Dos operarios resultaron heridos con "politraumatismos" luego del derrumbe de un edificio en construcción ubicado en el barrio porteño de Recoleta, quienes fueron trasladados al Hospital Fernández, según informaron esta tarde fuentes policiales.



El director del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same), Alberto Crescenti, afirmó a Télam que "los heridos fueron dos personas de 35 y 50 años con diagnóstico de politraumatismo, aunque por el momento se desconoce si las lesiones son de gravedad". El titular del Same indicó que al momento del rescate, las personas heridas se "encontraban lúcidas a pesar de la gravedad de la situación".



El hecho ocurrió en la obra en construcción de un edificio de planta baja y un piso ubicado en José Antonio Cabrera al 3300.



Bomberos de la Ciudad se desplazaron por el derrumbe de un tabique que cayó desde seis metros, sitio donde los operarios quedaron atrapados. Uno de ellos fue liberado e inmovilizado por los bomberos, en tanto procedían a hacer lo propio con el otro.



Leonel Vázquez García, uno de los operarios que se encontraban en la obra, en diálogo con Télam afirmó "escuchamos un ruido y la pared se vino a bajo". El operario indicó que las personas atrapadas estaban "trabajando en el segundo piso colocando losa".



Vázquez García indicó que la situación fue "inesperada" y que todavía "no se sabe por qué ocurrió". En este sentido, destacó el rol de los bomberos y la policía que participaron para "rescatar rápidamente" a sus compañeros. El capataz de la obra aseguró que "no había ningún operario más" en la construcción al momento del derrumbe.



También se desplazó a la zona de manera preventiva el Grupo K9 de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.