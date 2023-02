Los mareados

A comienzos de los ochenta, Hans van der Meer era un muchacho de 25 años que trabajaba en una fábrica de galletitas, vendía cámaras en una tienda y también hacía sus primeras imágenes como fotógrafo. Por entonces, casi medio millón de personas se habían manifestado en Ámsterdam, donde él vivía, contra la escalada armamentista. “Los países detrás de la cortina de hierro (todos ellos estados comunistas de partido único) eran nuestros supuestos enemigos. Al mismo tiempo, un número cada vez mayor de personas en Europa Occidental sentía curiosidad por saber cómo era la vida de la gente común en Europa del Este. Yo, entre ellos”, cuenta ahora. Así es como Van der Meer viajó a Budapest en varias ocasiones a lo largo de 1984 y tomó las fotos que ahora integran la colección Minor Mysteries, devenida libro que editó Fw:Books. Se trata de imágenes en blanco y negro; cotidianas, sí, pero sobre todo enigmáticas. Un hombre que cuelga de la reja de una ventana, buscando entrar a una casa. Otro agachado, quizás atándose los cordones de los zapatos. Un grupo que empuja una lavadora por la vereda con rumbo desconocido. “No lo sé qué hacían porque yo estaba en movimiento constante como ellos”, dice este amante de Cartier-Bresson y Robert Doisneau que supo captar a gente común haciendo su vida lo mejor posible en medio de un conflicto bélico tan largo y difuso que ya parecía adherido al aire de la ciudad. “Fue triste ver a personas mayores en estado de abandono, recolectando cartones. Esas imágenes no parecían accidentales, eran los misterios menores de preguntas que emergía donde menos lo esperabas”, agrega el fotógrafo. Der Meer entendió esta potencia mucho después, cuando comenzó a revelar las fotos y a entender que el ojo va más rápido que la cabeza. Por debajo del frenesí, Hungría le había hablado al oído como esas damas antiguas y elegantes que solo se permiten confidencias con extraños.

De fans a stalkers

Para Britney Spears fue muy cuesta arriba recuperar su libertad luego de la tutela legal que su padre ejerciera por 13 años, reduciéndola a una especie de “glamorosa máquina de facturar”, tal como ella dijo luego del juicio que le ganó a don Spears. Y justo ahora que puede casarse, usar su tarjeta de crédito o subir videos a las redes sin que nadie venga a cuestionarla, el intento de vigilancia aparece del lado menos pensado: sus fans. Hace unos días, la policía de Ventura County –la zona cerca de Los Ángeles donde Britney vive–, le tocó la puerta para saber si todo estaba en orden. Algo parecido ocurrió en diciembre, cuando los rumores de que la artista había fallecido se esparcieron por la web. Ella se enojó mucho y cerró su cuenta de Instagram. Justamente, ese es el problema: que ahora volvió a cerrarla y que algunos de los 40 millones de fans que acumula allí se sintieron con derecho a estacionarle un patrullero en la puerta de la casa para ver qué pasaba. “Los adoro pero esta vez las cosas se fueron un poquito lejos y mi privacidad se vio invadida”, escribió Britney en Twitter, harta del stalkeo. Además, se quejó del modo en que la prensa se hizo eco de la situación, aunque la Reina del Pop desde chica aprendió a defenderse: aún son recordadas las imágenes cuando hizo justicia contra unos papparazzi con su paraguas, en 2007. Mientras tanto, a los 41 años, Britney sigue buscando ser dueña de su vida.

El Rubik, pasión planetaria

Los cubos de Rubik siguen fascinando a millones de personas a lo largo del mundo. Por eso, hace unos años fue creada The World Cube Association, una asociación mundial que organiza torneos y regula esta actividad que, en la práctica, ofrece 43 trillones de variaciones posibles. En Glasgow recién termina una de estas competiciones que a lo largo de tres días mantuvo en vilo a sus participantes en diversas categorías, ya que no es lo mismo usar las dos manos o una, o manipular un cubo mágico más grande o más chico. Todas estas especificaciones fueron dadas a la BBC por Tymon Kolasiński, un adolescente polaco que resuelve el Rubik en seis segundos y que acumula este y otros récords mundiales desde 2018 para acá. “Todos tenemos un Rubik en casa así que empecé a seguir tutoriales y ya no pude parar. Lo uso todo el día, todos los días porque me mantiene concentrado y siempre podés regular el nivel de competitividad que en mi caso, es muy alto”, le contó el chico, que tiene su propio canal en YouTube con 30 mil seguidores, a la cadena inglesa en Escocia. En el mismo lugar del torneo, los integrantes de The WCA adelantaron que a lo largo de febrero habrá unas doscientas competencias a lo largo del mundo. Esto incluye a Uruguay, un país cercano para quienes desde acá quieran ir a despuntar el vicio del cubo mágico en medio del carnaval montevideano.

El infierno tan temido



A primera vista, no hay nada excepcional: una playa de arena, veraneantes tomando el sol, un mosaico de toallas, trajes de baño, chicos y juguetes. El asunto es que la escena no transcurre en el mar sino en el urbanísimo Centro Cultural La Moneda, en Santiago de Chile. Asomados desde una barandita, los espectadores devienen auténticos voyeurs y durante 55 minutos se sumergen en un clima enrarecido donde la inminencia de una catástrofe ecológica se conjuga con bañistas que, mirados de cerca, no las pasan tan bien. Esta es la propuesta de Sun & Sea, ópera y performance al mismo tiempo. De origen lituano, fue galardonada en la Bienal de Venecia en 2019. “Hay una primera capa que tiene que ver con el hecho de tumbarse a no hacer nada, de quemar el tiempo y el cuerpo. La gente está descansando pero el eje sobre el que se articula todo el conjunto tiene que ver con un sol que cada vez calienta más y con una Tierra que se agota”, advierte la directora de cine y teatro Rugilė Barzdžiukaitė, creadora de esta puesta junto a la escritora Vaiva Grainytė y la compositora Lina Lapelytė. “Los perros suelen ser de los cantantes, los niños pululan alegremente por la playa, disfrutan una barbaridad y hasta se han aprendido las canciones. Hemos tenido que diseñar distintos escenarios posibles para salir de gira e incluso, buscar sustitutos porque no somos una compañía de teatro”, comentan las artistas para enumerar una serie de pequeñas catástrofes que van solucionando con humor. Además, han encontrado el modo de superar barreras idiomáticas: el montaje se presenta en inglés, con subtítulos en español, descargables a través de código QR. Este es el segundo trabajo en colaboración que ellas realizan. El primero fue Have a Good Day!, una ópera acompañada de piano que hablaba del consumismo, estrenada en 2013. "Fue entonces cuando empezamos a darle forma a Sun & Sea”, recuerda Barzdžiukaitė. “En ese momento yo estaba grabando mi película Acid Forest, en la que había imágenes de personas para una investigación antropológica que parecían animales dentro de una jaula. Finalmente adaptamos ese concepto a este otro zoo”, agrega. Al escucharla, el frío provoca escozor en la espalda aunque Sun & Sea tenga que ver con el calentamiento global. Es que las catástrofes climáticas se perciben en nuestras ciudades como oleadas de un tsunami que estalla cada vez más cerca.