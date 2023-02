Las cosas están que arden dentro de Juntos por el Cambio, y Salta se convertiría en la séptima provincia en donde la coalición que quiere volver al poder en octubre, se desintegra por completo.

A la sorpresa que generó el anuncio de Ahora Patria de conformar a nivel provincial un frente electoral junto a Salta Independiente y un sector del Frente de Todos, prescindiendo del PRO y la Unión Cívica Radical, se sumó el desplante que le hizo el Comité Capital del partido centenario a su propio presidente, Miguel Nanni, quien junto a la dirigenta del PRO, Inés Liendo, anunciaron que integrarán la fórmula a gobernador y vice del próximo 14 de mayo.

Este anuncio inconsulto generó indignación dentro de las filas radicales, y en apenas unas horas emitieron un comunicado repudiando esa decisión y recordándole a su propio dirigente que esas definiciones se toman democráticamente.

En diálogo con Salta/12, el presidente del Comité Capital, Rubén “Chato” Correa, subrayó que el reglamento firmado por la Mesa Nacional de Juntos x el Cambio en octubre pasado, establece que en las provincias donde no se realicen Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO), y cuando no arriben a un acuerdo interno en cuanto a los candidatos, el mecanismo para ordenar las listas será en una interna abierta “y no autoproclamándose”.

También resaltó que de los dos miembros que le quedan a esa coalición (por la partida de Ahora Patria), uno de ellos, el PRO, “está intervenido y desgarrado entre los que se fueron con Zapata y los saenzcistas”, demostrando la debilidad local que tiene el partido comandado a nivel nacional por Patricia Bullrich. Por lo que consideró que “de ninguna manera un partido municipal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puede venir a marcarle los tiempos y los candidatos a un partido con más de 130 años y presencia en todo el país” como lo es la UCR.

En el comunicado, los referentes del Comité Capital se preguntaron “¿existe Juntos x el Cambio en Salta?”. El docente en historia de la Universidad Nacional de Salta fue más allá al plantear que ese frente hoy “es una entelequia”, y que es el momento de buscar otros aliados “más afines al pensamiento y la tradicional radical”.

También recordó que “nunca hubo una mesa de JxC” ni acta constitutiva, “incluso a nivel nacional es todo de una precariedad increíble”, se lamentó. Para Correa, la única alternativa para volver a armar esa alianza a nivel provincial radicaría en que se llame a constituir esa mesa, que se establezca su acta constitutiva, “que la conozcamos y le demos el aval todos los radicales en una reunión del Comité Provincial”, algo que ve muy difícil “por el poco apego de Miguel Nanni “a las instancias democráticas partidarias”.

Rubén Correa contó que mientras el Comité Capital ya realizó 32 reuniones, quien preside el partido en la provincia solo convocó a tres encuentros en dos años. Asimismo, destacó que ese mandato provincial vence en marzo, mismo mes en el que deben definirse las coaliciones provinciales en el Tribunal electoral. Por lo que espera que se convoque a elecciones internas antes de esa fecha.

“Nanni debe cumplir con la democracia interna y si así no lo hiciera, la UCR de la capital queda liberada de ser parte de Juntos por el Cambio y a presentar candidatos propios, y acudir a la justicia si fuera necesario”, reza el documento emitido por el Comité Capital.

¿Y las nacionales?

A nivel nacional, y de cara a las elecciones presidenciales, la cosa se pone aún más escabrosa para el espacio que quiere volver a conducir al país.

Ya son varias las provincias en las que la alianza opositora tambalea, y Salta se sumaría a ese lote de seguir con estas diferencias a la hora de dirimir candidaturas.

Correa fue claro, para él, el radicalismo debe tomar un rol más protagónico “y dejar de hacer papelones”. Un rol en el que Gerardo Morales y Facundo Manes dejen de lado su rencilla interna y vayan juntos a disputar la hegemonía del PRO en JxC. “Tenemos que fortalecer al partido radical y dejar de preocuparnos por las encuestas, o qué es lo que definen Macri, Bullrich o Larreta, que siempre cabalgaron sobre nuestro partido para llegar al poder”, sentenció.

Pero a la endeble situación con la UCR se suma la indefinición de Ahora Patria, que ya abandonó esa coalición a nivel provincial y ahora coquetea con Javier Milei y su Libertad Avanza para las elecciones de octubre.

La diputada provincial e integrante de Ahora Patria, Crtistina Fiore, le confirmó a este diario que será parte del Frente Avancemos junto a Zapata y Estrada, con quien, aseguró, tiene muchas coincidencias desde que compartieron gobierno con Juan Manuel Urtubey. Y puso en duda el futuro de ese partido dentro de la máxima coalición opositora al gobierno de Alberto y Cristina Fernández al reconocer que su máximo referente, Alfredo Olmedo, ya declaró que están más cerca del economista ultra liberal que del PRO.