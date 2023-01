Condicionados por la fragilidad de la alianza provincial, desde Juntos por el Cambio presionan al gobernador de Córdoba Juan Schiaretti para que fije la fecha en las que se desarrollarán las elecciones locales y que no las adelante. A través de una carta formal, la Unión Cívica Radical (UCR), Propuesta Republicana (PRO) y el Frente Cívico local reclaman que el mandatario cumpla con la ley electoral y comunique su elección en el inicio del Período Legislativo del 1° de febrero. La preocupación del espacio opositor radica en que aún no logran salvar las diferencias internas y peligra la unidad. Desde el ejecutivo provincial aseguran que todavía tienen tiempo y que están cumpliendo con las normas.

"En nuestra Provincia, es la Ley la que indica desde cuándo se vota y no el humor del Gobernador de turno, indicando la norma, que no puede superar los ciento ochenta días anteriores a la finalización de los mandatos", expresó la coalición opositora en un comunicado y agregó: "No se puede votar cuando más nos convenga, según reiteradas expresiones oficialistas, sino cuando la Ley lo dispone".

Desde el entorno de Schiaretti aseguran que "la ley es clara", y que si bien los comicios deben realizarse entre 60 y 180 días antes que finalice el mandato, y que el Gobernador debe convocar con 90 días de antelación a la fecha que fije, el mandatario "está dentro de los plazos legales". "Hay tiempo para hacerlo", responden.

Los pedidos surgieron a raíz de trascendidos que aseguraban que la elección tendría lugar el 7 de mayo nutridos por los dichos del candidato oficialista, y actual intendente de la ciudad capital, Martín Llaryora, quien ha expresado públicamente que quiere que se vote "lo antes posible".

Desde Juntos por el Cambio sostuvieron que la indefinición en la fecha garantiza "imprevisibilidad" y afecta directo a la coalición porque "genera improvisación, juego suelto, y es difícil unificar a un espacio cuando no sabes cuándo se va a votar". Además, plantearon que el oficialismo, en post de mantener el poder, especula con el calendario y los momentos políticos. "Lo que necesita Juntos por el Cambio es que se dé la fecha para que sea un eje ordenador y empezar a ver cómo calza las candidaturas dentro de un escenario de unidad que hoy está bastante endeble", explicaron en el oficialismo.

La tensión alcanza también a la oposición, por lo que además de las candidaturas, las posturas también están divididas. "Hay preocupación porque no tenemos definidos los candidatos, pero no porque no hay fecha de elección", ironizaron desde JxC. En la provincia, la alianza no está obligada a convocar a elecciones primarias, pero aún debe definir entre sus postulantes que, al momento, son el senador nacional Luis Juez, hombre de Horacio Rodríguez Larreta, y el diputado nacional Rodrigo de Loredo (UCR), bajo tutela de Patricia Bullrich.

Un sector del PRO y del radicalismo alistado detrás del radical de Loredo apuestan a firmar un reglamento y a trazar una alianza para, en caso de no llegar a un acuerdo, dirimir el nombre en una interna abierta y otra rama de ambas fuerzas, que ve con buenos ojos los planteos de Juez, y buscan evitar las primarias. Por el peronismo, el candidato a gobernador designado por Schiaretti será Llaryora, aunque aún resta definir su acompañante.

Por su parte, tanto Schiaretti como Juan Manuel Urtubey anunciaron que correrán para presidente en las elecciones de 2023 tras conformar "un espacio político superador, por fuera de la grieta".

La respuesta de Schiaretti

El Gobierno de Córdoba descartó ayer que la fecha de las elecciones provinciales vaya a definirse durante el mes de febrero, tal como reclamó el frente Juntos por el Cambio.

Julián López, ministro de Gobierno y Seguridad de Córdoba, aseguró que el gobernador Schiaretti no informará sobre la fecha de las elecciones locales el 1 de febrero durante su discurso en el acto de apertura de sesiones legislativas.

"La convocatoria se hará dentro de los plazos vigentes en la legislación que rige en la provincia de Córdoba, con una anticipación de 90 días como se establece y con un plazo comprendido entre los 180 y los 60 días antes de la finalización del mandato", aseguró el funcionario provincial.