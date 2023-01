El secretario de Comercio Interior de la provincia, Juan Marcos Aviano, aseguró que el programa Precios Justos cumple en Santa Fe de forma "aceptable", y descartó que la provincia convoque a organizaciones sociales o sindicatos para colaborar en la fiscalización. "Se está monitoreando en las 14 firmas supermercadistas que están formalmente adheridas, digo formalmente, porque de ellas 11 son empresas de las grandes cadenas nacionales de capitales extranjeros, tres son de capitales locales y luego hay otras que pertenecen a la Cámara de Supermercado de Rosario o de Santa Fe, que no están formalmente adheridas pero que voluntariamente tienen productos con los precios fijados", dijo el funcionario provincial, quien se manifestó a la espera del convenio con la Nación para que la fiscalización permita iniciar un proceso de sanción si encuentra infracciones.

"Hemos detectado muy pocos incumplimientos, tres sobreprecios, nada más, alrededor de 600 productos en stock. Pero también es importante aclarar que, de los 1.820 artículos que tiene el programa para la provincia de Santa Fe, más de la mitad son de las propias marcas de los supermercados, entonces a esos productos no los vamos a encontrar en comercios de la competencia", explicó Aviano. Aseguró que seguirán con estos monitoreos, aun cuando todavía no tengan las facultades de plantear sanciones ante una infracción. "Calculamos que entre lo que resta de esta semana y la que viene vamos a terminar de completar las fiscalizaciones. Insisto, hoy lo estamos haciendo a pedido a la Secretaría de Comercio de la Nación, a título informativo, para ir monitoreando en el canal minorista cómo se desempeña Precios Justos", dijo el funcionario en declaraciones a Radio Nacional Rosario Fontanarrosa.

El trabajo se realiza "con inspectores propios de la Secretaría de Comercio Interior de la provincia", y ya fiscalizaron ocho empresas, con 54 sucursales en 17 ciudades y pueblos. "Obviamente, en la ciudad de Rosario está la mayor cantidad de puntos de venta de estas firmas. Nos faltan todavía fiscalizar seis", planteó el secretario de Comercio Interior y aclaró que "el control se hace, por ahora a título informativo, porque Nación no nos ha convocado aún para la firma del convenio que nos permitiría imputar en el momento, si encontramos una infracción y luego llevar adelante todo el procedimiento de sanción que puede terminar en la multa".

Sobre el desabastecimiento que producen las grandes empresas, Aviano planteó: "Nosotros no hemos visto ese desabastecimiento en góndola. El tema es que con el nivel mayorista e industrial aún no hemos avanzado. Obviamente, queremos hacerlo, porque hay empresas mayoristas importantes en la provincia de Santa Fe que comercializan los productos incluidos en el programa y a su vez, parte de las industrias de alimentos, bebidas y limpieza son de la provincia de Santa Fe. Por lo tanto, estamos esperando la coordinación con la Secretaría de Comercio de la Nación para hacerlo con todas las herramientas".

Aviano subrayó que "la efectividad del programa se está dando, porque podemos decir que el cumplimiento es aceptable, pero, para que verdaderamente sea efectivo, tenemos que completar todo el circuito. También ir al mayorista y al industrial y, por supuesto, tener la facultad para imputar y sancionar". El funcionario fue claro: "En Santa Fe tenemos la decisión política de acompañar estas medidas, pero también estamos esperando para tener todas las herramientas que nos permitan hacerlo".

Sobre el personal involucrado en la fiscalización, aseguró que son suficientes los inspectores de su Secretaría. "Tenemos que alcanzar 17 localidades, no las 365 que tiene la provincia. El control lo vamos a hacer con inspectores propios", enfatizó y planteó que no van "a convocar a gremios, a ningún tipo de organización social, que obviamente están en su derecho a hacerlo. Esta polémica (por la participación de gremios como Camioneros), que forma parte del folklore y la discusión política capitalina, no la tenemos en Santa Fe. No hemos tenido ningún pedido o acercamiento para hacerlo y ninguna indicación del gobierno nacional para que lo hagamos de esa manera".