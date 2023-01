"Estamos presos de una industria de la extorsión que está en las cárceles", cuestionó ayer el intendente Pablo Javkin ante el resurgimiento de los delitos extorsivos registrados en los últimos días contra comerciantes, tanto de zona sur como de calle Pellegrini. "Basta de joda, viejo. Vengo diciendo que el 95% de los hechos que investigan los fiscales surgen de llamados telefónicos hechos desde las cárceles. Lo que sucede en las calles de Rosario, se ordena desde cárceles que no están en Rosario”, se quejó el mandatario local ante los mensajes y llamadas intimidatorias que reaparecieron en los últimos días con pedidos de pago a cambio de no balear comercios. Mañana el fiscal Pablo Socca llevará a audiencia imputativa a un preso del penal de Coronda que, según la investigación, actuaba con su pareja -detenida a mitad de esta semana- y hasta daban un CBU para transferencias. Diputados se hicieron eco y apuntaron a trabajar contra el acceso a celulares en penales y sobre el régimen del Sistema Penitenciario. Por otra parte, ayer asumió al mando de la Policía de Rosario Adrián Galigani que reemplaza a Margarita Romero que duró nueve meses en el cargo.

Luego de que esta semana indicaran desde Fiscalía que "llovieron" las denuncias por hechos de extorsión, que alcanzaron a locales de Oroño al 4000, de Pueyrredón al 6100 y al restaurante El Establo de calle Pellegrini al 1700, el intendente se refirió en duros términos a lo que ya planteó en otras oportunidades: volvió a pedir que se controle a los presos en las cárceles provinciales y federales, ante los datos que surgen en diferentes causas sobre internos involucrados en ese tipo de hechos.

Javkin aseguró: “95 por ciento de los hechos que investigan los fiscales surgen de llamados que se hacen desde las cárceles. ¡Basta de joda, viejo! Como antes llamaban desde los penales diciendo que tenían a un familiar secuestrado, ahora dicen 'paguen tal protección'. Las detenciones que se dieron y lo que dijo el fiscal no puede ser que no tenga repercusión, primero al servicio penitenciario federal y provincial y a la Justicia de Ejecución Penal. Desarmó una banda cuyo origen era un tipo detenido en Coronda, que llamaba por teléfono, mandaba a la novia a cobrar y dejaban un CBU. ¿Hay una impunidad más fácil que dar un CBU?”, cuestionó.

En el mismo sentido, agregó: "Ayer me reuní con el gobernador, y esto tiene que tener un reflejo en alguna actitud sobre la policía que entiendo va a haber en las próximas horas. No puede ser que tengamos falta de presencia policial en muchos lugares de la ciudad. Pero además, agrava la facilidad con que una persona puede llamar desde una cárcel, mandar a su novia a cobrar la extorsión, que dé el CBU y que vaya directamente a retirar la plata". También planteó que "no hay matices, hay responsabilidad directa. En las cárceles se tienen que meter quienes saben hacerlo".

Además, pidió "hacerle caso" al fiscal Socca, quien apuntó a los controles y restricciones en los penales. El funcionario judicial fue quien estuvo a cargo de la causa sobre las últimas extorsiones en zona sur, en las que los autores llegaron a decir que son parte de "los Cantero" y pasar un CBU para que les paguen por transferencia sumas que van de los 250 mil pesos a cuotas de 50 mil pesos semanales, a cambio de no tener "problemas con la mafia".

Por otro lado, diputados se hicieron eco de lo que planteó el fiscal. Leandro Busatto apuntó a un trabajo conjunto entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para tener "una mirada integral". Sobre el ingreso de celulares a las cárceles, dijo que “los sistemas para prevenir este tipo de situaciones son prácticamente artesanales”, señaló sobre los actuales, mientras se espera la puesta en marcha de los sistemas escáneres. También mencionó en Radio2 que desde la legislatura provincial “se puede modificar el régimen del Sistema Penitenciario”, pero remarcó la necesidad de “combinar esto con acciones con el Ejecutivo. Sino las leyes no se aplican o son motivos de alguna acción judicial”, advirtió el diputado oficialista.

Desde el bloque de la Unión Cívica Radical, Juan Cruz Cándido habló de “un proceso de capacitación y nuevas especialidades en el Servicio Penitenciario”. “Presentamos una norma circunscripta para los detenidos de alto perfil que proponía la inhibición de las comunicaciones, poner personal especializado para la custodia y que tengan un régimen especial de visitas que podrían ser dos personas puntuales y en el caso de que una de esas personas infringe las normas e intente ingresar algo prohibido, se las pueda sancionar”, señaló. Nicolás Mayoraz agregó en la misma emisora: “Presentamos un proyecto para la prohibición absoluta del uso de celulares dentro de las cárceles y la instalación de inhibidores de señales, el ejecutivo lleva tres años dando vuelta con la licitación”. También consideró trabajar en el régimen disciplinario de visitas.