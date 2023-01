En Salta las elecciones generales de cargos provinciales serán el 14 de mayo, el fin de semana siguiente que en la vecina Jujuy. Hay paralelismos entre ambas provincias, en ambas no habrá PASO, por lo que las candidaturas se definen en arduas negociaciones. La diferencia es que en Salta el gobernador Gustavo Sáenz buscará la reelección y por el momento se perfila como el candidato mejor posicionado.

A pesar del desgaste de la gestión, el gobernador mantiene una intención de voto que ronda el 35%, aunque deberá buscar aliados, y en esa necesidad se abre un abanico de posibilidades donde por el momento todo está por verse.

Aunque el gobernador es visto como un aliado del gobierno nacional, y en algunos aspectos lo es, en realidad Sáenz trata de seguir su propio camino, respetando su máxima: "Salta para los salteños", con el armado de un frente provincial que pretende alejado de la grieta nacional. Sería repetir la estrategia que en 2019 lo llevó a la gobernación, cuando logró reunir las voluntades de un amplio arco.

En diciembre pasado Sáenz dió muestras de ese andar propio. Tras el fallo por el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación benefició a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la coparticipación en detrimento de las provincias, se unió a sus pares de Neuquén, Omar Gutiérrez; Misiones, Oscar Herrera Ahuad, y Río Negro, Arabela Carreras, para emitir un comunicado propio en el que criticaron la decisión del máximo tribunal nacional pero tomaron distancia de la oficialista Liga de Gobernadores. Y luego no firmó el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte. "En este caso no acompañamos porque entendíamos que teníamos que defender los intereses de nuestros representados, en mi caso, los salteños", dijo entonces Sáenz.

Desde 2019 a 2023 se han producido cambios, las circunstancias políticas también modificaron la composición de aquel frente. Por ejemplo, Juntos por el Cambio, que en 2019 había apoyado la candidatura de Sáenz, ahora no será de esta partida, porque todo indica que buscará pelear la gobernación con candidato propio, el radical Miguel Nanni, quien ya anunció que se postulará para el cargo y adelantó: "espero que los demás partidos me acompañen en Juntos por el Cambio".



Las especulaciones prevén que el gobernador rearmará su frente provincial con sectores del peronismo y del progresismo y, como ya hizo, organizará otra vez una especie de frente dentro del frente con características de derecha. Pragmatismo puro para reunir voluntades con las que alcanzar los 40 puntos que le darían una eventual victoria. En esa senda interesan otras fuerzas ubicadas más a la izquierda que podrían aportarle votos. Ahí están el partido Igualar, con el ex diputado provincial Manuel Santiago Godoy y el diputado nacional Lucas Godoy (FdT), y Felicidad, que encabeza Mauro Sabbadini.

Seis candidaturas

Como están las cosas al día de hoy, seis espacios podrían presentar candidaturas a la gobernación.

A la derecha del oficialismo provincial y de Juntos por el Cambio, hay un espacio que en la provincia se referencia con Javier Milei, con una intención de voto que ronda el 16%, pero que todavía no cuenta con un representante formal en Salta, si bien el ex legislador nacional Alfredo Olmedo (Ahora Patria) se referencia en ese espacio, y también el joven Marcos Urtubey, el hijo del ex gobernador. Se descuenta que habrá un candidato o candidata por este sector.

Por otro lado, el diputado nacional Emiliano Estrada (que llegó por el Frente de Todos) ya se postuló a la gobernación y para ello trabaja en el armado de un frente que intenta aglutinar también a un arco amplio, de derecha al centro, y que esta semana recibió el respaldo de referentes de Nueva Mayoría, espacio que se presentó como una mesa de diálogo entre referentes del partido Salta Independiente, cuyo titular es Felipe Biella; ex dirigentes del PRO, como el ex diputado nacional Martín Grande; referentes de la UCR y del Partido Renovador de Salta (PRS) disidentes de Juntos por el Cambio; agrupaciones municipales, peronistas y sectores independientes.

Referentes de Nueva Mayoría ya han dicho que ven con buenos ojos la candidatura de Estrada. Si bien el legislador nacional viene reuniéndose con distintos dirigentes e incluso en su momento la senadora nacional Nora Giménez (FdT) dijo que el ex ministro de Economía de Salta es su candidato, hay quienes creen que el armado con Nueva Mayoría ahuyentaría al peronismo, porque queda muy cercano a Cambiemos. Estrada viene conversando incluso con el diputado provincial Carlos Zapata, de Ahora Patria, que ya lanzó su postulación para estas elecciones, aunque sin indicar a qué cargo. Estrada también conversa el apoyo de un sector del peronismo que responde al ex gobernador Juan Manuel Urtubey, encabezado por Pablo Kosiner.

Otro sector que podría presentar candidato o candidata propio/a es el Frente de Todos, o exFdT hoy en día, aunque todo dependerá de las conversaciones que se suceden cada vez con mayor frecuencia.

Y finalmente, se descuenta que la izquierda tradicional irá con candidatos y candidatas propios.

Treinta y cuatro partidos

El 14 de mayo en Salta se elegirá, con boleta electrónica, a candidatos a la gobernación, la vicegobernación, diputados y senadores provinciales, intendentes y concejales. En el marco de los preparativos para esos comicios, a mediados de este mes el Tribunal Electoral de Salta informó que 34 partidos políticos están habilitados para participar de las próximas elecciones.

La novedad vino desde el Juzgado Federal con competencia electoral, que dio de baja la personería del Partido Identidad Salteña (PAIS), por no reunir la cantidad mínima de afiliados requerida por la ley. Fundado en 2014 por Gustavo Sáenz, el recorrido de PAIS es una elocuente muestra del sinuoso andar político.

En 2015 PAIS apoyó la candidatura a gobernador del actual senador nacional Juan Carlos Romero (hoy aliado a Juntos por el Cambio), que fue derrotado por Juan Manuel Urtubey, entonces postulante por el Frente para la Victoria. Ese año Sáenz fue candidato a vicepresidente de la Nación acompañando al actual ministro de Economía de la Nación Sergio Massa. En las legislativas de 2017 el partido integró una alianza con Cambiemos a nivel nacional. En 2019 Sáenz fue candidato por un frente en el que estaban partidos como con Propuesta Republicana y Fe, que apoyaban a Mauricio Macri. ​