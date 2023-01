A partir de un acuerdo con el gobierno nacional mediante la Secretaría de Comercio que conduce Matías Tombolini, el sindicato de Camioneros, se sumó para tareas en el programa Precios Justos, cumpliendo inspecciones a centros de distribución supermercadista y a grandes proveedores. Es una colaboración, a través de la rama de Logística, y solamente para controlar el abastecimiento de productos. Pero nuevamente sectores políticos de la oposición y algunos empresarios de grandes cadenas de negocios del rubro salieron “a desprestigiar esta tarea tergiversando el rol de camioneros que es solo controlar que no haya faltante de mercadería”, coincidieron Juan Chulich, Secretario General del Sindicato de Camioneros de Santa Fe alineado a Hugo Moyano y Marcelo Andrada, titular del gremio de Trabajadores Recolectores de Rosario

También otros gremios locales valoraron que organizaciones gremiales, “se involucren en beneficio de la ciudadanía”. Para Andrada, “es muy bueno no solo para el gobierno sino para toda la sociedad que Camioneros controle el abastecimiento de mercadería porque de esa forma se le está cuidando el bolsillo a la población”. Por su parte cruzó a políticos opositores y empresarios señalando de que “si se enojan tendrá que ver con que no están haciendo las cosas bien”. “Nos parece que cuando hablamos de proteger el programa precios justos estamos hablando de cuidar en serio y que la mercadería este en todas las góndolas”, sostuvo el dirigente gremial. Por último Andrada dijo que, “el gobierno nacional ha recibido un país desbastado y lo que tenemos que pensar es en sacarlo adelante y es algo lamentable que empresarios no pongan lo que tengan que poner para que el país crezca”, finalizó.