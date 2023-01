Continúan y se suman los casos que muestran "el colapso de la atención sanitaria en Rosario y zona", señalaron desde el gremio ATE. Centros de salud atienden con intermitencia por falta de servicios básicos y caída de techos, hospitales sin climatización y personal del Gamen arrastrando baldes de agua por falta de presión. La semana pasada, ATE Rosario denunció el "colapso del sistema de salud", especialmente en sectores geográficos y rangos de atención que se dirigen a poblaciones sumamente vulneradas y vulnerables. Los centros de salud, que forman el sistema de atención primaria y, este mes, "fueron la única institución estatal presente en territorios periféricos, están en colapso por falta de inversión", señala el informe gremial.

En el Che Guevara (zona oeste) lo que arreglaron la semana pasada, se volvió a romper y, hasta este jueves no hubo atención. "Es que no pusieron el estabilizador eléctrico pedido por los trabajadores y se volvieron a quemar los artefactos, incluso la bomba de agua. En el penúltimo día hábil de la semana, volvieron pero sin vacunación porque los bajones de tensión impiden que las heladeras enfríen y llegar a temperaturas acordes para la conservación. Se complica el laburo y el proceso de las personas dentro del sistema, cuentan los delegados.

En la zona de Amenábar al 1300, el Centro de Salud N° 11 "Villa Corrientes" tuvo un derrumbe del techo del baño y estará cerrado por tiempo aún no establecido. El Centro de Atención Primaria Siete de Septiembre, de Martinez Estrada 8091, permanece cerrado por falta de agua, de climatización, además sólo la mitad del personal está en funciones.

Por parte de los hospitales y SAMCOs que funcionan como tales, la situación no es mejor. En el Anselmo Gamen de Villa Gobernador Gálvez, la falta de presión de agua obliga a buscar el suministro en baldes, no hay aire acondicionado en la sala de internación donde hay 17 personas, con las altas temperaturas que azotan la región.

“Hace más de una semana hay problemas con el suministro de agua ya que no hay mantenimiento de los tanques, que son alimentados con bombas de agua de las del tipo hogareñas, las cuales no son suficientes. Amén de eso falta de mantenimiento en cañerías, canillas y depósitos de agua de baños, que producto del uso se han ido desgastando. El personal de mantenimiento hace lo que puede y más, pero es lógico que son cuestiones que debe resolver un plomero y eso genera un costo que el SAMCO no puede afrontar ya que siempre su respuesta ante cualquier situación es ‘no hay dinero, lo que nos manda Provincia no es suficiente, ni alcanza’”, contó Eleonora Salvatierra, enfermera y referenta de ATE Rosario.

“Estos días técnicos y enfermería ha estado usando agua de bidones y de sachets de agua destilada para lavarse las manos, además hay usuarios internados postrados a los cuales hay que higienizar y se ha traído agua en baldes para tal fin, así como para tirar en los baños. El personal de mucama pone la mejor buena voluntad pero no es suficiente, ni corresponde, faltan inversiones serias. Incluso los bomberos voluntarios de VGG han traído agua también para llenar los tanques, pero eso solo emparcha la situación”.