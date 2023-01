A dos días de que cierre el libro de pases la dirigencia de Newell’s eleva ofertas millonarias para conseguir los jugadores que quiere Gabriel Heinze. Más de un millón de dólares se quieren invertir en Ayrton Costa o Angelo Martino para reforzar la defensa. La Lepra debuta el viernes de local ante Vélez y para este partido el club informó que no habrá venta de populares no socios. Armando Méndez sufrió una lesión ósea en el brazo izquierdo y será baja por más de un mes.

Los clubes tienen tiempo hasta el jueves para incorporar jugadores y Heinze insiste por la contratación de un lateral por izquierda, más aún luego de los problemas que tuvo Bruno Pittón el domingo ante Platense en la defensa. La primera opción es Costa, de Independiente. En Avellaneda no aceptaron la primera oferta de los rojinegros y la segunda que elevó Newell’s, por más de un millón de dólares, no fue contestada. Ese escenario de incertidumbre llevó a Heinze a buscar una alternativa y el elegido es el jugador de Talleres. Martino también es pretendido por Racing y los leprosos propusieron pagar más de un millón de dólares por su ficha. Se desconoce de dónde salen los fondos que ofrecen en el parque Independencia por los refuerzos pero la actitud agresiva de los rojinegros en el mercado de pases anticipa la llegada de más refuerzos para las próximas horas. Diferente es el caso del delantero Esteban Rolón, por quien Newell's conversa con Boca por una contratación a préstamo del jugador hasta finde año. En Boca demoran la confirmación del acuerdo pero en el parque Independencia creen posible su firma sobre el cierre del libro de pases ante el deseo del futbolista por venir a jugar con la rojinegra.

Newell’s debutará en condición de local el viernes en el Coloso del Parque. Recibirá a las 20 a Vélez y para este partido habrá cambios en la formación. Porque Méndez deberá ser intervenido quirúrgicamente por una fractura en el antebrazo izquierdo que lo marginará de la actividad por más de un mes. Guillermo Balzi, por su parte, acusó una dolencia muscular el pasado domingo con Platense y es improbale que permanezca entre los titulares. Y teniendo en cuenta el flojo rendimiento del equipo en general en Vicente López es probable que el entrenador realice más de una variante, aunque no tocará la ofensiva, donde Ramiro Sordo y Francisco González fueron de la mejor en el estreno del equipo.

Para el debut de la Lepra ante sus hinchas, la dirigencia anunció ayer que no habrá venta de entradas generales para no socios. Las tribunas populares se reservan para los socios con cuota de enero paga. Por lo cual una entrada no socio costará a partir de los cuatro mil pesos, en este caso para acceder a la Tribuna Oficial, y 5100 pesos para tener un lugar en las plateas. Para los socios habrá plateas desde los 2600 pesos y 1500 pesos costará un lugar en la Tribuna Oficial. Las boleterías del Coloso atenderán al público jueves y viernes de 13 a 30. Hoy y mañana el expendio será exclusivo en la web boleteriavip.com.ar.