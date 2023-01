Los medios nacidos digitales se han ido afianzando en nuestro país de la mano de la explosión de las redes sociales. Buscan un análisis e interpretación de los hechos más profundo que los medios generalistas y han crecido a la par de las nuevas modalidades narrativas de construcción de las noticias. Se vinculan con experiencias cooperativas, institucionales o académicas y se organizan con sus lógicas: la comunicación, un derecho de acceso público; los públicos, ciudadanos con derechos. Se autoperciben como “redes” que intentan empoderar a una comunidad y no como “medios” que construyen un poder aparte.

Narrativas transmedia

Cuando en 2008 Facebook conectó a Argentina al mundo de las redes sociales, funcionaba como primera experiencia de una plataforma transmedia en la que podíamos compartir mensajes escritos de propia autoría, links a páginas de interés personal, música pero también subir videos o incluso ver algunos compartidos por canales tradicionales de televisión. Este modelos, si bien no han abandonado (y hasta se han desarrollado dentro de Facebook), hoy tienen mayor expansión y masividad vía Instagram.

Algunos medios, que nacieron digitales, explotan esta utilización transmedia de sus páginas web. Es el caso de Revista Anfibia (www.revistaanfibia.com), fundada por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) en 2012. En el formato transmedia, se trata de presentar la información periodística a través de las diferentes modalidades de expresión: escrita, auditiva, audiovisual, táctil.

Uno de esos formatos, del que se nutre Anfibia, es el de los llamados podcasts. Calcos de los radioteatros o docudramas radiales o televisivos (la diferencia más marcada es que son “a demanda” y que algunos pertenecen al género de “no-ficción”), los podcasts han crecido exponencialmente desde la llegada de Spotify. Anfibia los usa para informar (narrar) detalladamente casos especiales que han sido clave en los últimos años en Argentina, por ejemplo, el asesinato de Christian Díaz a manos del ex líder de Intoxicados, Cristian “Pity” Álvarez. Pero no es sólo una cuestión de estilo o de moda impuesta, ya que uno de los objetivos de los medios digitales es precisamente no dejar de experimentar las posibilidades y transformaciones que las nuevas plataformas, en especial el celular, están dando a la narratividad digital. De acuerdo a esto, una innovación llevada a cabo por Anfibia es la de la reconstrucción de “casos” mediante la incorporación del formato “historias de Instagram”: se trata de breves notas periodísticas acerca de un tema o personaje en particular, acompañadas con fotos, simulando el formato que exhiben las historias de esa red social.

En relación a esto, uno de los objetivos de la web Redacción.com, según figura en su portal, es el de encontrar un “lenguaje propio” para las narraciones digitales. Que no se trate de un mero “copy /paste” del formato de los noticieros televisivos o de los diarios generalistas.

Estas innovaciones retóricas, que copian modalidades de expresión actuales, dan cuenta de que estas redes de información entienden a sus lectores como expertos usuarios de las redes sociales. Así, se busca llegar a ellxs de una forma rápida, eficiente y visualmente atractiva, imitando sus estrategias de estilo.

Acción en red

Mencionamos anteriormente a Redacción.com, que nació digital en abril de 2018 y ha crecido desde entonces. Sus fundadores definen lo que hacen como “periodismo humano” y hablan de “reconectar a las audiencias” con la intención de convertirlas en “comunidades”. De hecho, y esta es otra de sus novedades, una de las secciones en que clasifican sus notas es la de “Comunidades” (entre otras novedosas y relevantes, están: “Género y diversidad”, “Ambiente” o “Tecnología”). Consideran el exceso de información al que estamos expuestos como una “infoxicación” que conlleva un cada vez mayor aislamiento de las personas. Ante éste fenómeno es que resaltan la necesidad de propiciar una reconexión en sus lectores que los lleve a revincularse con su propia comunidad. Es una lógica de acción en red; de ahí el nombre que llevan.

Otra diferencia importante, tanto para el caso de Anfibia como de Redacción, en relación con medios generalistas, se da en cuanto a la concepción que los orienta respecto a cómo se desarrollará el periodismo en el futuro. Son medios que piensan en “nichos informativos”. Un medio le habla de determinados temas, no de todos, a un lector interesado en una cuestión particular.

Pero esta especialización no abandona una búsqueda de mayor profundidad en el análisis de las notas. Estos medios no corren detrás de la primicia, considerada un rasgo que hace mermar la calidad de su periodismo y característica de los medios generalistas. Los cronistas disponen de mayor tiempo para la elaboración de los artículos, que no por eso dejan de ser actuales. Un rasgo que ayuda a potenciar esto es la interpretación que hacen de los hechos: intentan explicarlos como epifenómenos de una estructura que entrelaza lo social, lo político, lo económico y lo cultural/religioso.

Finalmente, su vínculo con la publicidad, intenta alejarse del tradicional. Se buscan alternativas al imperante modelo de publicidad invasiva, al que consideran otro síntoma de "infoxicación".

*Licenciado y profesor en Ciencias de la Comunicación Social (UBA)