Cines

AFTERSUN

Con Paul Mescal y Francesca Corio. Dir: Charlotte Wells. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Hoy, a las 22.30 hs.

AGENTE FORTUNE: EL GRAN ENGAÑO

Con Jason Statham y Hugh Grant. Dir: Guy Ritchie. SAM 13 años.

Showcase: Cas: 14.15 hs.

AL FILO DEL MAÑANA

Con Tom Cruise y Emily Blunt. Dir: Doug Liman. SAM 13 años.

Cine Lumière: Hoy, a las 21 hs.

ALERTA EXTREMA

Con Gerard Butler y Mike Colter. Dir: Jean-François Richet. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 14.00, 20.50, 23.10 hs.

Hoyts: Cas: 15.35, 22.30 hs. Sub: 20.10 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 19.30, 22.00 hs.

Showcase: Cas: 14.45, 17.30 hs. Sub: 22.10 hs.

ARGENTINA 1985

Con Ricardo Darín y Peter Lanzani. Dir: Santiago Mitre. SAM 13 años.

Showcase: Cas: Mañana, a las 22.30 hs.

AVATAR 2: EL CAMINO DEL AGUA

Con Sam Worthington y Zoe Saldana. Dir: James Cameron. SAM 13 años.

Cinépolis: 4D HFR 48 Cas: 14.20, 18.15, 22.10 hs. 3D HFR 48 Cas: 18.50, 21.30* hs. 3D Cas: 15.00*, 22.35 hs. 2D Cas: 23.00 hs. (*Cancelada el mié 1/02)

Hoyts: 3D XD DBOX Cas: 14.00, 17.50, 21.40 hs. 3D DBOX Cas: 12.40, 16.40, 20.50 hs. 3D XD Cas: 14.00, 17.50, 21.40 hs. 3D Cas: 12.40, 16.40, 20.50 hs. 2D Cas: 18.20 hs. 2D Sub: 22.10 hs.

Nuevo Monumental: 3D Cas: 20.30 hs. 2D Cas: 14.20, 14.50, 16.20, 18.30, 20.10, 22.10 hs.

Showcase: 3D Cas: 14.35, 16.50, 18.25, 20.40, 22.15 hs. 3D Sub: 15.10, 19.00, 22.00, 22.45 hs. 2D Cas: 16.10, 17.40, 20.00, 21.35 hs. 2D Sub: 14.50*, 18.40, 22.30* hs. (*Cancelada mañana)

BABYLON

Con Brad Pitt y Margot Robbie. Dir: Damian Chazelle. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 19.30 hs.

Showcase: Sub: 15.05, 18.55, 21.55 hs.

BTS: YET TO COME IN CINEMAS

Recital. Dir: Yoon Dong Oh. ATP.

Cinépolis: Mié 1/02, a las 17.00, 19.30 y 22.00 hs.

Hoyts: Mié 1/02, a las 17.00, 19.30 y 22.00 hs.

CON AMOR Y FURIA

Con Juliette Binoche y Vincent Lindon. Dir: Claire Denis. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 19.50 hs.

EL LIBRO DE LOS PLACERES

Con Simone Spoladore y Javier Drolas. Dir: Marcelo Lordy. SAM 13 años c/res.

Cine El Cairo: Hoy y jue 2/2, a las 18 hs. Mañana, vie 3/2 y dom 5/2, a las 22.30 hs. Sáb 4/2, a las 20.30 hs.

EL MÉTODO TANGALANGA

Con Martín Piroyansky y Julieta Zylberberg. Dir: Mateo Bendesky. ATP.

Cines del Centro: Cas: 15.10 hs.

Cinépolis: Cas: 16.30, 18.45 hs.

Hoyts: Cas: 20.30 hs.

Showcase: Cas: 14.55, 17.10, 19.35 hs.

EL NIDO

Con Blu Yoshimi y Luciano Caceres. Dir: Mattia Temponi.

Hoyts: Cas: 13.10, 18.10, 23.00 hs.

GATO CON BOTAS: EL ÚLTIMO DESEO

Animación. Dir: Joel Crawford. ATP.

Cines del Centro: Cas: 15.00, 17.30, 20.00 hs.

Cinépolis: 3D Cas: 14.20, 16.40, 19.00* hs. 2D Cas: 14.00, 15.00, 16.15, 17.15, 18.30, 19.30*, 20.45, 21.45 hs. (*Cancelada mié 1/02)

Hoyts: 3D Cas: 12.50, 17.40 hs. Cas: 12.20, 13.30, 14.50, 15.20, 16.00, 17.10, 19.40, 20.20, 22.20 hs.

Nuevo Monumental: 3D Cas: 18.00 hs. 2D Cas: 14.30, 15.10, 15.40, 17.00, 17.30, 19.20, 19.50, 21.30 hs.

Showcase: 3D Cas: 12.15*, 14.40, 17.05, 19.30 hs. 2D Cas: 12.00*, 12.35*, 12.55*, 14.20, 15.00, 15.20, 16.45, 17.25, 19.10, 19.50, 21.40 hs. (*Solo sáb y dom)

HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO

Con Daniel Radcliffe y Emma Watson. Dir: Mike Newell. SAM 13 años.

Cine Lumière: Hoy, a las 18 hs.

HERBARIA

Con Julia Wallmüller y Olaf Saeger. Dir: Leandro Listorti. ATP.

Cine El Cairo: Mañana, a las 20.45 hs.

HOLY SPIDER

Con Zar Amir-Ebrahimi y Mehdi Bajestani. Dir: Ali Abbasi. SAM 16 años.

Cines del Centro: Sub: 15.00, 17.40 hs.

LOS FABELMAN

Con Michelle Williams y Paul Dano. Dir: Steven Spielberg. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 16.00, 20.10 hs.

Cinépolis: Cas: 14.00, 17.00, 20.00* hs. Sub: 20.00** hs. (*Cancelada mar 31) (**Solo mar 31)

Hoyts: Cas: 12.10, 15.40, 22.00 hs. Sub: 18.50 hs.

Nuevo Monumental: Sub: 18.30 hs.

Showcase: Sub: 16.15, 19.25, 22.35 hs.

LILO, LILO COCODRILO

Con Javier Bardem y Constance Wu. Dir: Will Speck y Josh Gordon. ATP.

Showcase: Cas: 14.00 hs.

MATADERO

Con Julio Perillán y Malena Villa. Dir: Santiago Fillol. SAM 16 años.

Cine El Cairo: Hoy, vie 3/2 y dom 5/2, a las 20.30 hs.

M3GAN

Con Allison Williams y Amie Donald. Dir: Gerard Johnstone. SAM 13 años c/res.

Cinépolis: Cas: 14.45, 17.15, 19.45, 22.15 hs.

Hoyts: Cas: 12.30, 15.00, 17.30, 20.00, 22.40 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 17.00, 21.45 hs.

Showcase: Cas: 14.25, 16.55, 19.20, 21.50 hs. Sub: 19.55, 22.25 hs.

PONYO Y EL SECRETO DE LA SIRENITA

Animé. Dir: Hayao Miyazaki.

Hoyts: Cas: 13.00, 15.30, 18.00 hs.

SUPERMAN

Con Christopher Reeve y Gene Hackman. Dir: Ricahrd Donner. ATP.

Cine El Cairo: Mañana, a las 18 hs.

TERRIFIER 2: EL PAYASO SINIESTRO

Con Lauren LaVera y David Howard Thornton. Dir: Damien Leone. SAM 18 años.

Cinépolis: Cas: 23.00 hs.

Hoyts: Cas: 22.50 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 22.30 hs.

Showcase: Cas: 22.40 hs.

TRES DESEOS PARA CENICIENTA

Con Astrid S y Cengiz Al. Dir: Cecilie A. Mosli. ATP.

Showcase: Cas: 14.05 hs.

UN VECINO GRUÑON

Con Tom Hanks y Mariana Treviño. Dir: Marc Forster. SAM 16 años.

Cines del Centro: Sub: 17.20 hs.

Música

ANFITEATRO MUNICIPAL

Belgrano 201 bis.

FARo - Día 1. Homenaje a los grandes músicos del rock y el blues. Ground de ferias y espacios gastronómicos. Entrada libre y gratuita. Vie 3 de feb, a las 19 hs.

FARo - Día 2. La música urbana, el pop, indie y el funk se hace presente el segundo día del Festival Anfi Rosario. Entrada libre y gratuita. Sáb 4, a las 19 hs.

FARo - Día 3. Bandas de cumbia para cantar y bailar. Ground de ferias y espacios gastronómicos. Entrada libre y gratuita. Dom 5, a las 19 hs.

Lila Downs + La Delio Valdez. La influyente artista mexicana compartirá escenario con la Orquesta de cumbia más pujantes de la escena nacional. Sáb 25 de feb, a las 21 hs.

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes.

Tiago & Los Pájaros. La banda propone un viaje por la Ruta 66 y disfrutar del "Great American Rock Songbook" con clásicos de Creedence, Eagles, Tom Petty, Beach Boys, Doors, Dylan y muchos más. Mañana, a las 21 hs.

La Pardini Blues. Potente trío que presenta repertorio de blues-rock con temas propios y covers de blues de todos los tiempos. Mié 1 de feb, a las 21 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Calejero Fino. El artista popular llega a la ciuadad para un nuevo show. Vie 17 de feb, a las 21.30 hs.

HIPÓDROMO DE ROSARIO

Dante Alighieri 2401.

Ca7riel y Paco Amoroso. Dos de los artistas del momento vuelven a Rosario. Hoy, a las 21 hs.

La Konga. Con 18 años de carrera, los oriundos de la ciudad cordobesa de Villa Dolores llegan a Rosario para un show a ritmo cuartetero. Vie 24 de feb, a las 21 hs.

LA PLAYA DE LA MÚSICA

Arturo Frondizi 102.

The Acoustics. Los músicos de Mamita Peyote, Eugenia Craviotto y Charly Bertolín, presentan canciones que los inspiraron y clásicos de todos los tiempos en un show íntimo con invitados especiales. Hoy, a las 21 hs.

Lobo. Con el espíritu de la canción, el rock y la poesía, la banda imprime mensajes y letras que hablan desde temáticas sociales, desamores y pasiones. Vie 3 de feb, a las 21 hs.

METROPOLITANO

Junín 501.

Los Ángeles Azules. Los hermanos Mejía Avente llegan a nuestra ciudad para festejar cuatro décadas de éxitos a lo grande. Dom 19 de feb, a las 21 hs.

Teatro

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Del 70 al 2000, lo mejor de la música. Un gran homenaje a la música de todos los tiempos con Gachy Roldán y El Negro Moyano, cantantes y bailarines. Dirección y Producción General: Manuel Cansino. Sáb 11 y 25 de feb, a las 21 hs.

Lo Lumvrise. El trío cómico rosarino presenta su nuevo show, "El secreto del fracaso". Hoy y sáb 4 de feb, a las 21.30 hs.

CITY CENTER

Battle y Ordoñez y Bv. Oroño.

No paramos de triunfar. Karina Jelinek hará su debut teatral acompañada por Belén Francese, Fabián Medina Flores, Mariano De La Canal, Cristian Fontán y Hernán Cabanas. Hoy, a las 22 hs.

Me enamoré de vos. Bajo la dirección de Diego Pérez, Nazarena Vélez y Santiago Caamaño protagonizan esta comedia en la cual una pareja desnuda con mucho humor lo mejor y lo peor de su particular convivencia. Mañana, a las 21 hs.

Sex, viví tu experiencia. Diego Ramos, Romina Richi, Adabel Guerrero, Felipe Colombo, Virginia Gallardo, Lourdes y Sebastián Franchini son algunos de los artistas que forman parte de esta experiencia creada por José María Muscari. Mar 31, a las 21 hs.

Costa está de fiesta. Costa realizará un show de humor y reflexión para reír y emocionarse hasta las lágrimas. Mié 1 de feb, a las 21 hs.

CLUB FOSSE

Falucho 270 bis.

Noctámbula. A través de este show se recorre la vida nocturna de un insomne, sumergiéndose en una dimensión extraña donde la percepción suele ser burlada. Dir gral: Vanesa Morán Díaz. Sáb 14, a las 22 hs.

DEL RAYO

Salta 2991.

Poder hablar. Storani se prepara para brindar con su hija Nila a quien invitó después de muchos años sin verla. Autora y Dirección: Bruna Pradolini. Hoy, a las 21 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958.

Remeras Negras. Comedia de terror ambientada en una noche de verano de los 90 en un pueblito del interior de Santa Fe donde un grupo de amigas tendrán que enfrentarse al desafío de sus vidas. Con Agostina Pozzi, Antonela Regalado y Gisela Bernardini. Dir: Ofelia Castillo. Vie y sáb hasta el 11 de feb, a las 21.30 hs.

LA MANZANA

San Juan 1950.

Amor de golondrinas. El Grupo Cosito Comue’ presenta una obra de títeres para pensar y sentir a través del humor y la simpatía de los personajes. Hoy, a las 20 hs.

LA USINA

Jujuy 2844.

Señora. Irene Meneguzzi y Sil De Castro son dos cómicas de stand up residentes en España que llegan a Argentina juntas por primera vez para estrenar su show. Sáb 4 de feb, a las 21.30 hs.