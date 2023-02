TEATRO



Fuck me & Love Me

Fuck me es la tercera parte de Recordar para vivir: proyecto de Marina Otero en el que se propone construir una obra inacabable sobre su vida. La pieza indaga sobre el paso del tiempo y las marcas que guarda un cuerpo; transita los bordes entre el documental y la ficción, la danza y la performance, el accidente y la representación. Love Me es su continuación. Dice Otero: "la escribí con un amigo, Marín Flores Cárdenas. Fue creada durante la pandemia, mientras los teatros y todo en Buenos Aires estaba cerrado. Primero cogeme, después hablemos de amor. El sexo es cuerpo. El amor no es tanto cuerpo como tiempo. O quizás el amor sea un cuerpo sosteniendo el tiempo". Otero ya no vive en la Argentina y estas puestas son una especie de reencuentro con la partida reciente.



Fuck me se puede ver los jueves 2 y 9 y los viernes 3 y 10 de febrero a las 21. Love me va sábado 4 y 11 y domingo 5 y 12, misma hora, mismo mes. En Centro Cultural 25 de Mayo, Av Triunvirato 4444 , Villa Urquiza. Reservas Fuck me: https://cc25.org/fuck-me/ y Love me: https://cc25.org/love-me/

No hay banda



Para superar un bloqueo creativo, un dramaturgo decide revisar en público el proceso de una obra recurrente, trunca. Un relato sobre otro relato. Pero ¿cualquier relato es ficción? ¿Dónde empieza una obra? ¿Cuándo termina? No hay banda propone revisar el proceso de creación y montaje de una obra preguntándose sobre los límites de la existencia y la representación. Actuación, dramaturgia y dirección: Martín Flores Cárdenas.

Los viernes a las 20. 30 en Casa Teatro Estudio, Guardia Vieja 4257. Entradas por Alternativa.

MUSICA

B-Sides, Demos & Rarities



Nunca fue fácil encontrar las gemas perdidas de P.J. Harvey, porque a ella nunca le gustaron demasiado las recopilaciones. De modo que muchas de estas 59 canciones eran posibles de conseguir, pero no todas juntas. Por fin aquí están. No hay tantas de los comienzos, porque ya se editaron muchas en 4 Track Demos, pero sorprende el material de To Bring You My Love, su primer éxito comercial, la oscuridad que quedó fuera del maravilloso Is This Desire? y la reinvención total de Let England Shake. El final es una versión casi irreconocible de "Red Right Hand" de Nick Cave, que grabó para Peaky Blinders. Mientras ella, la más atrevida y valiente de todas --hablaba de que la masturben hasta sangrar en Rid of Me de 1993-- prepara disco nuevo y presenta Orlan, su libro de poemas escrito en parte en el dialecto de su tierra natal, Dorset.

Crucial Fictions

El dúo (ahora, tuvieron otras encarnaciones antes) de Jim Stark y Maria Joanna Bohemia, Veda Rays, se mudó de Brooklyn a Filadelfia y desde ahí editaron un disco magnífico. Empezaron como un grupo indie, dream pop, post punk y esas influencias siguen ahí pero las exploraciones se ampliaron, con más electrónica, lírica místicas, sintetizadores analógicos... "Roses Like Leather" y "Effigies" (con algo de The Fall) están entre los mejores pero lo mejor es descubrirlos en su perfil de YouTube o en su Bandcamp.

ONLINE

Small Axe

Dos años después de una circulación internacional masiva, la plataforma local Flow ofrece los cinco telefilms que forman parte de Small Axe, notable reflexión de Steve McQueen, el director de 12 de esclavitud, sobre la vida de los inmigrantes de las excolonias y protectorados del Caribe, en particular Jamaica y Trinidad y Tobago, en territorio británico. Cada una de las películas, cuya duración oscila entre los 130 y los 65 minutos, describe la vida de un puñado de personajes y recorre tres lustros en la historia de la capital londinense, desde 1968 hasta 1984. Los relatos de ficción, en más de un caso basados en hechos reales, van de la denuncia política a la descripción de vidas cotidianas tan comunes como extraordinarias. La obra maestra del conjunto es Lovers Rock, microrrelato de una noche de fiesta: mientras los vinilos suben y bajan y los parlantes disparan ritmos y melodías, del reggae al funk y del disco al dub, los pequeños dramas y placeres personales llenan la pantalla de magia.

Querido Edward

El punto de partida de la nueva miniserie de Apple TV+, basada en la novela del mismo nombre de Ann Napolitano, es terriblemente doloroso. Un niño de doce años llamado Edward Adler es el único sobreviviente de un accidente de aviación comercial que acaba con la vida de toda su familia. ¿Qué ocurre con el joven protagonista y los familiares de las víctimas a partir de esa traumático hecho? Relato coral llenos de cruces y encrucijadas, los personajes “intentan encontrarle sentido a la vida después del accidente y van formando amistades, romances y comunidades inesperadas”, según afirma la sinopsis. Los primeros tres capítulos ya están disponibles; el resto llegará semanalmente todos los viernes.

CINE

Alcarràs

El segundo largometraje de la catalana Carla Simón (Verano 1993) ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín y durante un tiempo fue un fuerte candidato a los premios Oscar. La historia, que ofrece no pocos componentes autobiográficos, encuentra a un clan de agricultores de la región de Alcarràs enfrentada a un nuevo desafío ante la cosecha anual de melocotones: la llegada de una empresa de paneles solares que amenaza con cambiar de una vez y para siempre el estilo de vida del lugar. Hijos e hijas, padres y abuelos, primos y vecinos le dan forma a una historia sensible sobre los vínculos, las familias y una forma de entender la existencia a punto de desaparecer. Simón rodó su película con un grupo de habitantes de la región sin experiencia previa en la actuación –adultos, ancianos y niños– y el resultado es un drama entrañable deudor de algunas de la enseñanzas del neorrealismo italiano. Antes de su llegada a la plataforma MUBI, el film puede verse como debe ser visto: en la gran pantalla.

Trenque Lauquen

La nueva película de Laura Citarella (La mujer de los perros), de cuatro horas y media de duración y exhibida en dos partes con un intervalo, fue uno de los grandes títulos nacionales del año pasado, un nuevo ejemplo de la capacidad de la productora El Pampero de generar historias siempre sorprendentes. Luego de un frondoso recorrido por festivales desde su estreno en Venecia, la historia de Laura (el personaje de ficción interpretado por Laura Paredes), su extraña desaparición en un paraje bonaerense y la búsqueda de dos hombres que la aman se está exhibiendo en el Malba todos los sábados de febrero a las 20 y, a partir de esta semana, también en la Sala Leopoldo Lugones los viernes y domingos a las 18.

TV

Manayek

La producción televisiva israelí sigue siendo una cantera de relatos interesantes que, en más de una ocasión, terminan rehaciéndose más tarde o más temprano en otros países. La señal TNT está ofreciendo todos los sábados este drama policial en el cual un veterano investigador de Asuntos Internos, justo cuando se prepara para disfrutar de la ansiada jubilación, se topa con un complejo caso de corrupción policial. Para colmo de males el principal sospechoso es nada más y nada menos que su mejor amigo, un policía condecorado por sus servicios a la sociedad. Los productores apuntan a deschavar “la corrupción profundamente arraigada en el sistema jurídico israelí y a las víctimas que esta corrupción deja detrás suyo”. Las notas de producción para la prensa aclaran, además, que manayek es el término despectivo que se utiliza en ese país para referirse a un agente de la policía. La primera temporada está integrada por diez capítulos y ya hay una segunda terminada.

Sábados a las 23, por TNT Series.

Three Pines

Alfred Molina está de regreso en la pequeña pantalla con un papel protagónico en esta serie británico-canadiense de tintes policiales y misteriosos. El actor encarna a Armand Gamache, un inspector en jefe que es llamado para descubrir al autor de un asesinato en el pueblito quebequense de Three Pines. Como suele ocurrir, la cosa se complica y mucho cuando empiezan a aparecer más cadáveres y los habitantes señalan a la propia policía, acusada de no haber investigado la desaparición de mujeres indígenas en la zona. El personaje central está basado en la serie de novelas de la escritora Louise Penny y el C.V. de los productores de la adaptación incluye a la exitosa The Crown.

Lunes a la 22, por HBO.