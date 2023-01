“Si no cambiamos de actitud la próxima vamos a cruzar el río caminando”, expresó la legisladora por el partido GEN, Mónica Peralta, en su recorrido junto a referentes ambientales y de la Universidad Nacional de Rosario por Isla de los Mástiles. La actividad tuvo el objetivo de impulsar el Plan PIECAS -DP y la inversión en estudios necesarios para evaluar la restauración activa de los humedales del delta del Paraná.

"Cada metro cuadrado que se quema duele porque es un hábitat único y duele que nuestra provincia y el gobierno nacional no inviertan en recursos para proteger el humedal, que todo el presupuesto que Santa Fe destinó este año para el ministerio de ambiente sea solamente del 0.12 por ciento nos está diciendo cuál es la prioridad”, dijo la legisladora.

La Isla perteneciente a la provincia de Santa Fe, está ubicada frente a Granadero Baigorria y fue epicentro de un importante foco ígneo a mediados de este mes. Al respecto, la diputada hizo hincapié en la importancia de impulsar el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP) así como también la restauración activa de la región afectada por el fuego sobre lo cual, presentó un proyecto en la legislatura provincial. “Necesitamos que el gobernador Perotti intervenga como representante del plan PIECAS por nuestra provincia para que se empiece a invertir en los estudios e investigaciones necesarias para llevar adelante una restauración activa que promueva el cuidado de ambiente”, enfatizó la legisladora.

Peralta alertó que la provincia de Santa Fe aún no adhirió a la Ley nacional de educación ambiental integral, que contempla la protección ambiental. “Nuestra provincia no solo no adhirió a esta ley sino que además, no cuenta con una ley de educación propia, que también contempla estos contenidos”, aseguró. En 2021, la diputada presentó un proyecto de adhesión a la Ley nacional de implementación de la educación ambiental.