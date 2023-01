DOMINGO 22

MÚSICA

Fernando Cabrera Para los que saben o saben escuchar, Cabrera es un músico diferente por su forma de trabajar, de componer, por los acordes que utiliza. En su universo se mezclan los orígenes de la música uruguaya, el candombe, lo experimental, el Negro Rada, Astor Piazzolla y Spinetta. En la búsqueda de la palabra, el sonido y la nota perfecta, el músico uruguayo se anima a explorar sonidos y palabras, a mezclar la academia con lo popular. En una escena musical como la uruguaya, llena de distintos, él logra ser un distinto. Es uno de los músicos más reversionados del Río de la Plata, reconocido por su profundidad poética.

A las 19, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: desde $4000.

CINE

Cambio de curso Veinte películas elegidas ofrecen una restrospectiva de los últimos veinte años del cine joven alemán. La serie presenta el cine de una generación que no tiene miedo de experimentar y que desafía al mundo cinematográfico con una nueva perspectiva. La sección Perspektive Deutsches Kino de la Berlinale, dedicada a la joven cinematografía alemana, celebró en 2022 su vigésimo aniversario. El resultado es un ciclo de cine online con títulos de una nueva generación de cineastas que no temen experimentar, que se atreven a abrir nuevos caminos y a desafiar a su público, y que, de este modo, siguen ofreciendo al mundo del cine nuevas perspectivas.

Disponible a través del sitio del Goethe Institut. Gratis.

Amor animal Se llevará adelante el Festival Internacional de Animación, que difunde y promueve propuestas artísticas vanguardistas, autorales e independientes, para un público joven y adulto. El ciclo consiste en tres programas de cortos animados de los últimos años que abordan la temática del amor.

A las 20, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

ARTE

Vida abstracta El imaginario del arte abstracto resuena aún hoy en las diferentes esferas públicas y privadas. Sus propuestas, sus ideas subyacentes traspasaron los límites de las artes visuales y se arraigaron tanto en el arte como en la vida cotidiana. Vida abstracta pone de manifiesto cómo la fuerte mirada utópica hizo de la abstracción un legado al que el arte contemporáneo argentino vuelve de manera constante para producir imágenes que interpelan el presente.En esta edición, se presentan algunas importantes obras del museo junto a otras de las artistas invitadas Magdalena Jitrik, Mariela Scafati y Cristina Schiavi.

Hasta el 1 de agosto, en el Museo de Arte Moderno, Av. San Juan 350. Entrada: $50.

TEATRO

Love me Esta es la continuación de Fuck me. En palabras de su autora Marina Otero: “Love me la escribí con un amigo, Marín Flores Cárdenas. La obra fue creada en la clandestinidad, durante la pandemia, mientras los teatros y todo en Buenos Aires estaba cerrado. El texto se reescribe para cada ocasión. Fue estrenada en marzo de 2022 en Buenos Aires a modo de despedida del país que abandoné hace casi un año. La versión que se presenta ahora reúne las confesiones de una fugitiva que vuelve de visita a su país de origen”.

A las 21, en el Centro Cultural 25 de mayo, Av. Triunvirato 4444. Entrada: $1600.

LUNES 23

ETCÉTERA

Frida Kahlo Esta experiencia ha sido galardonada con el premio Mejor Diseño de Experiencia 2022 en los Innovation by Design Awards. Vida y obra de Frida Kahlo presenta una innovadora experiencia multisensorial mediante tecnología inmersiva que invita al espectador a explorar y comprender en profundidad el universo creativo, pictórico y biográfico de la célebre pintora mexicana. Más de un centenar de obras plásticas, literarias y fotográficas cobran vida en un espectáculo envolvente con proyecciones de videomapping 360º en paredes y suelo que fusiona arte, tecnología y una narrativa para todo público.

En el Centro de Convenciones Buenos Aires, Pres. Figueroa Alcorta 2099. Entrada: desde $3000.

FOTOGRAFÍA

Nocturnos Jorge Mara Laruche presenta la muestra de Horacio Coppola, una selección de fotos del maestro de distintos períodos y lugares, en las cuales la noche, la penumbra, o la sombra proyectada, tienen un papel protagónico. Desde el principio de su carrera, Coppola experimentó con los contrastes de luz y sombra en sus imágenes. Existe un autorretrato de 1928 que sorprende por su osadía y competencia técnica. Gran parte de su obra fotográfica está signada por el uso de la sombra, ya sea ambiental o puntual. Sus paisajes urbanos nocturnos son equiparables (en ambición y calidad) a los de otros fotógrafos famosos, cultores de la fotografía nocturna, de las primeras décadas del siglo veinte.

En Galería Jorge Mara La Ruche, Paraná 1133. Gratis.

CINE

Con amor y furia La historia de esta película representa el decimosexto film de Claire Denis (Vendredi soir, Bella tarea). Sara (Juliette Binoche) y Jean (Vincent Lindon) se aman, y ese amor es expresado en una escena en la que juegan en el mar, y continuado en varias escenas de intimidad. Aparece un tercero, François (Grégoire Colin), el hombre al que ella amó antes de conocer a Jean, y el mundo de Sara comienza a tambalear, movido por la duda amorosa. El film le valió a la realizadora el Premio a la Mejor Dirección en el Festival de Berlín.

A las 16.10 y a las 22.30, en el Cine Lorca, Av. Corrientes 1428. Entrada: $600.

MÚSICA

Folkin El espacio cultural que pretende mostrar la diversidad y el talento que tiene la nueva propuesta musical independiente salteña, hoy pone en práctica el formato de llegada a un público global. Folkin virtual es el encuentro no presencial de nuevos artistas salteños con proyección a nivel nacional, que presenta material audiovisual traducido en sets de música en vivo, íntegramente realizados en la ciudad de Salta.

Disponible a través del sitio Vivamos Cultura. Gratis.

La Bomba de Tiempo Los emblemáticos tambores de La Bomba de Tiempo vuelven a sonar con toda la energía y el ritmo que los caracteriza, demostrando que los rituales de lunes en el Konex están más vigentes que nunca. El grupo de percusión con señas abre las puertas de su show para reivindicar el encuentro, el baile y las miradas.

A las 19, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: $1700.

MARTES 24

CINE

Tucumán arde Comunidad Cinéfila abre su verano con un foco dedicado a las obras de los directores tucumanos Ezequiel Radusky y Agustín Toscano, con las películas Planta permanente, El motoarrebatador y Los dueños. Esta última va camino a ser de culto. Este largometraje (proyecto que le había ganado el concurso de óperas primas del INCAA 2010 nada menos que a El estudiante) narra la historia de unos caseros que "toman" la propiedad que cuidan cuando los dueños del título no están presentes. El conflicto estalla cuando las mentiras se hacen visibles. Un film inquietante y provocador. Con Rosario Bléfari, Germán De Silva y Sergio Prina.

Disponible a través de Comunidadcinéfila.org. Entrada: desde $399.

MÚSICA

Swing Summit Tres de los mejores músicos de jazz locales presentan un show cuyo eje central es el condimento rítmico esencial en los estilos de jazz con más llegada al público: el swing. Ellos son Manuel Fraga en piano, Pablo Motta en contrabajo y Oscar Giunta en batería, desplegando el repertorio de su disco bautizado con el nombre del espectáculo, que enfoca su amplia referencia estilística en los grandes combos del jazz, desde Oscar Peterson, Nat King Cole o Ray Brown hasta Gene Krupa o Art Blakey. Hasta se atreven con un tal Mozart. “¿Mozart con swing? ¿Por qué no?”, preguntan y se contestan. Como en el clásico de Duke Ellington: “Nada significa si no tiene swing”. Swing Summit se presenta todos los martes del mes.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $1750.

ARTE

El límite Esta es una exposición de obras del patrimonio del Museo Moderno en diálogo con obras de artistas invitados. El programa despliega un discurso holístico dedicado a la necesaria y urgente reflexión sobre el presente de la humanidad y su relación con el planeta. La exposición se despliega en dos salas. En la primera, los artistas abordan el dolor ante vivencias traumáticas. En la segunda sala, a partir de una ecología artística ligada al territorio, a sus recursos naturales y a los saberes que surgen de los mismos.

Hasta el 20 de febrero, en el Museo Moderno, Av. San Juan 350. Entrada: $50.

Eso que estalla no es el sol Con curaduría de Francisco Medail, el proyecto colectivo se encuentra integrado por Adriana Lestido, Ananké Asseff, Andrés Denegri, Celeste Rojas Mugica y Graciela Sacco, entre otres. La muestra presenta un diálogo inédito entre diferentes artistas de la galería a partir de la reflexión sobre el vínculo entre lo humano y lo no humano. Fotografías, videos y objetos escultóricos se desplazan para dar cuenta de la escisión entre humanidad y aquello que llamamos naturaleza, proponiendo formas posibles de reconstrucción.

En Rolf Art, Esmeralda 1353. Gratis.

El brujo En su rol de curador, Raúl Flores presenta El brujo, un video de Rodrigo Moraes que combina un estilo inspirado en el teatro de sombras asiático con un clima de fábula folk europea, una narrativa fragmentada, por momentos desopilante y bizarra y un sentido muy contemporáneo del amor.

En Galería Nora Fisch, Av. Córdoba 5222. Gratis.

MIÉRCOLES 25

FOTOGRAFÍA

Co-crear ¿Cómo convertir el íntimo acto del disparo de una máquina en un hecho colectivo? Es a partir de esta pregunta que comienzan a desplegarse las capas estéticas y de sentido que caben en esta exposición. El primer destaque tiene que ver con la colaboración de artistas muy distintos entre sí y que se encuentran en puntos diferentes y asimétricos de sus recorridos. El esquema permite sacar a las fotografías de su ubicación en la pared y convertir al conjunto de obras en una suerte de instalación. Exponen C. Acosta, V. Gauna, Elie Angles, S. Baques, S. Braun y I. Momesso, entre otros. Texto curatorial: Gabriel Palumbo.

Durante todo enero, en Galería del Infinito, Av. Quintana 325. Gratis.

ETCÉTERA

Imprenteros, el libro El libro de Lorena Vega y hermanos incluye el texto de la obra homónima, textos inéditos sobre la historia familiar escritos por los tres hermanos Vega, una serie de fotos realizadas por César Capasso y la contratapa de Camila Sosa Villada. Para su presentación, los participantes conversarán sobre el libro inspirado en la pieza teatral documental que revisita el lugar perdido por tres hermanos, la imprenta del conurbano bonaerense argentino en la que se criaron y les fue arrebatada. Se sumarán lecturas en escena de actrices y actores invitados, con proyecciones y música en vivo. Modera Lalo Mir.

A las 20, en el Museo de Arte Contemporáneo, Av. Figueroa Alcorta 3415. Gratis.

MÚSICA

Y todo a media luz Tango y canciones de cabaret francés y alemán de la primera mitad del siglo XX. La nostalgia de Manzi, Demare, Cadicamo, Delfino y la punzante ironía de Offenbach, Hollaender, Bertolt Brecht y Kurt Weill en la voz y el piano de María Inés Pereyra junto a la guitarra de Ricardo Reches

A las 20.30, en la Biblioteca Café, Marcelo T. de Alvear 1155. Entrada: desde $1200.

CINE

Queremos tanto a Rosario Un evento que busca rendir homenaje a la artista, cantante y compositora Rosario Bléfari. Figura insoslayable de la escena alternativa, formó parte de los grupos Suárez, Sue Mon Mont y Los Mundos Posibles, además de su carrera solista. Hoy se proyectarán tres películas que la tienen como protagonista: El arte musical, de Nahuel Ugazio, Tenemos las máquinas, de Mariano Di Césare y Suárez en el Konex, de Fernando Blanco. Al finalizar habrá entrevistas a los realizadores a cargo de Nicolás Igarzábal.

A las 20.30, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: desde $800.

ARTE

El lugar del alma Esta exposición representa el ambicioso proyecto que la artista colombiana Delcy Morelos ha creado especialmente para el Museo Moderno. Morelos ha desarrollado una larga trayectoria: desde una práctica del dibujo muy cercana al ritual, que se desplegaba en infinitas tramas orgánicas y abstractas de acuarela sobre inmensos planos de papel, hasta la creación de grandes instalaciones que transforman la experiencia del espacio de quienes se internan en ellas, al referir a las más íntimas vivencias, como lo es la de la tierra en tanto fuente de regeneración y de vida, pero asimismo como testigo de dolor y de violencias. Curaduría: Victoria Noorthoorn.

Hasta el 20 de febrero, en el Museo Moderno, Av. San Juan 350. Entrada: $50.

JUEVES 26

ARTE

Greco itinerante La sala de exposición ambulante es la forma que adoptó en 2021 la Fototeca Latinoamericana, un espacio de Buenos Aires que debió cerrar sus puertas y se reconvirtió en un tráiler cultural que recorre el país con muestras de fotografías de reconocidos artistas nacionales. La temporada empieza con una muestra dedicada a Alberto Greco. Artista plástico y performático, fue uno de los pioneros de la vanguardia informalista en Argentina. Con sus memorables vivo-ditos, desarrolló un lenguaje condicionado por la trasgresión de normas estéticas, la jerarquía de la acción como forma y la presentación de sí mismo como referencia artística primera.

Hasta el 27 de enero, en Villa Carlos Paz. Gratis.

Tercer ojo Una exposición que reúne más de 240 obras icónicas del arte latinoamericano en un recorrido que por primera vez pone en diálogo la Colección Malba y la de su fundador, Eduardo F. Costantini. Se exhiben las obras maestras del museo de artistas como Frida Kahlo, Tarsila do Amaral, Xul Solar, Joaquín Torres García y Jorge de la Vega, entre otros. Muchas de estas piezas se presentan en esta ocasión luego de permanecer fuera del circuito por décadas. Curada por María Amalia García.

En el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $1100.

CINE

Noches de terror El Gaumont inaugura un ciclo con películas del género. Hoy abre Aterrados, de Demián Rugna. Gente que desaparece sin dejar rastros, muertos que vuelven de sus tumbas, voces que se escuchan en los drenajes de agua, entes invisibles que asesinan personas, movimientos magnéticos que no tienen explicación. La película tuvo una gran respuesta por parte del público, tal es así que captó la atención del director y productor Guillermo del Toro, quien hará una remake del largometraje filmado en el Conurbano.

A las 22, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $200.

Las fiestas Las reuniones familiares con integrantes que tienen relaciones tirantes entre ellos configuran uno de los tópicos narrativos más recurrentes a lo largo y ancho del globo audiovisual. Si a eso se suma que ese encuentro es producto de un coqueteo con la muerte y sucede en una casa de campo durante la Navidad, queda claro que hay materia prima de sobra para un relato que orbite alrededor de los vínculos, los errores del pasado y la posibilidad de un futuro un tanto más armónico puertas adentro. Así ocurre con Las fiestas, de Ignacio Rogers (El diablo blanco). Actúan Daniel Hendler, Dolores Fonzi, Cecilia Roth, Ezequiel Díaz y Margarita Israel Gurman.

A las 14, 18 y 22, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $200.

MÚSICA

Nonpalidece Se presenta en vivo una de las bandas icónicas de la escena del reggae nacional. Con más de 25 años de carrera, Nonpalidece funcionó siempre de manera autogestiva y en 2022 se convirtieron formalmente en una cooperativa. Ellos son: Facundo Cimas en bajo, Germán Bonilla en batería, Bruno Signaroli en guitarra, Martín Mortola en piano y Hammond, Pato Sciacaluga en percusión, Agustín Azubel en saxo tenor y Néstor Ramljak en voz, coros, melódica y armónica.

A las 19, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: desde $2500.

VIERNES 27

CINE

Cine argentino bajo las estrellas Vuelve el ciclo de películas nacionales que se proyectan en La Manzana de las Luces. Esta noche se verá Cadáver exquisito. La primera película de ficción de la directora Lucía Vasallo (La cárcel del fin del mundo), que ya cuenta con un interesante recorrido como realizadora de documentales, es un film transgresor y perturbador sobre el fagocitamiento de una sobre la otra, como una mantis religiosa que devora a su amante. Una travesía oscura y políticamente incorrecta sobre el deseo desesperado de una novia que quiere poseer y reconstruir un cuerpo no presente. Con Sofía Gala y Blanca Nieves Villalba.

A las 20, en el Patio de la Procuraduría, Perú 222. Gratis.

MÚSICA



Trío Corriente Formado en 2001 por la unión del baterista Edu Ribeiro, el pianista Fabio Torres y el contrabajista Paulo Paulelli, este trío instrumental brasileño ha creado un sonido original, interpretando de forma única los clásicos del choro, la MPB y su creciente repertorio autoral. En más de dos décadas de carrera llevan editados siete discos, uno de ellos acompañados por Paquito D’Rivera, Song For Maura (2014). El último es Sincronía (2021), una obra que se mantiene fiel a la estética del grupo: una mezcla de armonías y ritmos brasileños con la libertad e improvisación del jazz. Su presentacion forma parte de Summertime 2023, el primer festival de verano organizado por el Bebop Club. Repite sábado a las 20 y 22.45.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $4500.

Acus La cantante, tecladista y compositora presenta el show Peluche peligroso, un recital que fusiona funk, pop latino y hip hop, y que lleva el nombre de su debut solista de 2019, producido por Nico Cota. Acus ganó en la Bienal de Arte Joven en la categoría producción de disco.

A las 21, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldi Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

A Jazz Trip Clara Saccone se presenta con un viaje por los clásicos del jazz en un show íntimo y sofisticado. Dueña de una voz potente y de una interpretación única, la actriz y cantante estará acompañada por Hernán Vassallo en teclado y Jaime Domínguez en batería, quienes en conjunto interpretarán temas clásicos del jazz recorriendo voces como la de Ella Fitzgerald, Nina Simone y Etta James.

A las 20, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 151. Gratis.

ARTE

Giros Se presenta la monumental instalación site specific concebida por los arquitectos Nicolas Campodónico y Mariano Clusellas, una obra realizada íntegramente en chapa de acero. Con el simple gesto de cambiar la forma natural de la bobina de chapa y presentarla en otro contexto, la original propuesta redefine tanto el material como el espacio público para que la vereda se transforme en un nuevo escenario para el público familiar y los ciudadanos del barrio de La Boca. Giros continúa con una tradición de piezas de arte público en la vereda con ejemplos que van desde La máscara de la medusa de John Hejduk, Penetrable azul de Jesús Rafael Soto o Forever Bicycles de Ai Wei Wei.

En Fundación Proa, Pedro de Mendoza 1929. Gratis.

SÁBADO 28

MÚSICA

Ligas+Besos+Barbi El patio del Konex ofrece tres grandes propuestas musicales. Las Ligas Menores, quienes lograron consolidarse como una de las bandas más importantes de la escena independiente latinoamericana. El sonido del grupo se caracteriza por sus melodías, y por tomar como influencia bandas alternativas de las últimas tres décadas como Weezer, Guided by Voices, Galaxie 500 y Pavement. También estará la banda de Paula Trama, Los Besos, un sexteto que vuela en vivo con gestos que los aleja de indie más previsible y los acerca a un pop refinadísimo. Completa la noche la música y productora de rock Barbi Recanati.

A las 18, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: desde $2500.

TEATRO

Improvisación Mosquito Seis equipos enfrentados. Un match teatral presentado y dirigido por Mosquito Sancineto en un show de humor basado en las propuestas que el propio público escribe al ingresar a la sala. Los protagonistas invitan al desafío marcando estilos y hasta frases que se deben incluir en el armado de cada una de las impros. Además, habrá invitados especiales en cada una de las funciones que serán los padrinos de cada equipo. En Los amistosos de Torneo Pelopincho actúan Patricio Boriosi, Victoria Bová, Jeremias Chamorro, Gaston Cordera, Lautaro Duff, Jose Luis Escobar y Sandra Flores, entre otros.

A las 21.30, en el Teatro El Popular, Chile 2080. Entrada: desde $1500.

Othelo Cuatro actores, especialistas en el teatro físico, el clown y el burlesco, interpretan la famosa tragedia de William Shakespeare, Othelo. En una puesta totalmente despojada de realismo cotidiano, el juego físico y el verso blanco del maestro inglés se enfrenta y se complementa en un lenguaje lúdico, hilarante y absurdo. Adaptación y dirección: Gabriel Chamé Buendia. Interpretada por Matías Bassi, Elvira Gómez, Nicolás Gentile y Agustín Soler.

A las 22, en el Teatro Metropolitan Sura, Av. Corrientes 1343. Entrada: desde $3600.

ETCÉTERA

Sonidos independientes Se lleva adelante la conferencia “Construir puentes internacionales en la música” a cargo de Mauro Rodríguez, director del Mercado Regional de Música del NOA, Nicolás Ribalet, director y programador del Festival de World Music “Sukiyaki Meets the World” y la cantante, percusionista y productora Mariana Baraj. Esta actividad es una acción MICA (Mercado de Industrias Culturales Argentinas) que impulsa propuestas para la profesionalización e internacionalización de nuestra música.

A las 17, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

Poesía en la terraza #68 La poesía es una forma de habitar y desentrañar el mundo, de redefinir la experiencia para imaginar moradas alternativas que quiebren el tiempo y el espacio: más allá, el futuro se despliega como un camino de vuelta a lo sagrado, a lo inmemorial. Este ciclo, que ya cuenta con nueve años de trayectoria, reúne a poetas de distintas generaciones y estéticas. Estarán Jacqueline Golbert, Francisca Lysionek, Lucas Olarte, Pola Gómez Codina y Juan Francisco Moretti.

A las 18, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para aparecer en esta sección se debe enviar la información a la redacción de Página/12, Venezuela 356 o por e-mail a [email protected] Para que ésta pueda ser publicada debe figurar en forma clara una descripción de la actividad, dirección, días, horarios y precio, a lo que se puede agregar material fotográfico. El cierre es el día miércoles, por lo que para una mejor clasificación del material se recomienda que éste llegue los días lunes y martes.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------