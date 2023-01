"Ese día hacía mucho calor y sentía que me faltaba el aire. Yo le había dicho a mi compañero que me faltaba el aire, que no me sentía bien. Pero tenía que aguantar, por lo menos, hasta las 12:00. Estábamos en la sombra, tomando agua, hasta que empieza el noticiero...", inició el periodista de El Nueve, Carlos Ferrara, en diálogo con el equipo de Telenueve Digital.

Fue un 13 de enero del 2022, un año atrás, cuando Carlos vivió una situación que le cambió la vida. Mientras trabajaba en una importante cobertura periodística desde las inmediaciones del Teatro Colón (CABA) para el noticiero del mediodía, sufrió una descompensación que puso en riesgo su salud. "Hacemos el móvil y yo empiezo a sentir que no, que no respondía. Que no podía seguir. Hasta que, en un momento, sentí que se me fue todo a negro y me caí", precisó él, sobre los instantes previos al incidente. Desde ahí, ya no recuerda más nada hasta que despertó en la noche.

Qué pasó el 13 de enero del 2022

"No hay casi gente, por más que no tengan turno, podrán ser atendidos de manera rápida...", relató él, aquella jornada del 13 de enero, cuando le tocó visitar el por entonces Centro de Testeos Covid-19 que se encontraba ubicado en el Teatro Colón.

Minutos después, y antes de finalizar la nota para la edición del mediodía de Telenueve, Carlos pidió disculpas al aire y nadie entendió qué estaba pasando. "Perdón Claudio. Perdón Claudio, perdón", manifestó fuera de cámara. Sufrió un desmayo y quedó recostado boca abajo. De inmediato, el conductor Claudio Pérez pidió un corte.

El cronista había perdido la conciencia y fue asistido de urgencia por trabajadores del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) que, afortunadamente, se encontraban en el lugar. Luego de estabilizarlo, lo trasladaron al Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez y, posterior a ello, a una clínica privada. "El recuerdo mío fue recién a las 21:00 de ese mismo jueves. Te puedo contar lo que me contaron que pasó. Yo estando en el piso, me revisaron. Tenía la presión muy alta. Ellos decían que podía ser un infarto", destacó Ferrara.

Horas más tarde, cuando se hizo de noche, Carlos despertó. "Reaccioné y me vi en una habitación, sin entender bien lo que estaba pasando. Hasta que viene un médico. Me cuenta lo que pasó y de ahí yo empiezo a ir para atrás. Pero claro, lo único que recuerdo es esa sensación de que se te va todo a negro y me caigo", sumó.

Repercusiones y preocupación tras el desmayo de Carlos Ferrara

Carlos no pudo enterarse de qué le había pasado hasta la noche de ese mismo 13 de enero. Pero, para ese entonces, miles de personas ya sabían todo. El video del incidente se hizo viral en toda la Argentina e, incluso, trascendió la frontera y llegó hasta otros países.

La preocupación fue total. No solo por parte de compañeros y colegas de Ferrara. Por supuesto, también de su familia, amigos y allegados más cercanos. Incluso, de gente que solo lo conocía por la televisión y admiraba mucho su trabajo y su calidez como persona y profesional.

"A la madrugada, prendí el celular y ahí me di cuenta de lo que se había generado, que yo realmente no lo sabía. Tenía infinidad de mensajes y llamados, de gente que conocía y que no conocía", aseguró, muy conmovido por aquel recuerdo de un año atrás.

Inmediatamente, se comunicó con su familia. Si bien, todos ellos ya habían sido notificados de lo que había pasado, él deseaba poder escuchar sus voces. "Quería comunicarme y decirles que estaba bien. Así que ese fue el primer contacto con la gente más cercana", comentó.

Un año después del incidente, la vida de Carlos Ferrara dio un giro de 180°. Desde lo que le pasó, cambió hábitos para estar bien y mejor. Para saber cómo se encuentra hoy, a un año del desmayo en vivo, mirá la nota completa en Telenueve.com.ar.