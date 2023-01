”Quiero que el jugador sienta que Newell’s es su lugar y que venga y disfrute, que se aparte un poco del resultado”, enfatizó Gabriel Heinze. A dos días de su debut como técnico de Newell’s, el ex defensor leproso explicó su método de trabajo en Bella Vista y la necesidad de encontrar el reconocimiento del hincha: “Tenemos que hacer todo lo posible para que la gente se sienta identificada con el equipo”, planteó.

Heinze está al frente de un cuerpo técnico multidisciplinario, parecido a lo que se hace en los clubes de Europa, donde no solo importa jugar bien al fútbol. “Con todos los que trabajan en el predio me gusta tener cercanía. Uno debe saber cómo está el que trabaja acá. La parte humana es fundamental porque convivimos todos los días. Y a los chicos tratamos de darle otra visión, queremos que se aparten un poco del resultado, de lo inmediato. Tratamos de ayudar a cada jugador para que esté lo mejor posible. Los detalles son lo más difícil pero primero hay que visualizarlo y después tratar de corregirlo y llevarlo a cabo”, explicó Heinze. Y agregó: “Creo en un camino de equivocaciones, de respeto, de esfuerzo, de compromiso, y eso es largo. La equivocación es una de las armas más lindas. Me equivoco todos los días pero me propongo equivocarme cada día un poco menos”.

Newell’s debutará el domingo ante Platense y las ilusiones son grandes. “El fútbol me demostró que hay que construir y trabajar. A veces ese trabajo paga y a veces no paga en el lapso que estás vos. Pero no me planteé metas. Tenemos que hacer todo lo posible para que la gente se sienta identificada con el equipo y no hablo solo de resultados, hablo de otras cosas. Me encanta ganar, sé lo que es ganar y siempre vamos a tratar de buscar ese resultado, pero si pienso de acá a un año, me gustaría estar sentado donde estoy ahora”, resaltó Heinze.