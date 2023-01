Eso que dicen las cosas, de Natalia Monasterolo, libro prologado por Débora Mundani y editado en conjunto y de manera colectiva por Buena Vista Editora de Córdoba y Extáctica Editorial, de Salta, con ilustraciones, intérpretes afinadas críticas ilustraciones de Macarena Escudero. Esta obra me ha dejado como lectora gratamente sorprendida, abrazada, estimulada, pensante, interpelada y con ganas de volver a ella como un resto de medicina, de la buena medicina, la que sólo se encuentra en el buen tacto, en el tacto acariciante de lxs cuerpxs, en la voz de las cosas que, bien escuchadas, cantan un canto contra-hegemónico, un arrullo que ahueca un lugar donde saberse y sentirse amparada. Por esta enorme y esmerada escritura, pienso que tenemos que celebrar, una vez más, a la literatura.

He sido testigo del proceso de lectura editorial de este libro, quizás porque me tocó vitalmente compartirlo de cerca, admirando el deslumbramiento y al mismo tiempo el enorme y minucioso trabajo de mi compañera editora, Jacqueline Manoff. Por esta razón, antes de ser invitada a leerlo y a presentarlo en la XII Feria del Libro de Salta 2022, Eso que dicen las cosas formaba ya parte de las conversaciones cotidianas de los días en dosis pequeñas y suficientes como para desear su lectura y como para creer en lo que amasaban sus palabras. Me generaba mucha curiosidad Ofelia, la protagonista de esta novela, esta chica que desde su niñez habla con las cosas, que incluso ya en su adolescencia y juventud lésbica siempre encuentra alguna cosa que le habla en un lenguaje de onomatopeyas armoniosas, rebeldes y claramente comprensibles para ella, su modo contra-normal de vivir la lengua como un no todo, como un dispositivo que, sin embargo, abriga la posibilidad de la comunicación libre con lxs otrxs y, sobre todo, con “lo otrx”.

También sentí enorme curiosidad por su autora, Natalia Monasterolo, me preguntaba de qué modo esta abogada feminista había conseguido “encontrarse” con este personaje (y con todos los personajes descriptivamente deliciosos que componen esta trama), qué historias y experiencias vitales le habían habilitado el deseo de dedicar tanta paciencia y hermosura y, al mismo tiempo, un crítico sentido político a la configuración de una historia atravesada por los ideologemas sociales sobre lo normal en el campo de la salud mental, sobre la sexualidad y el deseo, sobre la identidad, sobre el uso correcto de la lengua -y no hablamos aquí de los estribos puesto al lenguaje inclusivo, sino de una regulación todavía más vieja, aquella que impone quiénes son legítimos interlocutores y quiénes no-.

La novela presenta tres partes que responden a tres etapas vitales de la protagonista y un capítulo titulado “Papeles sueltos”, que reproducen documentos judiciales relacionados con el caso de Ofelia y que tal como se aprecia a lo largo de la novela, confirman de manera aterradora la burocracia y la brutalidad del sistema judicial y hospitalario de nuestras instituciones, sus políticas del desprecio y la crueldad y los parámetros de administración del sentido que ejercen las hegemonías burocráticas. Sin embargo, la narrativa de esta novela es un contrapunto a aquel lenguaje burocrático, su modo de poner en palabras y de acuerpar las políticas del encuentro, de la sexualidad, del deseo y de la lengua; una narrativa y, sobre todo, una narradora testigo que nos habla de las infancias cuando habla de lxs niñxs, que hace pasear a lxs lectorxs entre las calles de la ternura, la bronca y el erotismo, en todos los casos con una destreza estética y descriptiva poblada de imágenes y osadas analogías; una narrativa y una autora que promueven una radical crítica a las instituciones judiciales, escolares y hospitalarias, poniendo de manifiesto la salud mental como derecho humano que requiere de prácticas y regulaciones con perspectiva de género. Eso que dicen las cosas bien podría ser un libro para todxs, abierto a públicos de diversas edades e identidades. Su lenguaje sólo demanda, ni más ni menos, quizás, que estemos dispuestxs a que nos interpele aquello que no encaja, a que nos hablen, precisamente las cosas, “lo raro”, lo socialmente señalado como raro, pero también lo raro que nos habita.

Para que la palabra siga un curso dinámico danzante, me ha parecido gratificante entrevistar a la autora. Aquí una parte de ese convite de intercambios:

Fernanda: Nati, quizás lo primero que quiero preguntarte es sobre tu deseo de escritura, que nos cuentes un poco de vos, de tu proceso y deseo de esta novela, de esta hija-novela, cómo fue, cuándo comenzó, cómo nació Ofelia y su relación parlante con las cosas, de qué manera esta historia te interpeló, para contarla así, con una narrador(x) testigo (me atrevo a asignar esa -x bajo la condición de una necesaria y permisiva vacilación en el campo de la construcción de las identidades); una narradora políticamente compenetrada con la comprensión de una protagonista social e institucionalmente calificada de a-normal; qué Ofelias de la vida te inspiraron, qué textos, qué militancias…

Natalia: Ofelia nació el día que comencé a investigar las intersecciones entre derecho y salud mental para una tesis doctoral. Es decir, hace un montón. Presenté un proyecto de investigación para la carrera de doctorado, en medio del proceso me pareció que algo no funcionaba, recalculé y decidí explorar historias de vida, esas historias estaban enredadas en el manicomio, pedí permisos, fui al manicomio, hice entrevistas, escribí la tesis y me doctoré. Ese es el cuento corto y sencillo, la versión desafectada. Mientras ocurría todo eso tuve miedo. No miedo hacia las personas manicomializadas, miedo de mí, por mí, miedo a enfrentar ese miedo que dibujaba la costura de mi historia; una historia de exilios amorosos, cuchicheos en la nuca, dedos fantasmas apuntando a la cara, bocas que cuando decían “rara” ponían ahí un millón más de palabras. Con ese miedo llegué al manicomio, con ese miedo escuché los relatos del olvido y fue gracias a esos relatos que por fin entendí la diferencia entre miedo y estupidez; el miedo está del lado de los que ignoran.

Después de la tesis ya no pude zafar. A la pregunta por el encierro maldito de quienes no habitaban los códigos de la normalidad le siguió la pregunta por esos códigos. Era, y es actualmente, un interrogante por la frontera; por esa línea insolente que ubica a les sujetes, y las cosas, en uno u otro lugar, por los mismísimos lugares, por la necesidad del lugar. Pensaba, y pienso, en cómo se han construido los códigos de legibilidad que operan sobre la vida de les cuerpes; codiguitos, porque si una lo medita un poco se encuentra atrapada en un sinfín de precisiones y ajustes que no hacen más que contarnos, siempre, una pequeñísima versión del mundo.

Anduve por todos lados con las preguntas a cuestas. Anduve escribiendo notas jurídicas, filosóficas, ensayos, alguna poesía. Anduve armando seminarios, asistiendo a otros, anduve investigando, anduve trabajando con el campo de la salud mental y el derecho, anduve leyendo, oyendo. Anduve tanto que un día se me rompió la máquina, así fue; me quedé sin letras, sin palabras, sin ese bendito recurso, con el deseo de saber sin saber cómo hacer, con un nudo en el fondo del hígado y en el pozo de la garganta. Me quedé y me dejé quedar. Lloré. Me hice un bollo en la cama, una pelota; entonces pensé en Denise… Ofelia vino después. Ofelia llegó por la necesidad del deseo, fue el colofón para narrar las secuencias casi fotográficas de historias otras y de la propia. Una mujer que dialoga con los objetos en el lenguaje de los objetos, debía saber de la lengua lo que la lengua no sabe ni siquiera sobre ella. Pero también debía saber del placer, del sexo y del amor. Una niña primero, mujer después, que sabía habitar mundos entre-mundos era la única, lo supe ahí, que podía decir algo de todo eso que hacía rato quería decir. Porque en esta historia yo, que me sentía un poco Denise, necesitaba una interlocutora.

¿Quién objeto, quién sujeto? Otra dicotomía estúpida como la que separa lo normal de lo anormal (como si esto último fuese un desvalor), la que distingue a un sexo del otro sexo y divide al género en dos. Denise fluye (pelota, gato, gato, almohadón), ruida, se transporta… mientras; Ofelia cuenta y ama. Esto resume para mí ESO que quería contar, ESO que quiero decir, ESO sobre lo que me interesa politizar, aun cuando la escritura, siempre política, no por eso deba ser moral.

Fernanda: La novela de Nati tiene muchas y variadas escenas que son casi fotogramas, extremadamente visuales y descriptivas, escenas fílmicas, inclusive, ya que podemos ver en movimiento lo que leemos. Los personajes adquieren modos psicológicos y sociales sólidamente configurados, aunque no por ello estáticos y estereotipados. Hay personajes que a lectoras como yo nos cuestan, nos generan repulsión, inclusive; parece que esto también le ocurre, de a momentos, a la narradora… Pienso en Margarita, la mamá de Ofelia, una mujer evasiva, indiferente y avergonzada de su hija que, sin embargo, no deja de hacer su tarea de madre como un trabajo básico más que le tocó en vida. Pienso en la maestra y en la directora de la escuela primaria de Ofelia, en sus modos sutiles de legitimar el discurso de la exclusión social. Pienso en la voz que Ofelia conoce en el psiquiátrico que oficia de compañera y amante… También en los personajes que asumen las cosas: Denise, la pelota-gato, el velador de la habitación de su infancia, las cortinas de la escuela, el reloj y la ventana del psiquiátrico… Todas estas cosas son tremendos personajes quizás, precisamente, entre otras cosas, porque hablan y en ese decir, viven… Entonces, por un lado, quisiera que nos contaras qué escrituras o qué modos de decir de qué artes o artistas atraviesan tu propio modo de contar, quiénes han sido, si cabe la categoría, tus “maestrxs” o “compañerxs” de ideas e intertextualidades…

Natalia: Esta pregunta es genial porque tiene dos partes que se implican; lado A y lado B del mismo casete. Lo primero parece tener una inscripción academicista o institucional. Cuando digo esto no me refiero al sentido duro de esas palabras (La Institución y La Academia), sino, quizá, a un sentido más blando. De alguna manera cuando en el mundo de la normalidad hablamos de escrituras, artistas, o su arte, no dejamos de colocar ahí los modos legibles de producción. Tal vez me equivoco con la generalización y esta es una percepción muy propia, pero encuentro que resulta un lugar bastante común el de la creación que, para ser tal, ha pasado antes por algún estándar de validación, y, esa validación, está más allá o más acá en el terreno de la normalidad (que, a la vuelta, es normalización). Por supuesto que soy sujeta de la cultura y sería poco sincero de mi parte negar que he andado bastante por esa zona para pensar algunas cosas sobre el lenguaje y la locura como temas centrales de la novela; además sería injusta con esas producciones y entraría en una contradicción porque, después de todo, esos textos integran el universo escriturístico y también habilitan ese movimiento de doble velocidad implicado en escribir-leer que reivindico. Pero al margen de todo eso si tengo que responder por “maestres” y “compañeres” creo que sólo pueden ocupar ese lugar quienes me convidaron sus relatos locos y terriblemente manicomiales. Ahí encontré las ideas e intertextualidades que me acompañaron y enseñaron el lenguaje de Ofelia y su tierra de cosas.

El cuerpo, la cuerpa, es un texto poblado de ademanes, muecas, estilos. La voz que narra es UNA música. El relato en esa voz es una hechura de saberes múltiples. Antes de la escritura existió la oralidad, los primeros libros fueron los primeros testimonios.

Esas personas, las que me contaron, casi todas aprisionadas en la geografía yerta del manicomio me mostraron la fineza del detalle, me hablaron sobre un mundo que no está en los libros y me hicieron pensar, fundamentalmente, que alguna historia debía dar cuenta al menos de un poco de eso, incluso en una infimísima parte. Claro que lo mío ha sido solo una aproximación, quisiera alguna vez poder contar una historia en el idioma de la locura (…). Lo genial de todos estos relatos es que no están haciendo de la lengua una experiencia universal, no le imponen nombres malos a los sonidos -y me permito la palabra como afrenta política- los sonidos de la a-normalidad, no definen, afinan. Ese es el texto que acompaña y enseña. Esa son las hechuras de las que me he valido y me valgo para escribir o, mejor, para pensar en lo que quiero escribir y habi(li)tar la creatividad.

Con relación a tu pregunta por los personajes tengo que decirte querida Fer que me ponés en un brete…no quiero que se me enojen. Estoy un poco y un montón en todos. Creo que no tengo ningún alter-ego ahí. Incluso Margarita, mi terrible Margarita, es una vieja adorada que me obligó a escribir su historia. Pero eso es parte de otra novela…y del lado B.

Fernanda: Finalmente, como escritora mujer, feminista: ¿cuál es tu mirada sobre el campo literario editorial independiente actual en Argentina y en las regiones en las que nos movemos? ¿Cómo aprecias la inserción de tu novela en este campo? ¿Cuáles pensás que son las discusiones que nos debemos como trabajadoras de la palabra tanto en el ámbito político como en el campo académico y editorial? ¿cuáles pensás que son las principales disputas de ideas y sus salidas?

Natalia: Creo que hay una comunidad de escritoras y escritores en nuestro país muy potente y laburante que viene haciendo muchas cosas en ese campo y batallando por un sinnúmero de reivindicaciones. También existe una comunidad de editorxs y otros tantísimos artistas que llevan adelante una militancia férrea y sostenida. La mayoría, la gran mayoría de estas personas pertenecen al campo independiente. Sin ir muy lejos mi escritura no habría encontrado nido, y de eso estoy segura, de no haber sido posible, primero, la llegada a dos experiencias editoriales como son Buena Vista, en Córdoba, y Extáctica, en Salta. Luego, si estas dos fuerzas no se hubieran ensamblado (vuelvo a las máquinas con esto) y finalmente, si quienes representamos la punta de cada uno de esos cordeles, no hubiéramos tenido alguna inscripción o deriva feminista. Con esto me parece que respondo a tu pregunta por el modo en como veo la inserción de Eso que dicen las cosas en ese campo; la novela nace y viene de ese campo.

Y ahora voy por la pregunta sobre nuestra labor como trabajadoras de la palabra y nuestras disputas tanto en el campo académico como editorial. Estoy convencida de que nuestra escritura tiene que proliferar y ser cada vez más visibilizada, pero, para eso, nos debemos un tarea ardua y sostenida. Por un lado, es preciso asumir un trabajo casi arqueológico de rescate, te diría que es preciso concentrarnos en una labor recuperativa de todos esas escrituras y relatos orales puestos a rodar por les miles de identidades no hegemónicas (tengo que decir esto porque no se trata sólo de las mujeres, sino de todo lo que ha quedado al margen de lo masculino) que han poblado nuestra historia. No desconozco que en la actualidad hay un movimiento de recuperación y puesta en valor muy interesante de escritoras y, entre estas, de escritoras feministas, pero esto no tendrá mucho sentido si “las recuperadas” son, a fin de cuentas, quienes de una u otra manera ocuparon posiciones de privilegio. Una posición que quizá no fue privilegiada en el mundo de la literatura, pero sí en otros ámbitos del mundo social. Acá es donde vuelvo a preguntarme por ejemplo por el relato de las locas y, en este sentido, no de las locas con puntilla y camisón, sino de las locas que se murieron desnudas. Cuando digo esto no estoy pensando necesariamente en una tarea de exhumación que se contente con la autoría y el tema (autora mujer, que cuenta sobre mujeres, o sobre locura, o sobre maternidad, o sobre sexualidad, por nombrar algunos casos), a lo que apunto es, mejor, al estilo. Podrá sonar esencialista, lo concedo, pero hay algo del estilo, ese estilo no hegemónico, que tenemos, debemos, recuperar.

Esto me lleva al otro punto o la otra parte de nuestra tarea (que acá pongo en clave de lucha). Nos debemos también el desafío de escribir y publicar, y el super contra desafío de hacerlo en una clave des-hegemónica. Sí, porque ni siquiera creo que se trata de ir en contra de lo hegemónico sino de desarticularlo, desarmarlo, hacer de eso una cosa que perdió los órganos, y con esa materia, mostrar la nuestra. Acá hay un tema vital, o al menos vital para mí, escribir en esa clave que es, por su parte, profundamente política, no es ceder ante la tentación de lo panfletario. Me expulsa por hartazgo ese texto que se parece más a un manifiesto que a una historia, más a una proclama que a una poesía, más a un discurso que a un ensayo, y no porque no exista manifiesto en una historia, poesía en una proclama o discurso en un ensayo, sino porque si lo hay, para no “matar a la literatura” tiene que estar, creo, de una manera decididamente sutil. Si eso ocurre lo sutil se hace fuerte, hace pie en lo político y dispara ¡Pum! Entre las dos cejas. Fatal, único, fenomenal. Escribamos cosas que provoquen muerte cerebral, no necesariamente por lo dicho sino por cómo decimos lo que decimos. Si es preciso hacer todo de nuevo quizá no esté tan mal darle muerte al cerebro. Al cerebro sí, a la literatura no.

*Doctora en Letras por la UNC, Profesora y Licenciada en Letras por la UNSa, Especialista en Ciencias Sociales por la FLACSO, docente, investigadora, escritora y poeta.

La novela puede encontrarse en Rayuela, en la Librería jurídica de la Ciudad Judicial, en el espacio cultural Bar de Letras o solicitándola por instagram a las editoriales independientes @buena_vista_editora en Córdoba y @extacticart en Salta.