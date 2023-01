La cancillería de Chile citó ayer al embajador argentino Rafael Bielsa por sus dichos durante un encuentro con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado del país vecino un día antes. Ante los senadores, Bielsa dejó en claro su preocupación por no haber sido informado de la decisión del gobierno trasandino de descartar el proyecto de la Minera Dominga, que formaba parte de la infraestructura que ofrecía el cruce cordillerano Agua Negra, en la provincia de San Juan y que comunica con el puerto chileno de Coquimbo. Los diarios locales acusaron a Bielsa de introducirse en cuestiones ajenas a su competencia, pero después del encuentro todas las partes salieron a bajarle el tono a la supuesta controversia diplomática.



Pero el capítulo no terminó en la Minera Dominga. Bielsa hizo declaraciones explosivas. También expuso ante los senadores su preocupación por el tratamiento de la prensa chilena sobre aspectos políticos de nuestro país: "Si un diario le dice Falkland a las Malvinas, yo se lo hago saber", dijo y pidió que se ocupen de la expresión "Falkland/Malvinas". Y agregó: "Esa es una herida para toda la Argentina". En la misma sesión también defendió a CFK. Dijo: "Cuando se les falta el respeto a los distintos gobiernos argentinos, que es un fenómeno muy visible en la prensa, más que en los actores políticos, yo no puedo dejarlo pasar. No puedo dejar pasar que se le diga 'chorra' a la vicepresidenta de mi país”, afirmó.

¿Qué dijo la cancillería chilena?

"El embajador Bielsa fue citado a la Cancillería para expresar verbalmente la molestia por sus dichos en la comisión de Relaciones Exteriores (del Senado)", señalaron desde la Cancillería chilena, donde dieron por "superada" la situación. Tras el encuentro diplomático, Bielsa se retiró sin hacer declaraciones para evitar alimentar otras versiones periodísticas y con “la certeza de que no pasó absolutamente nada relevante”, según sostuvo el embajador en un breve intercambio con PáginaI12.

Desde la embajada argentina en Santiago de Chile dejaron trascender que Bielsa “fue convocado por el Secretario General de Política Exterior de la Cancillería local, embajador Alex Wetzig, quien manifestó su preocupación por la repercusión de las manifestaciones que le fueron atribuidas en la audiencia con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado”.

Allí, Bielsa detalló el tenor y el contexto en el que se realizaron las manifestaciones, “que estuvieron lejos de cualquier intención de injerencia en asuntos internos de Chile y solo apuntaron a la conveniencia de que, ante una eventual decisión que tuviera impacto o relación con nuestro rico vínculo bilateral, se diera un aviso temprano al Gobierno argentino”. Al tiempo, también destacó “el buen clima y el tono franco con el que se pudieron intercambiar ideas e impresiones con los senadores”.

Con esa mirada también coincidió el presidente de la Comisión del Senado, Jaime Quintana. “La reunión con el embajador argentino fue en un tono de máxima franqueza, como deben ser las relaciones entre países que tienen vínculos históricos y tan estrechos; y a los cual también han contribuido el presidente (Gabriel) Boric con su primera visita de Estado, que fue precisamente a ese país-. Por lo tanto, no me parece que las declaraciones del embajador Bielsa se inmiscuyan en política interna, en absoluto”, dijo públicamente el senador chileno.

La controversia

En la reunión con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado participaron su presidente Quintana (PPD), Ivan Moreira (UDI), Francisco Chahuan (RN). Ximena Rincón (Demócratas) y José Miguel Insulza (PS), y se abordaron distintos temas. Desde el carácter comercial y estratégico --destacando las congestiones en los pasos fronterizos--, el suministro de gas de parte de Argentina hacia Chile y el estado de inversión de la habilitación o mejora de los cruces cordilleranos de Agua Negra, Pehuenche y San Francisco.

Bielsa destacó allí la importancia del envío de gas de Vaca Muerta a Concepción, indicando que el gasoducto Gas Pacífico está ocupado en la décima parte de su capacidad, por lo que podría aumentarse el volumen del intercambio.

El “clima del encuentro fue cordial y muy franco”. Y, según coincidieron los participantes, Bielsa enfatizó “la conveniencia de una aceitada y franca comunicación de las decisiones, posiciones e intereses que ambos países tengamos en las diversas materias que integran la agenda común”. Fue entonces cuando el embajador argentino planteó su preocupación porque el gobierno chileno no lo había informado de la decisión de suspender el proyecto Dominga, de la compañía Andes Iron, que incluía una mina y un puerto con una inversión de más de 2.500 millones de dólares en la región norteña de Coquimbo, y que formaba parte de la decisión estratégica del cruce cordillerano entre ambos países.



El proyecto es cuestionado por sectores ecologistas porque pondría en riesgo el Archipiélago de Humboldt “que resguarda uno de los ecosistemas más importantes del mundo y donde vive el 80 por ciento de esta especie de pingüinos”.

La versión de Bielsa

Bielsa dio su versión a PáginaI12 del planteo que hizo sobre ese punto a los senadores. "Cuando hablamos de una obra como Agua Negra, se requiere financiamiento internacional, lo cual requiere que Chile y Argentina tengan que pedir de forma conjunta o separada un préstamo para una obra de esa envergadura. Uno ahí se endeuda en 4.500 millones de dólares, hay que tomar una decisión política. Ayer se reunió un organismo por primera vez en muchos años, el Consejo de Ministros. En ese Consejo, el único tema que se tocó fue el tema de la Dominga, y se trataron 14 de las 27 impugnaciones que había recibido el proyecto por parte de los organismos defensores de la naturaleza. Cinco especies animales se despertaron brindando hoy porque no van a desaparecer, ahí hay en el fondo un reservorio de comida en el agua que parece que se perdería dañando a algunas especies”, dijo Bielsa.

Y agregó: “Ese puerto era una de las alternativas que tenía Agua Negra como puerto de salida. Y un poco, que no se haga ese puerto significa que no va a ser más una alternativa para Agua Negra. Lo digo por esto y lo digo por otras cosas también, a nosotros nos vendría bárbaro que nos avisaran, nada más que eso. Que llamaran al Embajador para decirle: ‘hoy va a pasar esto, como es un proyecto que tiene un impacto en las relaciones bilaterales, queríamos que estuviera informado’. ¿Por qué? Porque no cuesta nada, porque queda elegante, y porque nos permite a nosotros anticiparle a la Administración (de la Argentina)."

Bielsa insistió ante los senadores en la importancia de la temprana notificación. “Reiteré, en este sentido, mi inquietud por el desacertado manejo que se hizo, durante la gestión del Canciller (Andrés) Allamand, de la publicación de los decretos que fijan la plataforma continental jurídica de Chile en el extremo austral”, sostuvo el embajador ante este diario en referencia a la decisión del exministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Sebastián Piñera decidió ampliar por decreto su plataforma continental desconociendo los tratados de paz sobre sellados tras la disputa entre ambos países por el Canal de Beagle.

Según publicó el diario chileno El Mercurio, Bielsa habría preguntado a los senadores chilenos si "¿era necesario desairarnos y dejarnos como imbéciles?", frente a la falta de información que contó la Argentina sobre la decisión del Gobierno chileno.