuel Monasterio, Orlando Alfonzo, Juan Manuel Artaza y Azul Araya, entre otros.

Viernes a las 21, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 151. Entrada: $100.

El hombre de acero

Un hombre ha hecho todo lo posible para conseguir la mirada de su hijo, un adolescente con autismo. El inevitable despertar sexual de su hijo arroja la última chance para alcanzar la empatía. Con un título que remite a una anécdota en un cumpleaños, esta obra escrita y dirigida por Juan Fernando Dasso supo ganar el XII Premio Germán Rozenmacher de Nueva Dramaturgia. El vestuario y la escenografía son de Cecilia Zuvialde, iluminación de Ricardo Sica y la asistencia de dirección de Violeta Marquis y Ana Schimelman. Con Marcos Montes. Esta función especial se realiza en el marco del ciclo Fiba Bajo Las Estrellas. La segunda temporada de El hombre de acero comienza en febrero, en el Espacio Callejon.

Domingo 29, a las 20, en el Museo Sívori, Av. Infanta Isabel 555. Gratis.

MÚSICA

Mercy

A los 80 años, y después de una década sin editar un disco con temas originales, John Cale está de regreso. Lo que trae bajo el brazo es un flamante repertorio de doce canciones, que dan forma al demorado sucesor de Shifty Adventures in Nookie World (2012). Desde entonces Cale sólo había pasado por el estudio para editar una reinvención de su disco Music For A New Society (1982), ampliado y rebautizado como M:FANS (2016). Fue por esa época en la que los fans atentos recordarán que se presentó en el Teatro Opera de Buenos Aires. Además de tocar casi todos los instrumentos en su nuevo opus, Cale puede enumerar una lista de invitados contundente: Animal Collective, Weyes Blood, Actress, Laurel Halo, Sylvan Esso, Tei Shi y Fat White Family. Y las evocaciones completan el cuadro: al tema que recuerda sus paseos neoyorquinos con David Bowie (el primer simple del disco, “Night Crawling”) se le puede sumar el emotivo “Moonstruck”, dedicado a Nico.

Me hiciste el día

“No soy el pibe de los mandados/ solo trabajo en el supermercado” canta Pablo Malaurie en este encantador single veraniego, una original reversión de “Age of Consent”, el clásico de New Order que estelariza su emblamático álbum Power, Corruption and Lies (1983). Cuarenta años después, es un tema que le calza como un guante a este ex Mataplantas devenido en solista, que del chingui chingui de la guitarrita se pasó con convicción a la electrónica. Para hacerle el honor al temazo que nos legaron los sobreviventes de Joy Division, Malaurie se presenta en formato de dúo, con Chowa en bajos y sintetizadores, su habitual formación para los shows en vivo. Acompaña la reversión una pieza audiovisual filmada por Pablo De Caro, otro ex Mataplantas.

ONLINE

Hunters

La segunda temporada de la serie protagonizada por Al Pacino será la última, pero se despide con todo. Los diez nuevos episodios, que ya pueden verse en Amazon Prime Video, provocan la mudanza del equipo de cazadores de nazis –otrora comandado por Meyer Offerman– desde Nueva York a la Argentina. Así es: la trama, que transcurre en los 70, incorpora referencias reales y fantasiosas ligadas a la presencia de jerarcas del nacionalsocialismo en nuestro país, llevándolas al extremo. Siguiendo las reglas de la ucronía, es el mismísimo Adolf Hitler quien se esconde por estas pampas, luego de escapar de la avanzada del ejército aliado durante el final de la guerra, acompañado desde luego por su esposa Eva Braun (nuevamente, Lena Olin). ¿Acaso pretende crear un Cuarto Reich en tierras sudamericanas? Creada por David Weil y producida por Jordan Peele, la serie ofrece una gran incorporación en el papel protagónico que dejó vacante Pacino: Jennifer Jason Leigh es la nueva líder del ecléctico grupo.

Shape island

El realizador mexicano Guillermo del Toro afirmó por estos días que el último fue muy bueno para la animación en general y para el stop motion en particular. Precisamente, esta nueva serie de Apple TV+ pensada para los espectadores más chiquitos está realizada gracias a la centenaria técnica de la animación cuadro por cuadro. Cada uno de los capítulos, basados en la trilogía de libros Cuadrado, Triángulo y Círculo, del escritor Mac Barnett y el ilustrador Jon Klassen, sigue a los tren amigos de formas perfectamente geométricas en la isla del título. Amigos pero no sin conflictos, ya que cada uno tiene sus características: Cuadrado es el serio, Triángulo el más vueltero y Círculo es el atrevido.

CINE

El método Tangalanga

Luego de su paso por el Festival de Mar del Plata, la nueva película de Mateo Bendesky desembarca en las salas de cine. Cruza de biopic con la más rampante imaginación, la historia protagonizada por Martín Piroyansky imagina una posible versión (muy cinematográfica, por cierto) de la juventud de Julio Victorio de Rissio, más conocido como el Doctor Tangalanga, con el trasfondo de unos años 60 reconstruidos a puro arquetipo visual. Desde luego, la fama llegaría mucho después para el bromista especializado en llamadas telefónicas, cuyos cassettes compilatorios hicieron las delicias de adultos y no tanto muchos años después, hacia finales de los 80 y principios de los 90. El guion se adapta al molde de la comedia romántica: mientras el protagonista visita a un colega enfermo en el hospital queda absolutamente prendado de la recepcionista interpretada por Julieta Zylberberg. Al mismo tiempo, el comienzo de su afición por las bromas y puteadas debe ser mantenido en secreto ante propios y ajenos.

Aftersun

La ópera prima de la escocesa Charlotte Wells tuvo un estreno en salas con muy buena recepción de público y ahora puede verse en la plataforma MUBI. Utilizando ingredientes semi autobiográficos, la película retrata con enorme sensibilidad unos días de vacaciones en la década de 1990, en un resort de Turquía, y la relación cada vez más compleja entre un padre joven y su pequeña hija de doce años. Lejos de los relatos más obvios y la reducción a psicologismos de salón, el film hace de todo aquello que no se dice pero puede intuirse uno de sus puntos más fuertes. Gran uso en la banda de sonido de los himnos rockeros “Loosing my Religion”, de R.E.M., y “Under Pressure”, de Queen y David Bowie.

TV

The Last of Us

La primera gran apuesta de 2023 del gigante HBO se basa en el popular videojuego de supervivencia homónimo, en el cual un grupo de personajes intenta sobrevivir luego de un cataclismo biológico. Creado por el mismo equipo de Chernobyl, una de las cartas más prestigiosas de la cadena, la historia desarrolla en los primeros episodios el comienzo del desastre –la mutación de un hongo que, por primera vez, comienza a invadir cuerpos humanos– y, veinte años después, en un presente paralelo, la existencia de una pequeña sociedad policial. El protagonista, un rebelde y mercenario interpretado por Pedro Pascal, debe atravesar territorios salvajes habitados por mutantes y proteger a una adolescente que podría tener la llave de una cura para el mal. Con ecos de las películas y series con muertitos vivos y algo de relato de aventuras clásicos (allí resuena The Mandalorian, y no sólo por la presencia del actor), los nueve episodios prometen generar una base de fieles seguidores.

Domingos a las 23, por HBO.

Coliseo

Mezclando entrevistas a especialistas y recreaciones ficcionales, esta docuserie producida por la señal History recorre en ocho capítulos el ascenso, apogeo y caída del Imperio Romano, tomando como eje de esa crónica el famoso Coliseo, el lugar donde los gladiadores mostraban su pericia en el arte de la batalla. Cada entrega se centra en un personaje histórico real, como los gladiadores Prisco, Verus y Mevia, el domador de fieras Carpóforo, el médico que atendía en la arena a los heridos, Galeno de Pérgamo, el mártir cristiano ejecutado en público Ignacio de Antioquía y los emperadores Vespasiano​ y Tito, impulsores de la construcción del Anfiteatro Flavio, su nombre oficial.

Sábados a las 23, por History.