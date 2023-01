Tras la imputación y liberación de tres portuarios detenidos durante la protesta laboral del lunes pasado, la abogada de APDH, Julia Giordano, que defendió a los tres trabajadores en la audiencia en la que fueron imputados por usurpación e impedir el predio de Belgrano y 27 de Febrero, dijo esta mañana que “mientras los trabajadores ejercieron el derecho a huelga, se buscó instalar una imputación penal”. Y aclaró que los detenidos -ahora liberados- no son los despedidos.

La medida del lunes pasado tuvo que ver con el reclamo por la reincorporación de cinco compañeros despedidos. La abogada aseguró en LT8 que la defensa está “muy lejos de quedar satisfecha" ya que "si bien las personas quedaron en libertad porque el fiscal decidió no pedir prisión preventiva, quedaron abiertas las causas por usurpación y por entorpecimiento de transporte, con restricciones a los trabajadores que no tienen ningún fundamento, como la de acercarse a su lugar de trabajo. Ellos no están despedidos y tienen que volver a su lugar de trabajo”, aclaró.

Según planteó, “el fiscal se limitó a nombrar las supuestas evidencias pero no habló del mérito de ellas; no explicó por qué daban cuenta de la comisión de delito; no demostró la apariencia de responsabilidad. Estos son trabajadores que estaban ejerciendo el derecho humano y constitucional a huelga, por la reincorporación de sus cinco compañeros; un conflicto laboral en el que el derecho penal no tendría que haber intervenido”.