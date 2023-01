El juez Nicolás Foppiani dispuso la prisión preventiva por el plazo de ley para la pareja compuesta por Carla Palacios y Brian Figueroa, el preso alojado en Coronda, que ayer fueron imputados por extorsionar y amenazar a comerciantes de la zona sudoeste. En la resolución, ordenó al director de la cárcel de Coronda que tome recaudos contra el acceso de los internos a teléfonos celulares. El fiscal Pablo Socca les atribuyó "haber planificado -junto a otras personas aún no identificadas- una seguidilla de extorsiones a comerciantes y ciudadanos de la zona, donde el objetivo principal era exigir un pago de dinero en efectivo -el detenido, mediante uso de un celular- en concepto de 'protección' y bajo amenazas de ser atacados a tiros". El plan se ejecutó mediante mensajes de WhatsApp a las víctimas, con exigencias de sumas que iban de los 250 mil, en un pago, a los 50 mil pesos por semana para dejarlos trabajar "tranquilo todo el año". También los acusaron por extorsionar a un hombre que también usaron para retirar el dinero de otra víctima, por lo que fue detenido y luego liberado.

El primero de los hechos imputados a la pareja ocurrió pasadas las 6 de la mañana del 16 de enero, mediante un mensaje de presentación en que se solicitaba el dinero. Pasado el mediodía, llegó la primera llamada en la que le daban a la víctima alrededor de una hora para hacer el pago. En una segunda comunicación, le plantearon que “todo venía de parte de los Cantero” y que la paga podía ser incluso por transferencia bancaria, por lo que aportaban un CBU. Entre lunes y martes, enviaron mensajes a media docena de víctimas.

Otra modalidad que se le endilgó a la mujer de 28 años tuvo que ver con dejar una nota en uno de los comercios, situación que quedó filmada por cámaras de seguridad de la zona. La misma rezaba: "Qué hacemos, pagan o no??, o tiramos tiro", junto a un número de teléfono.

Además, a la pareja se le imputó también "haber pergeñado un plan para seducir y luego extorsionar" a un hombre de 32 años. Según indicó el fiscal, el 13 de enero un usuario de Facebook con perfil de nombre Mariana tomó contacto con el perfil de la víctima "presentándose como una mujer con intenciones de seducirlo". La conversación siguió por WhatsApp, donde "la mujer insistía en obtener el domicilio exacto del hombre". Luego, recibió un llamado desde un número privado en el que "un masculino lo amenazó con que le iban a tirotear la casa, le envía una foto del frente y le manifiesta 'a mí me pagan, yo soy sicario, me pagan y no ando con vueltas (...). Esta piba es la mujer de un pesado que está en cana". Tras ello, le pidieron 100 mil pesos con el objeto de “parar la bronca” y bajo amenaza de atacarlo a tiros. La víctima empezó así a hacer pagos, con dinero y también elementos como una bicicleta.

Cuando le faltaba la mitad del pago, le exigieron "un favorcito”: pasar por Dr. Riva y Oroño a retirar "una plata”, lo que hizo "de manera coaccionada", según indicaron desde Fiscalía. En ese momento, policías encubiertos realizaban el operativo de entrega controlada, por lo que fue detenido ya que lo consideraron partícipe de las extorsiones investigadas. Tras corroborar la situación de extorsión, fue libertado.

En su resolución, el magistrado apuntó también a "notificar personalmente al director de la Unidad de Coronda que deberá tomar los recaudos necesarios para impedir que Figueroa, en particular, y los internos a su cuidado, en general, accedan a la utilización de teléfonos celulares y cualquier otro medio de comunicación prohibido por la reglamentación carcelaria, bajo los apercibimientos de ley".