La cámara nos ofrece planos medios de una señora, ya anciana, que mira por la ventana de un tren en movimiento. La siguiente escena es animada: un pequeño tren en stop-motion avanza sobre las "Vías del recuerdo". A su alrededor, los elementos que forman parte de su mundo están hechos de pedazos de papel, papeles de todo tipo. Diarios donde pueden leerse titulares o partes de los mismos: "murió en escena", "Juan Moreira", "Gran circo", "circo criollo".

Lo que cuento es parte de la película "La última pirueta", un documental estrenado este jueves en el Cine Gaumont que recupera la historia del desarrollo del circo criollo, origen del teatro nacional y forma escénica autóctona del Rio de la Plata. Con la llegada del tren al país, el circo criollo fue representado en zonas suburbanas y rurales de la provincia de Buenos Aires en todo su esplendor entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX.

Los últimos estertores del circo criollo llegaron hasta la década del 70, llegando hasta el pueblo de Gabriel Rosas, Lincoln, quien afirma que el circo criollo "murió en mi pueblo de la mano del Circo Patagonia". En sus propias palabras, en su pueblo no pasaba nada hasta que llegaba el circo, del que guarda los mejores recuerdos: "no importaba si el circo era malo o bueno. Lo que importaba era el evento social, la fiesta. Porque estaba un poco diluido entre ficción y realidad".

A partir del encuentro en una clase de teatro con el atrapante personaje de Salomé Carpenzano (98), sobrina e hija de actores circenses trashumantes que mantiene al día de hoy su fascinación por el género, Rosas se sumió en una profunda investigación tanto de archivo como de la cultura oral popular de aquellos que todavía están, para rescatar un género fundacional pero casi completamente olvidado.

Buenos Aires 12 entrevistó a Gabriel acerca del proceso del documental, su relación con Salomé, la importancia de rescatar nuestros orígenes y nuestro problema de identidad.

"Yo estaba dando una clase con Matías Estela, que fue asistente de la película. Era una clase de mucha gente, como 35 personas. De entre todos ellos, Salomé sobresale de todas y todos, por su voz, porque se presenta cantando una canción. Negaba ser actriz, me decía no, sé algunas cosas pero de muy chica. Y le dije sos una actriz antigua, como de otro tiempo. Y ahí me confesó que había aprendido cuando su familia tenía un circo", recuerda.

Salomé vivió desde los seis hasta los diez años en el circo que manejaban sus padres y su tío Demetrio Beroldo, Tony y primer actor de la compañía, más conocido como Beroldito, que en 1926, en una función del Circo Apolo en San Antonio de Areco falleció sobre el escenario en el final de la representación de 'Muerte civil'. El público aplaudió creyendo que era parte de la actuación.

Aunque haya sido poco el tiempo que vivió ahí, las vivencias de Salomé dentro del circo fueron cruciales para acompañarla toda su vida. De pequeña, oficiaba de apuntadora: desde la primera fila, su trabajo era recordar a los actores el parlamento de la obra mientras se representaba, por si lo olvidaban. Hoy en día, recuerda textos enteros de obras de más de 35 minutos.

A partir del encuentro con Salomé, Gabriel comenzó a unir pensamientos que lo habían estado persiguiendo por algunos años. "Tenía una necesidad de hablar del tema, pero nunca supe cómo. Cuando me encontré con Salomé empecé a hilvanar y nunca paré. Sabía que tenía una deuda acá, con nuestro teatro", afirma.

Además de ser realizador, la formación de Gabriel es actoral, estudió trapecio y ejerce la docencia. Trabajó en el Cirque du Soleil en Las Vegas, y cuenta una anécdota para ilustrar la discusión que lo acomplejaba.

"Como estaba en el equipo creativo, teníamos que salir a buscar experiencias para traer ideas. En una de esas salidas que hacemos, caemos en un circo de cordobeses. Lo que mas me impresionó es que los gringos se reían mucho de su show, como que se apiadaban, o tenían desprecio por ese arte mal hecho. Y todo empeoraba con las risas, el acto salía cada vez peor. Y eso me llegó adentro, pensé yo soy el latino que está actuando para los gringos, con un trato distinto, pero era igual. Me amigo con la gente, charlo con ellos y su deseo era lograrlo en Estados Unidos. Y ahí me cayó la ficha: no podemos tratar de hacer McDonalds con una vaca de campo. Es raro, porque no sabemos cómo hacer la hamburguesa de McDonalds. La aprendimos a comer, la tragamos, nos gusta, pero lo nuestro pasa más por otro lado", hipotetiza.



Ricardo Piglia llamaba "mirada estrábica" al fenómeno que pensaba que caracterizaba una parte de la literatura argentina: un ojo puesto en lo local y otro en Europa. Podría aplicarse tranquilamente a las ideas de Gabriel, que entendió que el circo criollo también había sido víctima del mismo fenómeno.

"Lo que a mi me interesa es la originalidad que perdimos de esa expresión de circo criollo. Se dice que Pepe Podestá inauguró el teatro argentino en 1886, con la representación de Juan Moreira, cuando Moreira empieza a hablar y de la pantomima pasan al diálogo. Podestá le pone palabras a Juan Moreira porque uno del público le dice ¿Y por qué no habla? Y el otro dice claro", cuenta.

"Además de ser algo puramente nuestro, autóctono, teníamos una de las puestas en escena más valiosas a nivel escénico. Quería recuperar nuestro origen, y la discusión del argentino de estar mirando siempre a Europa. El mismo Podestá entierra el teatro picadero, lo tapa, porque estaba más de moda y generaba más público el teatro a la italiana. Entonces, ocupan con el público una parte que era de lo escénico. Y ahí se pierde quizás lo mas valioso, las escenas multitudinarias, la profundidad de campo", se lamenta Gabriel.

A lo que se refiere Gabriel es al hoy Teatro Municipal Coliseo Podesta, en La Plata, que bajo de la platea conserva el picadero original de arena, típica pista de circo para los caballos. La historia del teatro está presente en el documental, que recupera una larga tradición de archivo olvidado.

Junto con el archivo personal-familiar de Salomé, más una investigación de rata de biblioteca, se rescataron materialidades invaluables de la historia del circo criollo. Una de ellas fue la voz de Pepe Podestá, el disco del payaso Pepino, de 1919, que estaba perdido y fue recuperado a través de un coleccionista, Guillermo César Elías.

Gabriel está convencido de que el encuentro con Salomé permitió también la idea de conservación. "Ella en sí misma es un documento, porque tiene una técnica antigua, que ya no existe. Es la técnica de la radio. La actuación es exagerada porque al venir del radioteatro, toma los elementos que disparan a la imaginación a través de la voz. Así se fue inventando una forma del decir, y eso fue lo autóctono. Eran temas propios, formas y estilos nuestros, y se traslada al teatro", afirma.

En una escena del documental, Salomé se reune con los hermanos Videla, Jorge y Oscar, actróbatas, circenses y creadores de la primera Escuela de Circo de Argentina. Ambas experiencias se juntaron y estuvieron toda la escena recitandose obras y textos los unos a los otros.

Quizás a partir del fin del siglo XX, los ancianos dejaron de ser aquellos alrededor de quienes una comunidad se reunía en busca de sabiduría otorgada por la experiencia de los muchos años vividos. Ahora, todo avanza a pasos tan agigantados que ese lugar del anciano se perdió. Sin embargo, Salomé pone en cuestión esta hipótesis, ya que el valor que trae es incomparable.



A pesar de las complicaciones (Salomé se rompió la cadera un día antes de empezar a rodar) era indispensable contar con su presencia para la película. Las animaciones, de hecho, fueron improvisadas por el equipo artístico de la película (Adrian Anarela, Carolina Moffa y Matías Estela), que construyeron un mundo estético en una maqueta en la casa de Salomé, dado que ella no podía moverse debido a su importante fractura.

"Ella hizo todo un trabajo de reeducación de su cuerpo para poder caminar, porque ella quería hacer un homenaje a su tío en la carpa de circo. Eso sí no lo tranzábamos, ni yo ni ella. Ninguno de los dos, ese era nuestro acuerdo. Ella me decía "yo me puedo llegar a morir el último día. Porque esto lo arrastro durante toda la vida". Tenía que sanar ese texto, a su tío. Nos pusimos muy místicos", ríe.



"El momento de grabar la última escena fue muy intenso. Ella me esperaba a las seis de la mañana, vestida de payasa con el traje que era de su papá. Entonces le dije Salomé, lo único que yo te voy a decir es que si vos te vas, yo voy a seguir filmando. Y así sanamos. Los dos", afirma. Salomé estuvo presente el día de la filmación, acompañada de sus familiares y un andador para caminar.

La cultura oral popular que pudo honrar Salomé el jueves forma parte de la historia de muchos pueblos de la Provincia de Buenos Aires.

"El tren llevaba la cultura. El circo tenía un objetivo didáctico, tenía la función de educar. Los pueblos eran más bien parajes, estaciones de trenes para la industria. Los embajadores culturales eran los cirqueros. Tenían la función de enseñarle al pueblo a ver teatro. Mi infancia era eso también. Y en Salomé su recuerdo estaba guardado en lo mismo: en el tren", afirma Gabriel.



"En un momento de la película Salomé dice que vivían en el circo, pero eran felices. Porque todos los que íbamos al circo eramos felices. Nosotros ibamos jueves, viernes, sábado, domingo. El viernes a la tarde ya ibamos a espiar atrás de la carpa, el jueves ibamos a ver si nos dejaban ver a los animales. La primera película que vi en mi vida la vi en el circo", recuerda.

"Una de las cuestiones que a mi me gustaba y que no ahondé es el límite de la ficción. El paisano no terminaba de entender que eso era ficción. Entonces pasaba la situación de los gauchos saltando al escenario y diciendo "¡suelte a ese paisano y métase conmigo si es macho!" y se armaba una menesunda tremenda. Les decían no pero es una representación, qué representación ni que ocho cuartos".

Ese limite siempre me llamó la atención. Qué entiende uno, y hasta donde uno se involucra. Me interesaba ese momento, porque después se estandarizó. Pero lo que pasaba en el circo es que la gente gritaba, el público se involucraba", afrima.

Con "La última pirueta", Gabriel pudo honrar parte de su historia, pero también de la historia nacional y por qué no, del cine que se pudo hacer en este país. O por lo menos, plantear la discusión acerca de qué historias vale la pena contar.

"La premiere fue muy movilizante. Con mis amigos decíamos en joda: "bueno esto puede ir al festival de geriátricos". Pero yo quería que lo vea la gente joven. Me encontré con dos chiquititas a la salida que me dijeron a mi me gustó mucho y yo estudio cine y esto me da ganas de seguir estudiando. No puedo pedir más. Ese es el único fin. Que se genere una semillita, que haga algo, y que eso no se pierda", afirma.

"Yo no digo que haya que seguir haciendo teatro de circo, o circo criollo, no es por ahí. Creo que la pregunta es qué elementos que son nuestros para seguir haciéndonos crecer", afirma.

En abril, Gabriel ya arregló con un teatro para estrenar una obra de Salomé, para que despegue definitivamente su carrera como actriz. "Tiene 98 años, ¿y?", pregunta.