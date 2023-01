Central trajo refuerzos solo para ocupar posiciones faltantes en el plantel y que no despiertan la ilusión del hincha. Con el canaya firmaron Alan Rodríguez, Carlos Quintana, Facundo Mallo, Lucas Rodríguez, Octavio Bianchi, Agustín Toledo. Pero para el técnico Miguel Russo el mayor problema para contratar jugadores en el mercado de pases no fue lo económico: “Nos encontramos con esposas de jugadores que no quieren venir a vivir a la ciudad. Es una realidad, es muy duro y me duele decirlo, pero chocamos contra eso también en este mercado de pases”, sorprendió Russo.