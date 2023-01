La Playa de la Música de Parque Alem dará inicio hoy al ciclo Afluente, Cultura Activa, que organiza el Ministerio de Cultura de Santa Fe, con la presentación de The Acoustics, el formato acústico que integran Eugenia Craviotto Carafa y Charly Bertolín. El dúo que conforman los músicos de Mamita Peyote repasará una vasta variedad de canciones a partir de las 21, en el escenario montado en Av. Arturo Frondizi 102 (a metros del Acuario), con entrada libre y gratuita. “Al proyecto lo tenemos desde hace muchos años; es más, con Carlos empezamos a trabajar en eventos corporativos y sociales, en bares y demás, con el formato de Acoustics, y luego fue tomando forma Mamita Peyote”, explica Craviotto Carafa a Rosario/12.

“Así empecé yo, con The Acoustics y con Blue Mood, un grupo más que nada de jazz, donde también hacíamos covers; pero Carlos ya tenía un recorrido y transitaba la creación de canciones propias. The Acoustics tiene que ver con canciones que nos inspiraron, que nos gustan, donde nos damos la libertad de hacerlas porque nos encantan. Mientras Mamita tiene que ver con canciones propias en cuanto a lírica y música, con Acoustics la cuestión es mucho más relajada; se trata de ir y ejecutar directamente en una suerte de karaoke premium, como le digo yo (risas)”, continúa la música.

-Que sigan adelante con el formato es porque hay una intimidad que sirve de contrapunto al despliegue, digamos, más extrovertido de Mamita Peyote.

-Es una cosa mucho más intimista, de trato cercano con el público. A veces tenemos invitados y a veces estamos nosotros dos solitos, disfrutando y charlando mucho con la gente. Muchas veces se da esta cuestión de tocar “a la carta”, en un ámbito de una dimensión más próxima, que disfrutamos mucho.

Sobre la noche de hoy, invitados no faltarán; y en cuanto al repertorio, las canciones de Mamita alternarán con otras de “Cheap Trick, Foster the People, Nina Simone, Tonino Carotone, Sam Cooke, Cyndi Lauper, Rolling Stones, Bob Marley, Beatles, The Doors, Fabulosos Cadillacs, Auténticos Decadentes, un poco de todo; y también temas de Pity Álvarez, de Intoxicados, puede parecer raro, pero nos gusta darles nuestra impronta”.

-¿Cómo evaluás la gira reciente a México?, ¿qué le aportó a Mamita Peyote?

-El solo hecho de viajar hace que uno ya no sea el mismo, el viaje te da una introspección especial. Tuvimos la oportunidad de conocer muchas cosas y fue mucha la reflexión a nivel de desarrollo de la banda, con muchos contactos; de hecho, estamos organizándonos para volver tanto en marzo como en octubre del año que viene; es decir, ya empieza lo que sabíamos iba a suceder, a girar una rueda cuyo movimiento se hace más fuerte. Eso sucedió y vinimos prendidos fuego, muy contentos con la reacción de la gente. Cuando volvamos, lo vamos a hacer con una backing band de allá. Y a nivel personal, fueron muchísimas las cuestiones positivas. A veces pasa que uno llega a cierto tedio, aun cuando hagas lo que más quieras; es decir, cuando la tenés que remar tanto, llegás a decir: “pucha, ¿cuándo se termina?”. Por eso, creo que lo de México fue renovar fuerzas completamente, y creo que eso aportó una inyección de pilas impresionante.

Entre otras consideraciones, Carafa adelanta novedades, como “el tema que estamos por lanzar con Los Caligaris y también con el artista español Muerdo; tenemos todo esto también para compartir y contar, y lo vamos a hacer tanto en Argentina como en el mercado mexicano”.

-Entiendo que corroborar el acompañamiento del público en este trayecto debe significar de manera especial.

-A veces, en la vorágine, uno da por sentado un montón de cosas y no se detiene a ver y valorar ese apoyo; pero cuando lo ves en perspectiva es vertebral, sin eso la música no se sostiene. Aun cuando parezca un cliché lo que digo, la música es conexión, la haces para que alguien la reciba, y en ese sentido nos sentimos muy afortunados de que haya un grupo de gente que nos sigue, compra las entradas, va al aeropuerto y hace suyo el proyecto. Eso nos pasa, y es lo más maravilloso de todo, porque es lo que nos hace seguir: a veces no nos alcanza el peso, pero no importa, porque sabemos que está eso.

Siempre en la costa rosarina, el ciclo Afluente, Cultura Activa continuará durante los meses de enero y febrero con las presencias de diversos músicos, solistas y bandas locales. El próximo show será el viernes 3, también a las 21, con el recital de Lobo, el grupo que integran Juan Manuel “Ruso” Lamas (voz y guitarra), Ignacio Almeida (batería), Sebastián Sosa (bajo), Nicolás Lattuca (teclados), y Lautaro Bondarew (guitarra).