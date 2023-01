Los socios de Central agotaron las entradas generales para el debut del primer equipo el viernes en el Gigante en Liga Profesional. Por lo cual lo único que se ofrece en la web del club son plateas socios a tres mil pesos. La compra se hace en la "sede virtual" y una vez realizado el pago la platea se le carga al carnet con el cual se hizo la transacción. Los no socios de Central deberán esperar hasta el miércoles para saber si podrán presenciar el partido. Es que las plateas hoy también se venden solo para socios y en caso de que no se agoten las disponibles se ofrecerán mañana al no socio a partir de las 16 y a un costo de 5500 pesos.