Avanza un proyecto para construir un memorial en el sur de Mar del Plata, recreando el cementerio de Darwin bajo el lema "A nuestros compañeros no los enterramos, los sembramos".

El referente de Fundación "No me Olvides" Julio Aro, excombatiente de la Guerra de Malvinas, contó a Télam que que la comisión de obras del Concejo Deliberante marplatense aprobó el proyecto presentado por la fundación "No me olvides" para crear el memorial que emule el diseño del cementerio donde están enterrados más de 230 soldados argentinos muertos en el conflicto bélico con Gran Bretaña de 1982.

Aro, quien fue postulado en el 2020 al Premio Nobel de La Paz, explicó que "este es un proyecto donde a la muerte la transformamos en vida y donde nuestro lema reza que a nuestros compañeros no los enterramos, los sembramos".

El espacio estará ubicado a la altura del Barrio Costa Azul, en la zona delimitada por la Ruta Provincial 11, la Cantera Central entre colectora y Ruta 11, y entre la proyección de las calles 479 y 481.



Aro aclaró que "en la recreación, en lugar de cruces habrá una planta por cada uno de los caídos en el conflicto bélico de 1982 y que sus restos descansan en las Islas Malvinas. La intención es respetar la diagramación del Cementerio de Darwin, con un planta o árbol de mayor tamaño en lugar de la característica cruz del lugar".

El excombatiente dijo que "Malvinas no es solamente el 2 de abril, es todos los días del año. Nosotros cuando nos levantamos nos acordamos de Malvinas. Por eso el otro día estuvimos acompañando a la presidenta de Télam Bernarda Llorente en la inauguración oficial de la muestra 'Gloria y Honor' en el Teatro Auditórium, donde fotografías de nuestros soldados y héroes forman parte de esta muestra gigante que son dignas de visitar este verano en Mar del Plata".