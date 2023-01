La primera jornada de la Liga Profesional de Fútbol 2023 continuará este sábado con cuatro partidos. River buscará comenzar con el pie derecho la era de Martín Demichelis como entrenador del equipo cuando visite a Central Córdoba de Santiago del Estero, desde las 21.30 (TNT Sports), con arbitraje de Facundo Tello. Mientras que San Lorenzo abrirá la jornada frente a Arsenal, 17.30 en el Bajo Flores (ESPN Premium), con arbitraje de Diego Abal; Independiente visitará a las 19.00 a Talleres en el Mario Kempes, con arbitraje de Hernán Mastrángelo; y a la misma hora Estudiantes recibirá a Tigre en el estadio Uno de La Plata (TNT Sports) con arbitraje de Fernando Espinoza.

Demichelis en el banco de Gallardo

River contará con varias caras nuevas, pero, a la vez, son las de viejos conocidos: Demichelis vuelve al club que lo vio nacer pero como entrenador y tendrá la dura misión de comandar al equipo luego del exitoso ciclo de Marcelo Gallardo.



Además, entre los nombres rutilantes que arribaron al conjunto de Núñez, el único que sería de la partida es Ignacio Fernández, quien retornó desde el fútbol de Brasil y lucirá la camiseta número diez tras la partida de Juan Fernando Quintero.

Por su parte, Central Córdoba con Leonardo Madelón como flamante director técnico tendrá la dura misión de conseguir resultados positivos para huirle a los puestos de descensos luego de salvarse en la última temporada con un sprint final destacado.

El Rojo quiere volver a ser protagonista

Independiente, con el objetivo de volver a ser protagonista visitará en el Kempes a Talleres de Córdoba, equipo que buscará dejar en el olvido la pobre campaña de la edición anterior.



Para en el Rojo será además el estreno de su flamante entrenador, Leandro Stillitano, quien sumó once refuerzos para afrontar el certamen, de los cuales incluyó a nueve en la lista de convocados.



El nuevo equipo que plasmará en el campo de juego el técnico, tendrá como destacado la presencia del arquero Rodrigo Rey –figura en Gimnasia y Esgrima La Plata– y un frente de ataque novedoso, en el que tendrá su debut en la máxima categoría el delantero Matías Giménez, quien proviene de San Martín de San Juan y dejó buenos indicios en los amistosos de verano.

Por su parte, Talleres, con la confirmación de Javier Gandolfi como entrenador luego de ser interino y llevar a su equipo a la final de la Copa Argentina -perdió ante Patronato-, apostará a los futbolistas que utilizó en los últimos compromisos, mientras que los recién llegados aguardarán entre los suplentes.

San Lorenzo arranca su ilusión

En el Bajo Flores, San Lorenzo será anfitrión de Arsenal de Sarandí con el objetivo de iniciar el camino que le permita cortar una sequía de 10 títulos locales. Rubén Darío Insua advirtió en la previa que su equipo "deberá ganar un título en 2023", por ello intentará comenzar de la mejor manera su camino en la Liga Profesional. Sin embargo, para este encuentro no podrá contar con su arquero titular, Augusto Batalla, y un posible conflicto contractual con una de sus figuras.

Batalla sufrió una distensión menor, pero los plazos de recuperación no fueron favorables, quedó descartado y, ante este panorama, su lugar será ocupado por el flamante refuerzo Facundo Altamirano. Además, Federico Gattoni no renovó su vínculo y podría ser marginado ya que analiza una oferta del Sevilla de España. En caso que el defensor central no sea incluido, su lugar sería de Gastón Campi o Rafael Pérez.

Por su parte, Arsenal que tendrá como novedad el estreno de su entrenador, Carlos Ruiz, quien rearmó su equipo con varios refuerzos ya que sufrió varias bajas en el reciente mercado de pases e intentará comenzar sumando puntos para escaparle de manera inmediata a los puestos de descenso.

Estudiantes y Tigre juegan en el Uno

Estudiantes de la Plata, con el debut del entrenador Abel Balbo, será local ante el siempre peligroso Tigre, que continúa al mando de Diego Martínez. Ambos equipos lograron la clasificación para la Copa Sudamericana 2023, aunque la expectativa del equipo platense era más alta y buscó, sin lograrlo, el pase a una nueva Copa Libertadores.

El Pincha jugó la Libertadores 2022 y fue eliminado en cuartos de final por Athletico Paranaense de Brasil, y en la LPF fue 18vo. Inició el año con Ricardo Zielinski, luego reemplazado por Pablo Quatrocchi y antes de fin de año firmó con Abel Balbo para todo 2023. El excentrodelantero, de 56 años, viene de conducir a Central Córdoba de Santiago del Estero al que colocó en la 16ta. posición en la Liga con 27 puntos, fruto de 10 victorias, 13 derrotas y cuatro empates.