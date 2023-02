Después de la pandemia, con una renovada conciencia sobre el bien que la poesía les hizo a nuestras reclusiones, el Ministerio de Cultura de la Nación le dio vigor a una propuesta sin precedentes: Poesía Ya!, un festival originalmente desplegado en el CCK con dirección de la poeta Gabriela Borrelli Azara. Desde su alumbramiento en 2021, Poesía Ya! no paró de crecer: este año, van a desarrollarse más de cien actividades entre el 3 y el 12 de febrero, no solo en el CCK sino también en el Centro Cultural Borges, la Casa Patria Grande y el Cabildo de Buenos Aires. Y como si fuera poco, algunas de las actividades van a ser transmitidas en vivo por las plataformas digitales de las instituciones participantes y de los medios públicos

“El crecimiento de Poesía Ya! se debe al entusiasmo que nos generó el año pasado la cantidad de público que se acercó al CCK en la segunda edición del festival”, comenta Gabriela Borrelli Azara. “Además, Poesía Ya! señala una escena, un aspecto de la cultura argentina que está en su esplendor, lleno de ciclos, de propuestas y de circuitos en todo el país: me refiero a la escena poética”.

Borrelli pone énfasis en que “no había un festival de poesía con estas características en la Ciudad de Buenos Aires. Había, tal vez, otras expresiones más pequeñas, sin tantos cruces, pero no de esta dimensión ni con un entusiasmo institucional de estas proporciones. Desde luego, en el país hay festivales de poesía históricos como el de Rosario, que en 2022 cumplió nada menos que treinta años. También están los festivales de Lobos y Bahía Blanca, pero acá, en la CABA, faltaba un festival que recogiera el ardor demostrado en otras partes del país”.





Un hábitat donde respirar mejor

En Poesía Ya!, para su directora, “hay ganas de generar un hábitat, de provocar en este contexto de crueldad y violencia verbal, material y simbólica sobre los cuerpos y las palabras, un terreno fértil donde darles un sentido distinto a las cosas. No sé si en efecto lo logramos, pero vivir es más intentar vivir que vivir de hecho, ¿no? Por eso acá estamos: intentando generar ese hábitat donde respirar mejor”.

Lo cierto es que Poesía Ya! hace lugar para todes, todas y todos. En su programación, se cuentan numerosas actividades con participación de poetas y hacedorxs culturales de diferentes provincias de Argentina y países limítrofes, además de una amplia intervención de artistas LGBT+. Entre los nombres presentados (excepcionalmente, la programación parece acordarse de todos) se leen los de poetas consagradxs (Osvaldo Bossi, Flavia Calise, Santiago Venturini, César González) junto a los de poetas emergentes (Gonzado Ray Duca, Neu, Julián Chacón, Alex Zani) entre muches otres, sin distinción de jararquías.

La procedencia de les artistas convocades no pasa desapercibida: la mayor parte de las actividades programadas tiene un sonante espíritu federal. Es decir que, durante nueve días, Poesía Ya! va a poblar Buenos Aires con voces de más adentro, de los márgenes, de todas partes. Porque la poesía, en definitiva, es un oficio federal y colectivo.





La hija que salió mala llega a la gran ciudad

Una de las novedades del festival es la presentación en sociedad de La hija que salió mala, el reciente ¿poemario? de la cordobesa Vir del Mar, editado por Elemento disruptivo. Instalándose en el debate sobre las particularidades del género poesía, este libro indómito propone una especie de nouvelle en versos, cuya trama va desbocándose junto al recorrido de la protagonista. Más que eso, nos trae la historia de un mito, de una mujer atraída por el fuego que acaba convertida en aparición aterradora, en una luz de mal augurio. Pero, sobre todo, La hija que salió mala es una toma de posición de su autora travesti, una traición a la imposición cultural de solo escribir sobre la identidad propia. La voz del yo en este poemario-nouvelle no es una voz trans en el sentido esperable; en todo caso, es trans-géneros, un caballo que trota entre la narrativa y la lírica.

Además, “La hija que salió mala puede ser leído como gauchesca porque recrea el imaginario y las formas de la pampa”. Así lo sostiene Clara Inés, directora de Elemento disruptivo y editora a cargo del libro. Al considerar que la gauchesca canónica es un invento de varones porteños, blancos y cis, Clara Inés afirma que “esta es una gauchesca nueva, en tanto y en cuanto no recrea los modos del imaginario gaucho construido por el Martín Fierro.”

Vir del Mar va a leer parte de su nuevo libro en el Salón de honor del CCK, durante el evento “Poesía en voz alta” del domingo 12 de febrero, junto a Fernanda Marlene Ayala, Pablo Roberto Romero Ruiz, Gabriel Víctor Reches y Liliana García Carril. El año pasado, la autora leyó en un evento similar las declamaciones agridulces de Sirena de atelier, su primer poemario. Esta vez, Vir del Mar le va a poner el cuerpo a una poesía más compleja, más pretendidamente seria, que se enfrenta con justicia a los molinos de viento del canon nacional. Pero no todo es seriedad en Poesía Ya!

Pervertir la tradición: El Testovampiro

Otro libro que dialoga con la tradición poética argentina para oponérsele y pervertirla es El Testovampiro, uno de los lanzamientos más originales de 2022. Editado por puntos suspensivos ediciones, “El Testovampiro habla de un contexto particular, del macrismo, cuando la derecha era oficialismo en nuestro territorio. Dado que esa es una amenaza que volvemos a vivir, El Testovampiro funciona como una ayuda memoria, nos recuerda cuáles fueron (cuáles son) los derechos vulnerados para nuestras comunidades”, repone gaita nihil, uno de los autores detrás del libro. “Aun si no te gusta la poesía, este poemario es muy divertido, ágil y, detalle no mentor, ¡habla de masculinidades trans maricas!”.

El Testovampiro suma un ejemplo deslumbrante al procedimiento favorito de les estudioses de la literatura. Al igual que Cervantes en El Quijote o José Hernández en Martín Fierro, en este caso cuatro autores trans —Julián Chacón, Gonzalo Ray Duca, Neu y el mismo gaita nihil— construyen una voz autoral ficticia, la de Fausto Hernández, para referir una historia que llega “tercerizada” hacia nosotres.

A través de Fausto Hernández, un varón cis que aquí se pone a contar “al compás de la poesía”, conocemos lo que tres gauchos trans refirieron en una noche de borrachera. Nada más y nada menos que la historia del Vampitesto, un pibe trolo y trans que, obligado por el faltante de hormonas registrado en los tiempos en los que el Ministerio de Salud se redujo a “secretaría”, obtiene testosterona directamente del escroto de sus víctimas. La construcción es tan brillante como desopilante es su efecto, y vuelve a El Testovampiro un objeto cultural de relevancia para la crítica especializada, las academias literarias y les lectorxs de a pie. Podremos conocerlo en la lectura que sus autores llevarán a cabo el sábado 11 de febrero a las 20h en la cúpula del CCK.

Sobre el paradigma de dialogar con la tradición en vez de rehuirla, gaita nihil aclara: “Nos parece muy potente retomar, de forma lúdica, un tipo de poesía que nos fue inculcado prácticamente como sagrado. Lo que hay en nuestra transgresión no es un deseo de venganza, sino un compromiso con la poesía y con sus herramientas para contar nuestras realidades sin dejar de jugar. Queremos corrernos del discurso trágico del ‘ser trans’ y reformular en clave humorística y exagerada nuestras vivencias”. Muy seguro, gaita afirma: “Hay un movimiento de desmitificación sobre quiénes pueden escribir poesía y qué poesía es legible y cuál permanece en los márgenes”.

Más acá de los márgenes

Con todo, Poesía Ya! pone en escena los avatares más diversos de esos “márgenes” que Buenos Aires imaginó históricamente para darse sentido a sí misma. En las cuatro sedes del festival, resonará la poesía trans, la poesía villera, la poesía cartonera, la poesía provincial, la poesía marrona, la poesía cis sensible, toda la poesía. Habrá encuentros magistrales con poetas y literates de la talla de Ivonne Bordelois (jueves 9 de febrero, 19 horas, Auditorio Williams del Centro Cultural Borges) y cinco días de feria de editoriales especializadas en dos sedes: sábado 4 y domingo 5 de febrero en el Borges; jueves 9, viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de febrero en el CCK.

Algunos eventos necesitan de inscripción previa o reserva de entradas a través de la web del CCK. Tal es el caso de “Después de esto, el mar”, un evento que reunirá a Humberto Tortonese con les poetas Beatriz Vignoli y Teuco Castilla, el jueves 9 de febrero a las 20 horas en el Auditorio Nacional del CCK. Tortonese nos va a proponer un recorrido a través de sus poetas preferides y las lecturas que pueblan su imaginario literario. Seguido, podremos disfrutar del concierto “Poesía que suena” donde algunos clásicos de la poesía nacional se van a convertir en canciones de distintos formatos: trap, rock, cumbia, electrónica y folclore, entre otros.

En una línea similar estará “No imaginas cómo de nosotros han hablado”, el concierto de cierre del festival, que el domingo 12 de febrero a las 20 horas llenará el Auditorio Nacional del CCK con un cóctel de poemas de Osvaldo Bossi y canciones populares interpretadas por Dani Umpi, An Espil, Sofía Vitola y Sergio Pángaro.

Varios puntos de encuentro, diversas propuestas y un recorrido excepcional a través de la poesía argentina contemporánea: todo esto es Poesía Ya!, y va a tener lugar desde hoy hasta el domingo 12 de febrero en el Centro Cultural Kirchner, el Centro Cultural Borges, la Casa Patria Grande y el Cabildo de la Revolución de Mayo. Más información: www.cck.gob.ar