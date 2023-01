La alegría por ganar se contagió ayer en el Gigante. Una satisfacción efímera que marchitará cuando el equipo vuelva a salir a jugar. Será allí donde en Arroyito deberán asumir que lo de anoche no fue bueno. El equipo tuvo actitud sumisa ante Argentinos. Se propuso defender y nada más. Careció de toda ambición de juego pero ganó. Lo hizo porque convirtió en la única jugada que pisó el área rival, con cabezado de Candia, y porque la visita, en los metros finales, siempre falló. Los tres puntos son un buen arranque si se mira la tabla. Pero por ahora no hay ningún argumento para ilusionarse con este equipo.

Central salió a jugar en su campo y así dejó que Argentinos cruce la mitad de la cancha en cada avance sin encontrar marcas. Los cincos defensores que paró Russo dejaron al equipo muy cerca de Servio y a los pocos minutos el uno canaya la atajó un fuerte remate a Sánchez, al recibir el volante en el área chica un centro atrás de Nuss. Y por momentos la visita llegó tocando con pelota al pie al área canaya. La posición defensiva de Central dejó al equipo en un rol secundario en el partido.

Argentinos administró el juego a gusto. Todo estaba en su control. Iban 19 minutos y Central no había pisado el área rival. La primera vez que lo hizo fue por un centro de Alan Rodríguez, al recuperar por la izquierda el balón en mitad de cancha, y su centro encontró a Candia frente al arco para poner al canaya en ventaja con cabezazo cruzado. Un resultado inesperado y que descomprimió la tensión en el Gigante por la pasividad de Central en su postura de juego.

Malcorra persigue a un jugador. Le anularon un gol en el segundo tiempo.

El gol no cambiaron las reglas del partido: Central en su campo y sin la pelota ante un Argentinos dominador de todo. Pero la visita no fue claro en los metros finales. Y por fuera de juego no le convalidaron dos goles al equipo de Milito, uno de ellos en jugada donde Servio dio rebote. En las tribunas la decisión de no convalidar el tanto de Avalos se gritó tanto como el gol de Candia. Es que Central nunca dejó de mostrarse como un equipo vulnerable e inseguro. Candia dejó la cancha por lesión y debutó Bianchi. El primer tiempo se fue con una pálida imagen del canaya. Solo generó un ataque, aunque fue suficiente para encontrar la ventaja.

La satisfacción de Russo en el segundo tiempo fue que Argentinos no lo inquietó a Central. El canaya logró que el rival jugué sin trascendencia a pesar de tener pelota a disposición. Redondo fue el mejor de todos con la pelota pero nada pasaba cerca de Servio. La intransigencia de Central por su juego defensivo lo alejó de cualquier ocasión de, al menos, generar riesgo de contragolpe.

Servio estuvo inseguro y dio rebotes que generaron preocupación, aunque pudo resolver en un yerro del chico Silva y en su actuación fue lo mejor del equipo. Central sufrió porque a Malcorra no le convalidaron un gol por fuera de juego y si bien la visita terminó con diez por expulsión de Heredia la tensión en el juego se mantuvo hasta el pitazo final. Central ganó y lo hizo con la receta que mejor le sale a Russo.

1 Central

Servio

Martínez

Komar

Mallo

Quintana

A. Rodríguez

F. Mac Allister

Ortiz

Malcorra

Candia

Oviedo

DT: Miguel Ángel Russo

0 Argentinos

Lanzillotta

K. Mac Allister

Torrén

Villalba

Nuss

Rodríguez

Moyano

Redondo

Sánchez

Avalos

Verón

DT: Gabriel Milito

Gol: PT: 19m Candia (C).

Cambios: PT: 43m Bianchi por Candia (C). ST: 9m Martinez Dupuy por Oviedo (C), 14m Metilli por Redondo y Domínguez por A. Rodríguez (A), 23m Cabral por Nuss y Heredia por Sánchez (A) y 26m Silva por Quintana (C).

Arbitro: Yael Falcón Pérez

Cancha: Central

Expulsado: ST: 45m Heredia (A).